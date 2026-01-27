Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».12346 комментариев
Южная группировка уничтожила 46 блиндажей и терминалы Starlink ВСУ
Украинская армия потеряла за сутки от действий Южной группировки ВС РФ 46 блиндажей с военными и 2 терминала связи Starlink, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Астафьев добавил, что на краматорском, константиновском и славянском направлениях российские беспилотные системы уничтожили шесть антенн связи, два терминала Starlink и шесть наземных робототехнических комплексов. Кроме того, были сбиты семь украинских беспилотников.
Астафьев отметил, что удары были нанесены по укрепленным пунктам ВСУ, что привело к серьезным потерям среди украинских военных. Подразделения Южной группировки продолжают наносить удары по военной инфраструктуре противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.
Российские военные взяли под контроль Павловку и Новопавловку в ДНР.
Вооруженные силы России освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.