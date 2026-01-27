  • Новость часаРоссия подчеркнула неприемлемость претензий Эстонии на Печорский район
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США переходят к тактическим играм

    Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».

    12346 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему хохлома важнее маркетинга

    Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.

    10 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США копают под Китай через Иран

    Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.

    0 комментариев
    27 января 2026, 06:28 • Новости дня

    Южная группировка уничтожила 46 блиндажей и терминалы Starlink ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская армия потеряла за сутки от действий Южной группировки ВС РФ 46 блиндажей с военными и 2 терминала связи Starlink, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    По его словам, украинская армия за сутки потеряла 46 блиндажей с личным составом и два терминала связи Starlink в результате действий Южной группировки российских войск, передает ТАСС.

    Астафьев добавил, что на краматорском, константиновском и славянском направлениях российские беспилотные системы уничтожили шесть антенн связи, два терминала Starlink и шесть наземных робототехнических комплексов. Кроме того, были сбиты семь украинских беспилотников.

    Астафьев отметил, что удары были нанесены по укрепленным пунктам ВСУ, что привело к серьезным потерям среди украинских военных. Подразделения Южной группировки продолжают наносить удары по военной инфраструктуре противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

    Российские военные взяли под контроль Павловку и Новопавловку в ДНР.

    Вооруженные силы России освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    26 января 2026, 08:40 • Новости дня
    Боевики «Азова» во главе с темнокожим командиром сдались в плен под Димитровым

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе Димитрова группа боевиков «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России) во главе с темнокожим командиром добровольно сложила оружие и попала в плен.

    Шестеро боевиков группировки «Азов» сдались в плен в районе Димитрова, передает ТАСС. Среди них оказался и командир группы – темнокожий боевик по имени Даниэль.

    По словам самих сдавшихся, в окрестностях Димитрова в окружение попали пять групп «Азова». Четыре из этих групп были уничтожены в ходе боестолкновения, а оставшиеся бойцы приняли решение сдаться.

    Напомним, 27 декабря президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении города Димитрова в ДНР.

    Российский штурмовик сообщал, что ВС России ликвидировали в этом городе до трех батальонов противника, украинские позиции располагались среди жилых домов и подвалов, боевики ВСУ укрывались вместе с мирными жителями.

    Комментарии (22)
    26 января 2026, 23:47 • Новости дня
    Помощник Гладкова Вера Мангушева умерла в возрасте 38 лет

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что умерла его помощник Вера Мангушева.

    «Сегодня получили известие, что не стало Веры Мангушевой», – сообщил Гладков в Telegram.

    Он рассказал, что Мангушева работала вместе с ним почти четыре года и активно участвовала в помощи жителям региона во время самых сложных периодов специальной военной операции.

    «Вместе вывозили семьи из Журавлевки и Козинки, была рядом в самые тяжелые дни – и после падения ракеты на Маяковского, 30 декабря 2023 года, крушение самолета в Корочанском районе, Щорса, 55а… Всю боль каждого человека, с которым мы соприкасались, она проносила через себя. », – заявил Гладков.

    По словам Гладкова, у Мангушевой в Белгороде осталось много друзей. Губернатор добавил, что ей было всего 38 лет, и назвал ее яркой, умной, жизнелюбивой и очень ответственной. Он выразил соболезнования родным и близким покойной, отметив, что та всегда останется в памяти коллег и друзей.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 21:08 • Видео
    Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 10:07 • Новости дня
    Российские войска обрубили главные узлы снабжения ВСУ у Константиновки
    Российские войска обрубили главные узлы снабжения ВСУ у Константиновки
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России заблокировали ключевые логистические маршруты снабжения украинской группировки войск у Константиновки, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Боевые действия разворачиваются непосредственно в самом населенном пункте, в районе железнодорожного вокзала самого города Константиновки, указал Пушилин, передает канал «Россия».

    Он отметил, что российские подразделения осуществляют широкий охват позиций противника. Военным удалось перерезать ключевые логистические узлы и нарушить коммуникации ВСУ на данном участке фронта.

    Кроме того, активные столкновения фиксируются на Красноармейском направлении. Основная концентрация боев в настоящее время наблюдается в районе населенного пункта Гришино.

    До этого Пушилин сообщал, что ВС России ведут наступление у Константиновки, Красного Лимана и на Славянском направлении, охватывая несколько ключевых населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 23:16 • Новости дня
    Германия отказалась поставлять Украине новые Patriot

    Писториус заявил о невозможности передачи Германией новых ЗРК Patriot Украине

    Германия отказалась поставлять Украине новые Patriot
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Берлин не может предоставить Украине дополнительные ЗРК Patriot, так как ожидает поставки для собственных нужд, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    «Большего мы не можем сделать, поскольку сами ждем поставок [Patriot] взамен переданных», – приводит слова Писториуса ТАСС.

    На пресс-конференции с литовским коллегой Робертасом Каунасом в Берлине, Писториус отметил, что Германия уже передала Киеву более трети своих комплексов Patriot.

    Он подчеркнул, что Германия внесла «непропорционально большой вклад» в поддержку Украины средствами ПВО по сравнению с другими союзниками.

    Министр также добавил, что Германия является единственной страной, поставляющей Киеву системы Iris-T, и этих комплексов также недостаточно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия с февраля 2022 года потратила на военную поддержку Украины 40 млрд и еще 36 млрд евро – на гражданскую помощь. Франция выступила против предложения приобрести у Британии дальнобойные ракеты Storm Shadow для нужд вооруженных сил Украины в рамках европейского пакета военной помощи.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 22:15 • Новости дня
    США назвали переговоры по Украине в Абу-Даби историческими

    Спикер Белого дома Левитт назвала переговоры по Украине в Абу-Даби историческими

    США назвали переговоры по Украине в Абу-Даби историческими
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры России, США и Украины по украинскому урегулированию в Абу-Даби стали историческим событием, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    «В рамках этих переговоров в минувшие выходные состоялась многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения в СМИ, но имела историческое значение», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря Белого дома, на многосторонней встрече удалось собрать представителей обеих сторон конфликта для поиска пути к миру.

    Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп остается глубоко вовлечен в процесс урегулирования конфликта на Украине. Она отметила, что Трамп регулярно получает информацию о ходе переговоров от своих советников.

    Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Трамп не теряет надежды на достижение мира и внимательно следит за развитием ситуации. В ответ на вопрос о предстоящих контактах лидеров, Левитт сообщила, что на неделе не запланировано телефонных разговоров между Трампом, президентом России Владимиром Путиным или украинским лидером Владимиром Зеленским перед следующим раундом переговоров, который ожидается в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Москва рассчитывает на продолжение работы российско-американско-украинской рабочей группы на экспертном уровне уже на текущей неделе.

    Комментарии (5)
    26 января 2026, 21:04 • Новости дня
    Силы ПВО сбили десять украинских БПЛА над Крымом и Белгородской областью

    Силы ПВО сбили семь дронов над Белгородской областью и три над Крымом

    Tекст: Вера Басилая

    Системы противовоздушной обороны уничтожили десять украинских беспилотников самолетного типа за пять часов над Белгородской областью и Крымом, сообщили в Минобороны России.

    Дежурные силы противовоздушной обороны сбили десять украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью и Крымом, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В военном ведомстве уточнили, что атаки произошли с 15:00 до 20:00 по московскому времени. За этот период было уничтожено семь беспилотников над Белгородской областью и три над Крымом.

    Ранее дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 украинских БПЛА над Россией.

    В ЛНР зафиксировали не менее десяти ударов украинских беспилотников по энергообъектам. Одна из атак повредила школу в поселке Юбилейное.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 23:58 • Новости дня
    Сальвини раскритиковал Зеленского за нападки на ЕС в Давосе

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский не должен жаловаться на ЕС после всех полученных денег, заявил итальянский вице-премьер, министр транспорта и по инфраструктурам Маттео Сальвини.

    Сальвини возмутился тем, что глава киевского режима «после всех полученных денег», затраченных усилий и оказанной Украине помощи «осмеливается жаловаться», передает ТАСС.

    «Друг мой, ты проигрываешь войну, теряешь людей, утрачиваешь доверие и достоинство, подпиши мирное соглашение как можно быстрее», – говорится в выступлении Сальвини перед сопартийцами из «Лиги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе с критикой Европы и требованием увеличить поддержку Украины.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 08:59 • Новости дня
    Актриса Железняк рассказала о возобновлении общения с украинскими родственниками

    Tекст: Вера Басилая

    Актриса Олеся Железняк, известная патриотической позицией по спецоперации, отметила, что поддерживает связь с родственниками на Украине, предпочитая не затрагивать «сложные темы».

    Актриса Олеся Железняк, известная патриотической позицией по спецоперации, рассказала, что сейчас поддерживает отношения с родственниками с Украины, передает РИА «Новости».

    По ее словам, они продолжают общаться и поздравлять друг друга с праздниками, при этом сложные темы, в том числе политические, не обсуждаются.

    Ранее Железняк отмечала, что после начала спецоперации потеряла связь с семьей с Украины из-за своей патриотческой позиции по СВО. В недавнем интервью актриса пояснила, что контакты были восстановлены, но общение строится исключительно на нейтральных темах.

    До этого актер Андрей Леонов, а также актрисы Татьяна Кравченко и Олеся Железняк попали в базу «Миротворца».

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 15:35 • Новости дня
    СК сообщил о пытках российских военнопленных украинскими врачами

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные следователи задокументировали многочисленные случаи жестокого обращения с российскими военнопленными, включая операции без наркоза, проводимые украинскими врачами, сообщил следователь по особо важным делам военного следственного управления СК РФ по Южному военному округу Сергей Мазур.

    Военные следователи собрали доказательства массовых пыток российских военнопленных, включая случаи, когда украинские врачи намеренно проводили операции без наркоза, сообщает ТАСС. Об этом заявил Сергей Мазур, следователь по особо важным делам военного следственного управления СК РФ по Южному военному округу, выступая на Международных Рождественских чтениях.

    По его словам, зафиксированы свидетельства применения электротока, отсечения и сверления конечностей, травли собаками, а также пыток утоплением. «Подобно нацистам, проводившим опыты над узниками концлагерей, украинские врачи, дававшие клятву Гиппократа, калечили российских военнослужащих, намеренно проводили операции и манипуляции без наркоза», – сообщил Мазур.

    Он также отметил, что лично видел тела российских военнопленных со следами пыток. По его словам, ему неоднократно приходилось сталкиваться с подобными случаями при осмотре трупов российских военнослужащих.

    В завершение Мазур напомнил, что российские суды уже вынесли обвинительные приговоры более чем тысяче украинских военнослужащих за убийство мирных жителей Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выявило семь случаев казней российских военнопленных на Украине в декабре 2025 года.


    Комментарии (0)
    26 января 2026, 13:17 • Новости дня
    ВС России поразили вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВСУ западнее Канатово

    Специалисты войск беспилотных систем «Геранями» поразили Ми-24 и Ми-8 ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные применили беспилотники «Герань» для удара по вертолетной площадке западнее аэродрома Канатово в Кировоградской области, поражены вертолеты Ми-24 и Ми-8, сообщило Министерство обороны России.

    Вертолеты Ми-24 и Ми-8 Вооруженных сил Украины были поражены российскими военными с использованием беспилотных летательных аппаратов «Герань» на площадке, расположенной в 46 км к западу от аэродрома Канатово Кировоградской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Специалисты подразделений беспилотных систем успешно выполнили задание по уничтожению украинских вертолетов на указанной площадке, что подтверждено опубликованными видеоматериалами.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 12:17 • Новости дня
    Дмитриев обвинил Зеленского в затягивании установления мира на Украине

    Глава РФПИ Дмитриев обвинил Зеленского в затягивании установления мира

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев связал отсутствие мира на Украине с позицией главы киевского режима Владимира Зеленского по территориальному вопросу.

    Владимир Зеленский затягивает процесс установления мира на Украине, поскольку медлит с решением территориального вопроса, передает ТАСС.

    Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    «Поучительная речь Зеленского перед европейцами в Давосе прошла неудачно. Его задержка с принятием территориальных уступок задерживает мир», – написал Дмитриев в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Владимир Зеленский подверг критике ЕС за нерешительность в политических вопросах на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Зеленский заявил, что вопрос территорий остается одним из самых сложных и до сих пор нерешенных.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вывод украинских войск с территории Донбасса ключевым требованием для запуска процесса мирного урегулирования.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 12:40 • Новости дня
    Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения боеприпасов, местам сборки беспилотных летательных аппаратов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы и 109 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 111 126 беспилотников, 646 ЗРК, 27 324 танка и другие бронемашины, 1 651 боевая машина РСЗО, 32 845 орудий полевой артиллерии и минометов, 52 846 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные ВС России нанесли массированный удар по производящему БПЛА украинскому заводу.

    ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине.

    Ранее ВС России поразили склад хранения барражирующих боеприпасов ВСУ.

    Комментарии (2)
    26 января 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска улучшили положение на основных участках фронта в зоне СВО
    Российские войска улучшили положение на основных участках фронта в зоне СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе боевых действий на различных направлениях за сутки подразделения российских войск нанесли поражение украинским формированиям, уничтожив более 1,3 тыс. военнослужащих и значительное количество военной техники.

    Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение подразделениям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Стецковки, Сосновки, Корчаковки и Кучеровки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанскими Хуторами и Захаровкой.

    Противник при этом потерял до 150 военнослужащих и бронемашину.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям штурмовой, двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Петровки, Березовки, Нечволодовки в Харьковской области и Соснового в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике штурмовой, трех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Алексеево-Дружковки, Константиновки, Краматорска и Резниковки в ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям аэромобильной, егерской, четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии у Гришино, Доброполья в ДНР, Новоподгородного и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 415 военнослужащих, американский бронетранспортер Stryker, 12 бронемашин.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике штурмовой, двух механизированных бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Зеленого, Любицкого, Горького, Воздвижевки, Зализничного в Запорожской области и Александровки в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    При этом противник потерял до 350 военнослужащих, танк, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ под Магдалиновкой и Преображенкой в Запорожской области. Уничтожены до 50 военнослужащих и два склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне Минобороны также сообщило о продвижении российских войск на ключевых направлениях.

    В минувшие выходные российские войска освободили Старицу в Харьковской области, а до этого освободили Симиновку в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 01:16 • Новости дня
    Свидетель по делу о хищении назвал курировавших фортификации в Курской области

    Свидетель назвал Дедова и Денисова курировавшими фортификации в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Контроль за строительством фортификационных сооружений в приграничье Курской области осуществляли экс-замгубернатора Алексей Дедов и экс-замгубернатора Роман Денисов, сообщил свидетель по делу о хищении на стройке фортификаций – бывший замдиректора фонда капитального строительства Максим Савосин.

    Савосин в ходе судебного заседания в ответ на вопрос о том, кто из руководства Курской области курировал возведение фортификационных сооружений в приграничье, заявил: «Дедов, да, Дедов... И министерство строительства Курской области, например, Денисов».

    Он уточнил, что помимо бывших замгубернаторов, за ходом работ также следило управление капитального строительства. По словам Савосина, один из последних контрактов был подписан им лично, а управление капитального строительства действительно осуществляло контроль за возведением укреплений в приграничных районах, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший руководитель Курской области Алексей Смирнов признал свою вину в получении взяток от бизнесменов по контрактам на строительство фортификаций и при восстановлении инфраструктуры в Мангушском районе ДНР. Ленинский районный суд Курска рассмотрел иск в отношении ряда бывших и нынешних управленцев КРКО и руководителей подрядчиков. По информации Генпрокуратуры, обвиняемые воспользовались повышенной готовностью в регионе и организовали схему хищения бюджетных средств.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 22:24 • Новости дня
    В Белгородской области в результате детонации дрона ВСУ ранило мужчину

    Мужчина получил минно-взрывную травму из-за детонации дрона в Шебекино

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрыва дрона в Шебекино в Белгородской области мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму, а здания рядом были частично повреждены, сообщил оперштаб региона.

    В Белгородской области мужчина получил ранения в результате детонации дрона ВСУ, следует из сообщения в Telegram-канале оперштаба.

    Инцидент произошел в городе Шебекино, где мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. По информации оперштаба, пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью в Шебекинскую центральную районную больницу, после чего бригадой скорой помощи был доставлен в городскую больницу № 2 Белгорода.

    Медики оказали мужчине всю необходимую помощь, его состояние и дальнейшее лечение контролируют врачи. В результате атаки дрона была повреждена кровля надворной постройки, а также посечен фасад частного дома. Специалисты продолжают работать на месте происшествия, чтобы оценить нанесенный ущерб и принять меры по его устранению.

    Ранее в Белгородской области в результате детонации FPV-дрона пострадали три человека.

    Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 16 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.

    Комментарии (0)
    Как меняется российский экспорт газа

    Потеряв украинский транзит, Россия лишилась еще части газовых поставок. Однако потери на европейском рынке удалось частично восполнить за счет роста экспорта газа в Азию. Причем кроме уже традиционного покупателя нашего газа – Китая, серьезно нарастил закупки Узбекистан. Начать покупать газ у России может и Казахстан. На рынке СПГ у России тоже есть успехи.

    Сеанс унижения от Трампа вынудил Зеленского взглянуть в будущее

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, его встреча с Владимиром Зеленским в Давосе состоялась, хотя украинская сторона попыталась ее отменить. Американцы продемонстрировали, что держат Зеленского за мальчика на побегушках, а сам он показал, что готовит пути к отступлению и хочет свалить вину за свой провал на Европу. Подробности

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    Страны «оси» создают новый альянс

    Десятилетиями фундаментом Евросоюза являлась связка между Францией и Германией. Однако в конце прошлой недели Берлин сделал радикальный шаг, фактически подорвав этот альянс и начав строить другой союз, напомнивший о дружбе Гитлера с Муссолини. Почему немецкое руководство решило дружить прежде всего с Италией? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

      Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    • Очередное предательство США. Теперь курды

      Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    • Гренландская сделка Трампа: главное

      Стали известны подробности «сделки по Гренландии», на которую европейские страны НАТО уломал президент США Дональд Трамп. Трамп получит немало, но меньше, чем рассчитывал. Но шанс расширить территорию США, как он мечтал, у него все-таки есть.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

