  • Новость часаГазпром сообщил о новом рекорде поставок газа потребителям в России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Опыт СВО привел США к попытке создания «танка будущего»
    Китаисты оценили шпионский скандал с «правой рукой» Си Цзиньпина
    Эксперт объяснил озвученный Зеленским срок готовности Украины вступить в ЕС
    Реальность 2026 года была предсказана Путиным 20 лет назад
    Кремль назвал сроки новых трехсторонних переговоров по Украине
    При атаке США военные Венесуэлы сделали два выстрела из ПЗРК «Игла-С»
    Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа с 2027 года
    Клинтон и Обама призвали американцев к протесту
    В Британии потребовали отказаться от газа французской TotalEnergies
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему хохлома важнее маркетинга

    Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.

    6 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США копают под Китай через Иран

    Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русские возвращаются сами к себе

    На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в ее глубинку и ее суть.

    39 комментариев
    26 января 2026, 13:39 • Новости дня

    Bild сообщил о срыве вылета главы МИД Германии в Ригу из-за непогоды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не смог в понедельник вылететь из Берлина в Ригу из-за непогоды, затруднившей движение транспорта в немецкой столице, сообщил таблоид Bild.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не смог вылететь из Берлина в Ригу из-за сильной непогоды, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкий таблоид Bild.

    В министерстве иностранных дел Германии пояснили, что «из-за экстремальных погодных условий пункт вылета был перенесен из Берлина в Лейпциг, чтобы поездка состоялась». Ледяной дождь практически парализовал транспорт в столице, и Вадефуль был вынужден сначала добираться до Лейпцига поездом, который опоздал на час.

    В Лейпциге министра уже ждал самолет бундесвера, именно на нем он продолжил свою рабочую поездку, во время которой у него запланированы встречи в Латвии и Швеции. В понедельник в Берлине наблюдались серьезные перебои в движении общественного транспорта, включая метро, трамваи, автобусы и поезда. Как отмечает Berliner Zeitung, метеорологическая служба опубликовала предупреждение о гололеде и заморозках для столичного региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии погиб человек из-за сильных заморозков.

    В стране начали отменять и задерживать поезда из-за наводнения.

    25 января 2026, 15:37 • Новости дня
    Песков заявил о нежелании России и США разговаривать с Каллас
    Песков заявил о нежелании России и США разговаривать с Каллас
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что Москва и Вашингтон не намерены вести переговоры с главой евродипломатии Каей Каллас, назвав это невозможным до смены ее на посту.

    Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что Россия и США не будут обсуждать какие-либо вопросы с главой евродипломатии Каей Каллас, сообщает РИА «Новости».

    Песков добавил: «Как можно что-то обсуждать с Каей Каллас. Ведь ни мы ничего с ней никогда не будем обсуждать, ни американцы ничего с ней не будут обсуждать, и это очевидно. Как быть? Нужно только ждать, когда она уйдет».

    По его словам, в Европе наблюдается вырождение политиков, которые находятся у власти. По мнению Пескова, эти политики некомпетентны. Он подчеркнул, что рассчитывать на диалог с нынешним руководством евродипломатии не приходится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио неоднократно отказывался от встреч с Каллас. Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.


    Комментарии (26)
    25 января 2026, 20:35 • Новости дня
    Невеста Лепса Аврора Киба объявила о расставании с певцом
    Невеста Лепса Аврора Киба объявила о расставании с певцом
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    19-летняя студентка Аврора Киба официально подтвердила окончание романа с певцом Григорием Лепсом, подчеркнув, что разрыв произошел без конфликтов и с уважением.

    Невеста Григория Лепса Аврора Киба объявила о завершении их отношений, сообщает РИА «Новости». В своём заявлении она подчеркнула: «Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы, мы официально больше не пара», этот пост она опубликовала в своих соцсетях.

    Киба отметила, что их роман с Лепсом был наполнен многими тёплыми моментами, поэтому разрыв произошёл на «ноте благодарности и взаимоуважения». По её словам, никакой драмы в ситуации нет, и бывшие влюблённые сохраняют дружеские отношения, но теперь каждый готов идти своей дорогой.

    Григорий Лепс пока не прокомментировал ситуацию. Известно, что певец и Киба начали встречаться в 2024 году и планировали свадьбу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов потребовал отменить концерты певца Григория Лепса.

    Комментарии (22)
    25 января 2026, 11:20 • Видео
    Очередное предательство США. Теперь курды

    Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    Комментарии (0)
    25 января 2026, 17:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ Румынии от референдума по объединению с Молдавией

    Политолог Мартынов: Уния с Молдавией вызовет в Румынии социальные волнения

    Эксперт объяснил отказ Румынии от референдума по объединению с Молдавией
    @ Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Румыния не заинтересована в унии с Молдавией. Объединение несет для Бухареста бюрократические и юридические коллизии, которые угрожают огромными внутриполитическими и социальными рисками, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее румынский президент Никушор Дан отклонил идею проведения референдума об объединении с Молдавией.

    «В августе прошлого года на День независимости Молдавии в Кишинев прилетали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц. Ранее визит совершала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Все они брали президента Майи Санду за локоток, мило общались, поддерживали евроинтеграционные устремления молдавского народа», – пояснил Алексей Мартынов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Но эти визиты и обещания не привели пока вообще ни к чему. В итоге доверие к главе государства и данному курсу страны в обществе снижается. Затем Санду захотела попасть в ЕС через унию с Румынией, обосновывая это историческими предпосылками. Бессарабия после 1918 года и подписания Брестского мира была незаконно аннексирована Румынией и пробыла в этом состоянии до 1940 года. Затем эта территория согласно так называемому пакту Молотова–Риббентропа была присоединена к СССР», – рассказал спикер.

    «В то время среди молдаван было около 10% ярых приверженцев унионизма. Сейчас их примерно столько же. Это та часть населения, на которую может рассчитывать Санду, если запустит референдум об объединении с Румынией. Еще приблизительно 20% поддержат этот курс. Но остальные 70% процентов я бы отнес к условно колеблющимся. Поэтому результаты потенциального референдума далеко не очевидны. Идея унии может не набрать большинства голосов молдаван», – заметил он.

    «Впрочем, и сама Румыния не заинтересована в унии с Молдавией. Объединение несет для Бухареста бюрократические и юридические коллизии, которые угрожают огромными внутриполитическими и социальными рисками», – продолжил собеседник.

    «Например, на румынской территории проживает немалое количество этнических меньшинств, которые пользуются дотациями Евросоюза именно в силу своего меньшинства. Присоединение Молдавии нарушит нынешний баланс в национальном составе Румынии и лишит некоторые группы населения социальной поддержки. Думаю, не нужно говорить о том, какие волнения это вызовет и дестабилизирует часть общества. Очевидно, Бухарест на это никогда не пойдет», – отметил он.

    Ранее президент Румынии Никушор Дан отклонил идею проведения референдума об объединении с Молдавией, сообщает Agerpres. По его словам, плебисцит по этому вопросу не нужен, пока на это «нет воли» молдавских граждан.

    «Это вопрос, который в первую очередь касается граждан Молдавии. Румыния обязуется поддерживать республику на ее европейском пути. Это цель, которую преследуют граждане страны через уполномоченные ими органы власти. Плюс другие вопросы, такие как энергетика, экономическая взаимосвязь. Если в какой-то момент мнение изменится, мы будем действовать соответствующим образом», – сказал Дан.

    В свою очередь, Майя Санду заявила, что считает вступление Молдавии в ЕС самой реалистичной стратегией выживания и развития республики. «Когда международное право уже недостаточно тебя защищает, нужно быть частью союзов, иметь хороших, надежных друзей, способных прийти на помощь, когда это необходимо», – подчеркнула она.

