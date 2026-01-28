Роспотребнадзор решил разобраться в отравлении жителей деревни под Костромой

Богомолов ответил на критику из-за назначения ректором Школы-студии МХАТ

Tекст: Дарья Григоренко

Богомолов в большом интервью «Известиям» прокомментировал критику в свой адрес и рассказал о первых шагах на новой должности.

Он отметил, что уже провел встречи с коллективом, обсудил планы развития с преподавателями, включая создание новых региональных проектов и набор собственного актерского курса. Богомолов подчеркнул: «Все эти разговоры превращают Школу-студию в некую закрытую секту», отметив, что считает такие дискуссии абсурдными и мешающими развитию.

Он признал, что новая роль – это огромная ответственность: он не может подвести ни министерство, ни своих учителей, ни русский театр в целом. Он рассказал, что его встречали без негатива, а большинство сложностей, по его мнению, возникают вне коллектива – из-за ревности и амбиций. Богомолов также отметил, что не сторонник эпистолярного жанра и предпочитает действия: «Надо, господа, дело делать!»

Говоря о проблемах театрального образования, Богомолов раскритиковал низкий уровень выпускников многих курсов и недостаточную профессиональную подготовку. Он подчеркнул, что современные артисты часто не владеют базовой техникой, плохо знают литературу и историю, не поют, не танцуют и не говорят по-французски. По его мнению, артисты должны быть эталоном для зрителя, а образовательные стандарты – гораздо более требовательными.

Режиссер заявил, что намерен сам вести актерский курс и развивать экспериментальные режиссерские мастерские. Богомолов считает, что современные студенты часто не готовы к трудностям, и важно вернуть требовательность и бескомпромиссность в педагогическую среду. Он отметил, что для успеха нужен не только талант, но и сильный характер, который формируется в условиях строгой дисциплины и фанатичной преданности профессии.

Богомолов также прокомментировал свое отношение к провокации в искусстве, заявив, что сегодня важнее психологические истории о людях, а театр аттракционов и эпатажа – это «пыльное дело». Он напомнил о своем манифесте пятилетней давности с критикой западной идеологии и подчеркнул: «Я абсолютно верю, что мы победим. Потому что мы правы. Потому что мы защищаем не только нашу страну, но и те ценности, которые лежат в основе человеческого существования».

В завершение интервью Богомолов выразил уверенность, что у русской культуры и страны «всё будет хорошо», если сохранять требовательность к себе и своему делу, и добавил, что образовательный процесс – основа формирования не только артистов, но и ответственных граждан.

Накануне актер Никита Джигурда рассказал, почему назначение Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ вызвало негативную реакцию.

Напомним, министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

Выпускники Школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором.