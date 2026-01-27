Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, украинская армия за сутки потеряла 46 блиндажей с личным составом и два терминала связи Starlink в результате действий Южной группировки российских войск, передает ТАСС.

Астафьев добавил, что на краматорском, константиновском и славянском направлениях российские беспилотные системы уничтожили шесть антенн связи, два терминала Starlink и шесть наземных робототехнических комплексов. Кроме того, были сбиты семь украинских беспилотников.

Астафьев отметил, что удары были нанесены по укрепленным пунктам ВСУ, что привело к серьезным потерям среди украинских военных. Подразделения Южной группировки продолжают наносить удары по военной инфраструктуре противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

Российские военные взяли под контроль Павловку и Новопавловку в ДНР.

Вооруженные силы России освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.