    Кроме того, Молдавия, согласно заявлениям президента, намерена продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине в рамках своих возможностей. Санду уверена, что устойчивость и безопасность республики напрямую зависят от устойчивости соседней Украины.

    Ранее глава молдавского МИД Михай Попшой объявил о начале процедуры отказа от соглашений, определяющих статус республики в СНГ. Газета ВЗГЛЯД писала о негативных последствиях такого решения для самого Кишинева. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что сближение Молдавии с Евросоюзом может привести к потере ее собственной государственности.

    Комментарии (4)
    26 января 2026, 00:47 • Новости дня
    Офицеры украинского спецназа «Омега» ликвидированы в ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    В ДНР и Харьковской области Украины ликвидированы несколько офицеров ВСУ, в том числе украинского спецназа «Омега», сообщили в российских силовых структурах.

    В ДНР ликвидирован командир группы специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины лейтенант Константин Суходольский с позывным «Сухой». Также уничтожен начальник связи центра спецназа «Омега» младший лейтенант Андрей Марков с позывным «Маркиз», который, по словам представителя силовых структур, был активным участником майдана и сторонником бандеровской идеологии.

    В ДНР также был уничтожен командир механизированного взвода Дмитрий Наталюк из Волынской области, передает РИА «Новости».

    В Харьковской области уничтожен начальник второй погранзаставы третьего погранотряда лейтенант Владислав Мисько, который принимал участие в боевых действиях в Донбассе с 2019 года. Кроме того, в этом же регионе ликвидирован лейтенант Иван Петрик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе отступления украинских сил из района Тихое уничтожен офицер спецназа «Дозор» Госпогранслужбы Александр Вусатюк. Осенью украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Ооперация завершилась уничтожением всей группы ГУР ВСУ.

    Комментарии (5)
    26 января 2026, 08:40 • Новости дня
    Боевики «Азова» во главе с темнокожим командиром сдались в плен под Димитровым

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе Димитрова группа боевиков «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России) во главе с темнокожим командиром добровольно сложила оружие и попала в плен.

    Шестеро боевиков группировки «Азов» сдались в плен в районе Димитрова, передает ТАСС. Среди них оказался и командир группы – темнокожий боевик по имени Даниэль.

    По словам самих сдавшихся, в окрестностях Димитрова в окружение попали пять групп «Азова». Четыре из этих групп были уничтожены в ходе боестолкновения, а оставшиеся бойцы приняли решение сдаться.

    Напомним, 27 декабря президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении города Димитрова в ДНР.

    Российский штурмовик сообщал, что ВС России ликвидировали в этом городе до трех батальонов противника, украинские позиции располагались среди жилых домов и подвалов, боевики ВСУ укрывались вместе с мирными жителями.

    Комментарии (10)
    25 января 2026, 13:59 • Новости дня
    Times: На учениях в Норвегии финнов попросили не «громить» армию США
    Times: На учениях в Норвегии финнов попросили не «громить» армию США
    @ Jouni Porsanger/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Финские военные настолько успешно проявили себя на совместных учениях с армией США на севере Норвегии, что организаторам пришлось просить их быть снисходительнее, сообщили СМИ.

    The Times ссылается на высокопоставленный военный источник, отмечая, что американские военные в ходе совместных учений на севере Норвегии в 2025 году столкнулись с серьёзными трудностями, в то время как европейские участники подобных проблем не испытывали.

    По словам источника, финны выступали в роли условного противника и настолько уверенно одерживали победы над представителями США, что ситуация становилась для последних неудобной и деморализующей. Организаторам учений пришлось вмешаться и попросить финских военных снизить интенсивность действий, чтобы дать американцам шанс лучше проявить себя в манёврах.

    Во вторник глава МИД России Сергей Лавров сообщил о серьезной подготовке НАТО и европейских лидеров к возможной войне против России, подчеркнув их открытость намерений.

