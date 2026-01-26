Премьер Канады исключил соглашение о свободной торговле с Китаем

Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.0 комментариев
Канадский премьер Марк Карни сообщил об отсутствии планов по заключению соглашения о свободной торговле с Китаем.
Канада не планирует заключать соглашение о свободной торговле с Китаем из-за своих обязательств в рамках торгового альянса с Мексикой и США, сообщает РИА «Новости».
Премьер-министр Марк Карни подчеркнул: «В рамках CUSMA у нас обязательства не заключать соглашений о свободной торговле со странами, в которых нет рыночной экономики, заблаговременно не уведомив партнеров. У нас нет никаких планов такого толка ни в отношении Китая, ни любой другой нерыночной экономики».
Карни добавил, что между канадской и китайской сторонами удалось разрешить ряд проблем, возникших в последние годы. По информации телеканала CBC, речь идет о договоренностях, связанных с поставками электромобилей, а также продукции сельского хозяйства и рыболовства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп пригрозил немедленно ввести пошлины в размере 100% на все товары из Канады в случае ее сделки с Китаем.
Трамп предрек Канаде быть «съеденной Китаем» из-за отказа от системы «Золотой купол».
«Совет мира» под руководством Трампа отозвал приглашение для Канады после критики премьер-министра Марка Карни на форуме в Давосе.