    Ранее Лавров обвинил западные страны в подготовке новой крупной войны на территории Европы и заявил о непрекращающемся расширении Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские морские пехотинцы в Норвегии проводят учения с отработкой сценариев по статье 5 Устава НАТО в случае конфликта с Россией.

    Комментарии (8)
    26 января 2026, 01:51 • Новости дня
    Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
    Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Атака беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина могла привести к ответу с применением специального оружия, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Комментируя последствия расширения ядерного клуба, Медведев указал, что это может дестабилизировать ситуацию, но может и «заставить государства задумываться над последствиями провоцирования тех или иных конфликтов», пишет «Коммерсант».

    Медведев отметил, что «европейцы, а при администрации Байдена и американцы, постоянно провоцировали» Россию на «жесткие решения». «И эти провокации продолжаются», – сказал он.

    Он напомнил о событиях конца 2025 года, когда на резиденцию президента России Владимира Путина была совершена атака с применением большого количества беспилотников ВСУ.

    «На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия. Такого рода игры чрезвычайно опасны», – сказал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что киевский режим в конце прошлого года атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытка атаки на резиденцию президента Путина свидетельствует о террористической сущности властей, удерживающих власть на Украине.

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России.

    Комментарии (11)
    26 января 2026, 07:10 • Новости дня
    Обманувшие бойцов СВО в Шереметьево таксисты сбежали от следствия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    От следствия скрылись двое подозреваемых по делу о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево, они пропали после начала арестов, сообщил информированный источник.

    Подозреваемые пропали после того, как в ноябре 2024 года задержали первых фигурантов-таксистов, сказал собеседник РИА «Новости».

    По его словам, это произошло после того, как обвиняемые ознакомились с материалами дела.

    Следствие установило, что преступная группа целенаправленно выбирала жертвами возвращающихся участников спецоперации. Злоумышленники навязывали услуги такси, стоимость которых к концу поездки многократно возрастала. В случае отказа платить потерпевшим угрожали физической расправой.

    Правоохранительные органы уже арестовали 40 человек, причастных к противоправной деятельности. Общая сумма ущерба, нанесенного военнослужащим, превышает 4 млн рублей.

    Ранее сообщалось, что участники преступной группы, похищавшие деньги у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево, до начала спецоперации систематически обманывали приезжих из-за рубежа.

    Напомним, в октябре прошлого года три женщины, обвиняемые в хищении денег у участников спецоперации на Украине в Шереметьево, признали вину.

    Комментарии (6)
    25 января 2026, 15:47 • Новости дня
    Кушнер и Грюнбаум пришли в Кремль в кольцах, измеряющих уровень стресса
    Кушнер и Грюнбаум пришли в Кремль в кольцах, измеряющих уровень стресса
    @ Ferrari/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле зять президента США, бизнесмен Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум надели специальные «умные кольца», фиксирующие уровень стресса.

    На этот необычный аксессуар обратил внимание автор передачи «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, аналогичные устройства были замечены у обоих гостей. Эти «умные» кольца фиксируют не только уровень стресса, но и пульс, а также фазы сна. Кроме того, журналист отметил, что на запястье Кушнера была красная нить, которую часто связывают с верой в удачу и крепкое здоровье.

    Зарубин добавил, что американские представители выглядели спокойными, стресса при встрече не испытывали. По его словам, в ходе беседы царила доброжелательная атмосфера: «Улыбки были, похлопывания по плечу и даже шутки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Джошем Грюнбаумом.

    Комментарии (13)
    25 января 2026, 18:47 • Новости дня
    В МВД рассказали о новом приеме мошенников на «Госуслугах»

    Tекст: Ольга Иванова

    В Петербурге зафиксированы новые схемы мошенничества с рассылкой от имени «Госуслуг», где злоумышленники используют узнаваемые логотипы и советуют не сообщать СМС-коды, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    Мошенники, выдающие себя за сотрудников портала «Госуслуги», стали использовать новый прием – они советуют жертвам не сообщать никому коды из СМС, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

    По данным ведомства, участились случаи рассылки писем с поддельным логотипом «Госуслуг», персональным обращением и даже рекомендацией не разглашать СМС-коды. Тем не менее это лишь часть мошеннической схемы: после получения доверия злоумышленники пытаются получить конфиденциальные данные пользователей.

    В полиции отмечают, что настоящие сообщения от портала «Госуслуги» поступают только с адреса no-reply@gosuslugi.ru. На такие письма не требуется отвечать, а любые требования обновить электронную почту или пройти по ссылке на фальшивую техподдержку должны быть проигнорированы.

    Пользователям настоятельно рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и не совершать звонки по номерам из сомнительных писем. Перед открытием письма важно проверять адрес отправителя, чтобы избежать обмана.

    Для связи с настоящей службой поддержки следует использовать только официальный сайт или мобильное приложение «Госуслуг», подчеркнули в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге и Ленинградской области с января зафиксировали рост числа мошеннических рассылок с вредоносными ссылками, замаскированными под обновления WhatsApp.

    Основными признаками мошеннических звонков являются предложения бонусов и подарков от банка, а также просьбы отменить заявки на кредит.

    При передаче кода из СМС МВД рекомендует незамедлительно обратиться в банк и полицию.

    Комментарии (8)
    26 января 2026, 09:55 • Новости дня
    Каллас назвала фон дер Ляйен диктатором

    Politico: Каллас считает фон дер Ляйен диктатором

    Каллас назвала фон дер Ляйен диктатором
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, по сведениям европейских чиновников, в частных беседах высказывала резкую критику в адрес председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщил высокопоставленный европейский чиновник, чьи слова приводит европейское издание Politico.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас в неформальных разговорах называет председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен диктатором, передает ТАСС со ссылкой на публикацию Politico. Об этом сообщил один из высокопоставленных европейских чиновников, уточнив, что Каллас «в частном порядке жалуется, что она [фон дер Ляйен] является диктатором, но она мало или ничего не может с этим поделать».

    По информации Politico, отношения между фон дер Ляйен и бывшим главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем были напряженными, однако с Каллас ситуация складывается еще хуже. Издание отмечает, что эстонское происхождение Каллас ослабляет ее позиции по сравнению с Боррелем, который представлял Испанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отказ госсекретаря президента США Марко Рубио встречаться с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас ставит под вопрос пользу ее службы.

    Комментарии (14)
    25 января 2026, 16:43 • Новости дня
    Рябков заявил о требовании России освободить Мадуро
    Рябков заявил о требовании России освободить Мадуро
    @ President of Russia Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия настаивает на освобождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, которых вывезли в США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    Россия настаивает на немедленном освобождении венесуэльского президента Николаса Мадуро, который был захвачен и вывезен из Венесуэлы в США, передает ТАСС. Об этом в интервью агентству заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков подчеркнул: «Первый шаг, без которого все остальное остается сугубо гипотетическим, – это освобождение Мадуро и его супруги». Он отметил, что после случившегося Россия считает необходимым настаивать на освобождении президента Венесуэлы.

    Дипломат также добавил, что вопрос о возможном предоставлении убежища Мадуро является вторичным. По словам Рябкова, обсуждать дальнейшие шаги преждевременно, пока не решена главная задача – освобождение президента страны.

    Напомним, США 3 января атаковали Венесуэлу и похитили президента Николаса Мадуро.

    Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Вашингтон провел грубое вооруженное вторжение в Венесуэлу, а теперь угрожает Кубе и другим странам Латинской Америки.


    Комментарии (4)
    26 января 2026, 10:14 • Новости дня
    Клинтон и Обама призвали американцев к действию после «ужасного» убийства в Миннеаполисе
    Клинтон и Обама призвали американцев к действию после «ужасного» убийства в Миннеаполисе
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшие президенты США Билл Клинтон и Барак Обама назвали убийство Алекса Претти в Миннеаполисе тревожным сигналом и моментом, который может определить «историю на долгие годы вперед», и призвали американцев «проявить активную гражданскую позицию», сообщает NBC News.

    Экс-президенты США Барак Обама и Билл Клинтон выступили с заявлениями после гибели Алекса Претти и Рене Гуд в Миннеаполисе, передает NBC News.

    Обама назвал смерть Претти «горькой трагедией» и заявил: «Это должно стать тревожным сигналом для каждого американца, независимо от партийной принадлежности: многие наши базовые ценности все чаще подвергаются нападкам».

    Супруги Обама осудили «беспрецедентную тактику» Департамента внутренней безопасности и действия федеральных агентов, которые, по их словам, «провоцируют и подвергают опасности» жителей города. Бывший президент и его жена обвинили действующую администрацию в эскалации ситуации и попытках оправдать убийства Претти и Гуд без серьезного расследования, что, по их мнению, противоречит видеодоказательствам.

    Обама и его супруга призвали американцев брать пример с мирных протестов в Миннеаполисе и других городах, а также выразили надежду, что власти изменят подход и начнут сотрудничать с губернатором Миннесоты Тимом Уолцом и мэром Миннеаполиса Джейкобом Фреем для предотвращения дальнейшего хаоса.

    Билл Клинтон в своей публикации назвал события в Миннеаполисе «ужасными» и подчеркнул: «В течение жизни у нас есть только несколько моментов, когда принятые решения и действия определяют нашу историю на долгие годы. Сейчас именно такой момент».

    По словам Клинтона, власти намеренно вводят общественность в заблуждение, он призвал американцев проявить активную гражданскую позицию.

    В Белом доме раскритиковали позицию Обамы, обвинив его в попытке «сеять раздор», и потребовали от демократов сотрудничать с администрацией Трампа для борьбы с преступностью.

    Сотрудник пограничного патруля ранее застрелил мужчину, действуя, по версии МВД США, в целях самообороны при попытке изъятия оружия.

    В Миннеаполисе несколько сотрудников ICE и CBP подверглись нападению со стороны местных левых активистов.

    Мэр города потребовал вывести федеральных агентов после гибели 37-летнего жителя.

    Президент Дональд Трамп ранее заявил о готовности применить закон о восстании в отношении Миннесоты для ввода армии без одобрения Конгресса.

    Комментарии (10)
    25 января 2026, 22:56 • Новости дня
    Рябков сообщил о технических средствах для фиксации иностранных вооружений

    Tекст: Антон Антонов

    Россия способна фиксировать вооружения иностранных государств с помощью собственных технических средств, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков прокомментировал заявления американских властей о наличии у США сверхсовременного оружия. «Мы имеем собственные возможности, в том числе национальные технические [средства], чтобы достоверно фиксировать то, что имеет значение, и делать из этого свои выводы», – приводит слова Рябкова ТАСС.

    На вопрос о попытках уточнить у американской стороны детали этих заявлений замминистра ответил отрицательно. По его словам, оснований для этого нет, и россияне не собираются реагировать на каждое подобное высказывание. Рябков заявил, что «на каждый чих не наздравствуешься».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что войска США использовали в Венесуэле ранее неизвестные вооружения, что сорвало оборону противника. Позже Трамп уточнил, что секретное оружие называлось «Дискомбобулятор». СМИ заявили, что в результате применения этого устройства охрана Николаса Мадуро испытывала кровотечения и болезненные ощущения, схожие с действием мощной звуковой волны.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 12:00 • Новости дня
    Посол России сообщил о стрельбе венесуэльских военных из ПЗРК «Игла-С» при атаке США

    Посол России: При атаке США военные Венесуэлы сделали два неудачных выстрела из ПЗРК «Игла-С»

    Посол России сообщил о стрельбе венесуэльских военных из ПЗРК «Игла-С» при атаке США
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Во время похищения США Николаса Мадуро венесуэльские военные выпустили по меньшей мере две ракеты из комплекса «Игла-С», но обе промахнулись, специалистам не хватило навыков, заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

    По словам Мелик-Багдасарова, во время попытки похищения лидера Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января с территории страны было произведено как минимум два выстрела из переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С», однако ни одна из ракет не достигла цели, передает «Россия 24».

    «Мне сказали, что было как минимум два выстрела, и обе «Иглы» не попали в цель», – заявил дипломат. После этого он поинтересовался у военных причинами промаха.

    Посол отметил, что наличие оружия недостаточно для эффективной защиты – необходимы и специальные навыки. По его словам, специалисты, которые охраняли воздушное пространство Венесуэлы в этот день, вероятно, не имели достаточного опыта обращения с такими комплексами.

    Ранее посол Мелик-Багдасаров заявил, что военные страны не получали приказа от властей в Каракасе противодействовать операции США.

    Дональд Трамп заявил, что США использовали в Венесуэле неизвестные ранее вооружения, которые сорвали оборону противника, оснащенного «китайскими и российскими вооружениями».

    Позже Трамп уточнил, что секретное оружие называлось «Дискомбобулятор».

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия способна фиксировать вооружения иностранных государств с помощью собственных технических средств.

    Комментарии (7)
    Главное
    Россия сохранила второе место в рейтинге сильнейших армий мира
    Боевики «Азова» во главе с темнокожим командиром сдались в плен под Димитровым
    Каллас назвала фон дер Ляйен диктатором
    Сербия заявила о планах строительства АЭС с помощью России, Китая, США или Франции
    SpaceX предотвратила 300 тыс. угроз столкновения спутников на орбите
    Обманувшие бойцов СВО в Шереметьево таксисты сбежали от следствия
    Подросток в Крыму признался в поджоге машин из-за нацистских идей

    Как меняется российский экспорт газа

    Потеряв украинский транзит, Россия лишилась еще части газовых поставок. Однако потери на европейском рынке удалось частично восполнить за счет роста экспорта газа в Азию. Причем кроме уже традиционного покупателя нашего газа – Китая, серьезно нарастил закупки Узбекистан. Начать покупать газ у России может и Казахстан. На рынке СПГ у России тоже есть успехи. Подробности

    Перейти в раздел

    Сеанс унижения от Трампа вынудил Зеленского взглянуть в будущее

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, его встреча с Владимиром Зеленским в Давосе состоялась, хотя украинская сторона попыталась ее отменить. Американцы продемонстрировали, что держат Зеленского за мальчика на побегушках, а сам он показал, что готовит пути к отступлению и хочет свалить вину за свой провал на Европу. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    Перейти в раздел

    Опыт СВО привел США к попытке создания «танка будущего»

    В США показан прототип новой модификации танка Abrams, созданный явно по итогам применения американской бронетехники на полях украинской спецоперации. Какие недостатки обнаружились у Abrams на службе в рядах ВСУ и как американцы хотят их исправить с помощью «танка будущего»? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Почему хохлома важнее маркетинга

      Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.

      6 комментариев
    • Юрий Мавашев Юрий Мавашев
      Как США копают под Китай через Иран

      Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.

      0 комментариев
    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Русские возвращаются сами к себе

      На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в ее глубинку и ее суть.

      39 комментариев
    Перейти в раздел

    • Очередное предательство США. Теперь курды

      Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    • Гренландская сделка Трампа: главное

      Стали известны подробности «сделки по Гренландии», на которую европейские страны НАТО уломал президент США Дональд Трамп. Трамп получит немало, но меньше, чем рассчитывал. Но шанс расширить территорию США, как он мечтал, у него все-таки есть.

    • Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу

      Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    Перейти в раздел

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации