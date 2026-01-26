  • Новость часаФрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Оскорбления и наглость Зеленского разозлили даже Европу
    Академик Гинцбург объяснил особую опасность вируса Нипах
    NYT сообщила о победе Дании над планом Трампа по Гренландии
    Дмитриев назвал экс- еврокомиссара Бретона ненавистником человечества
    Рябков сообщил о технических средствах для фиксации иностранных вооружений
    Офицеры украинского спецназа «Омега» ликвидированы в ДНР
    Французская компания передала ВСУ дроны дальностью до 500 километров
    Песков заявил о нежелании России и США разговаривать с Каллас
    В Google Play и App Store появилась игра «Побег из ТЦК»
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США копают под Китай через Иран

    Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русские возвращаются сами к себе

    На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в ее глубинку и ее суть.

    39 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Запад лишился объединяющих ценностей

    Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

    13 комментариев
    26 января 2026, 06:31 • Новости дня

    Минобороны заявило об уничтожении AS-90 ВСУ под Константиновкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операторы беспилотных систем 17-й гвардейской артиллерийской бригады уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.

    Вооружённые силы России уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 Вооружённых сил Украины на константиновском направлении, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Минобороны России.

    По данным ведомства, в ходе воздушной разведки был обнаружен замаскированный образец западной техники. После подтверждения цели координаты были оперативно переданы расчету ударных дронов.

    «Операторы беспилотных систем 17-й гвардейской артиллерийской бригады большой мощности обнаружили замаскированное самоходное артиллерийское орудие AS-90 и уничтожили его», – сообщили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

    Военные также установили контроль над Павловкой и Новопавловкой в ДНР.

    Кроме того, армия России освободила Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    25 января 2026, 12:44 • Новости дня
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на ключевых направлениях
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на ключевых направлениях
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные улучшили позиции по нескольким направлениям, уничтожив склады боеприпасов и нанеся значительный урон личному составу и технике ВСУ, сообщает Минобороны России.

    Российские подразделения заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским силам в Сумской и Харьковской областях, передает Telegram-канал МО. В результате операций в районах Корчаковки, Сосновки, Кучеровки, Стецковки, Волчанских Хуторов и Захаровки украинская сторона потеряла до 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 21 автомобиль, реактивную систему залпового огня и два артиллерийских орудия, а также склады боеприпасов и материальных средств.

    Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и нанесла потери формированиям ВСУ в Березовке, Нечволодовке, Петровке, Коровьем Яре и Сосновом. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, 17 автомобилей и артиллерийское орудие западного производства, уничтожены три склада боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки заняли новые позиции и вывели из строя личный состав и технику четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в Константиновке, Алексеево-Дружковке, Краматорске и Резниковке. Потери украинской стороны составили до 215 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия, уничтожены склад боеприпасов и три склада материальных средств.

    «Центр» улучшил положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям ВСУ в Белицком, Гришино, Доброполье, Родинском в Донецкой народной республике и Новопавловке, Новоподгородном в Днепропетровской области. Противник потерял до 375 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие западного производства и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника, уничтожив до 315 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три артиллерийских орудия в Запорожской и Днепропетровской областях, а также склад материальных средств.

    Подразделения «Днепра» нанесли поражение механизированной и горно-штурмовой бригадам ВСУ в районах Орехова и Преображенки в Запорожской области, уничтожив до 55 военнослужащих, 11 автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, радиолокационную станцию, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объект энергетической инфраструктуры, цех по производству и места хранения беспилотников, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 159 районах. Средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы, 31 реактивный снаряд HIMARS и 68 беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожено 670 самолетов, 283 вертолета, 111 017 беспилотников, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 302 танка и других боевых бронированных машин, 1651 машина реактивных систем залпового огня, 32 825 орудий полевой артиллерии и минометов, 52 754 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

    Военные России освободили Павловку и Новопавловку в Донецкой народной республике.

    Российские силы освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    Комментарии (5)
    26 января 2026, 00:47 • Новости дня
    Офицеры украинского спецназа «Омега» ликвидированы в ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    В ДНР и Харьковской области Украины ликвидированы несколько офицеров ВСУ, в том числе украинского спецназа «Омега», сообщили в российских силовых структурах.

    В ДНР ликвидирован командир группы специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины лейтенант Константин Суходольский с позывным «Сухой». Также уничтожен начальник связи центра спецназа «Омега» младший лейтенант Андрей Марков с позывным «Маркиз», который, по словам представителя силовых структур, был активным участником майдана и сторонником бандеровской идеологии.

    В ДНР также был уничтожен командир механизированного взвода Дмитрий Наталюк из Волынской области, передает РИА «Новости».

    В Харьковской области уничтожен начальник второй погранзаставы третьего погранотряда лейтенант Владислав Мисько, который принимал участие в боевых действиях в Донбассе с 2019 года. Кроме того, в этом же регионе ликвидирован лейтенант Иван Петрик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе отступления украинских сил из района Тихое уничтожен офицер спецназа «Дозор» Госпогранслужбы Александр Вусатюк. Осенью украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Ооперация завершилась уничтожением всей группы ГУР ВСУ.

    Комментарии (0)
    25 января 2026, 11:20 • Видео
    Очередное предательство США. Теперь курды

    Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 01:51 • Новости дня
    Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
    Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Атака беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина могла привести к ответу с применением специального оружия, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Комментируя последствия расширения ядерного клуба, Медведев указал, что это может дестабилизировать ситуацию, но может и «заставить государства задумываться над последствиями провоцирования тех или иных конфликтов», пишет «Коммерсант».

    Медведев отметил, что «европейцы, а при администрации Байдена и американцы, постоянно провоцировали» Россию на «жесткие решения». «И эти провокации продолжаются», – сказал он.

    Он напомнил о событиях конца 2025 года, когда на резиденцию президента России Владимира Путина была совершена атака с применением большого количества беспилотников ВСУ.

    «На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия. Такого рода игры чрезвычайно опасны», – сказал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что киевский режим в конце прошлого года атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытка атаки на резиденцию президента Путина свидетельствует о террористической сущности властей, удерживающих власть на Украине.

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России.

    Комментарии (3)
    26 января 2026, 03:15 • Новости дня
    Беспилотники атаковали Краснодарский край
    Беспилотники атаковали Краснодарский край
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотников в Славянске-на-Кубани зафиксированы повреждения частных домов, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    Оперштаб сообщил в Telegram, что обломки украинских беспилотников повредили три частных дома. Никто не пострадал. В результате падения фрагментов БПЛА в домах выбило окна, а в одном из зданий оказалась повреждена кровля. На местах находятся сотрудники оперативных и специальных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в аэропорту Краснодара.

    Комментарии (634)
    25 января 2026, 19:32 • Новости дня
    Пушилин сообщил о продвижении ВС России в Константиновке

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения ВС РФ ведут наступление в районах Константиновки, Красного Лимана и на славянском направлении, охватывая несколько ключевых населенных пунктов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    ВС РФ продвигаются в Константиновке в районе железнодорожного вокзала, а также в районах Бересток, Степановка и Ильиновка, передает РИА «Новости». По словам главы ДНР Дениса Пушилина, движение войск также отмечено на краснолиманском направлении вблизи Александровки, Коровьего Яра, Сосновки, Яровой и Дробышево.

    Пушилин заявил: «Константиновское направление: видим продвижение в самой Константиновке в районе ж/д вокзала, а также в районе населенных пунктов Бересток, Степановка и Ильиновка».

    На славянском направлении, по информации главы ДНР, продолжаются ожесточенные бои в районе Березняковки и Никифоровки. Вблизи Красного Лимана фиксируется продвижение российских войск непосредственно к городу и его окрестностям. Пушилин подчеркнул, что ситуация на этих направлениях остается напряженной, однако наступательные действия ВС РФ продолжаются.

    Таким образом, российские силы развивают успех сразу на нескольких участках фронта, укрепляя свои позиции и расширяя зону контроля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска увеличили скорость продвижения на север Донецкой народной республики, в том числе в сторону Славянска.

    Подразделения России продолжают выявлять и уничтожать украинские группы в районе северной части Клебан-Быкского водохранилища.

    Комментарии (0)
    25 января 2026, 07:53 • Новости дня
    Группировка «Север» продвинулась в Сумской и Харьковской областях

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска продолжили наступление на нескольких участках фронта, уничтожив технику и позиции ВСУ, а также продвинулись до 550 метров в Сумской области.

    Как сообщает Telegram-канал «Северный ветер», группировка войск «Север» наращивает интенсивность ударов по позициям и логистическим маршрутам ВСУ в Сумской и Харьковской областях.

    В Сумской области продолжаются ожесточенные бои, авиация и артиллерия регулярно наносят удары по противнику. ВСУ перебрасывают расчеты БпЛА, используют танки и советское вооружение для обороны.

    Штурмовые подразделения России продвинулись на четырех участках в Сумском районе и на трех в Глуховском районе, общее продвижение составило до 550 метров.

    На Теткинском и Глушковском участках существенных изменений не произошло, однако авиация ВКС России атаковала позиции 103-й бригады ТРО в районе Будков.

    В Черниговской области была уничтожена площадка запуска дальних БпЛА и пункты дислокации 433-го батальона ВСУ, откуда наносились удары по российской территории.

    На Харьковском направлении российские войска также продолжают постепенное продвижение, авиация наносит точечные удары по тыловым районам ВСУ, активно применяются «Герани», тяжелая артиллерия и «Солнцепеки».

    Возле Старицы зафиксировано продвижение на двух участках до 250 метров, в лесах Симиновки занято три опорных пункта ВСУ и продвижение на 300 метров.

    В Волчанских Хуторах «Солнцепеки» нанесли удары по позициям ВСУ, а штурмовые группы России продвинулись на 200 метров.

    В районе Хатнего российские бойцы продвинулись на семи участках по лесопосадкам. Украинское командование продолжает отправлять личный состав на позиции, разрушенные авиаударами, в результате чего за сутки уничтожено три боевые группы противника.

    На Липцовском направлении изменений нет, но продолжается уничтожение транспорта ВСУ FPV-дронами.

    За сутки потери ВСУ составили более 180 человек, из них свыше 100 в Сумской и более 80 в Харьковской области.

    В Сумской области уничтожены танк Т-64, РСЗО «Град», станция РЭБ, 14 внедорожников, грузовик, багги, пять ПУ БпЛА, четыре станции «Старлинк», три антенны связи, 37 самолетных БпЛА, восемь БпЛА «Баба Яга», два склада матсредств и склад ГСМ.

    На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены БТР М113, гаубицы Д-20 и М101, три миномета, станция РЭБ «Анклав», два внедорожника, два багги, шесть ПУ БпЛА, три станции «Старлинк», антенна связи, 29 самолетных БпЛА, девять БпЛА «Баба Яга», два роботизированных комплекса и склад матсредств.

    На Великобурлукском направлении уничтожено три внедорожника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО уничтожили более пятидесяти украинских беспилотников в Брянской, Краснодарском крае и еще четырех областях.

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по заводу, производящему дальнодействующие беспилотники, в ответ на атаки Киева на гражданские объекты.

    Подразделения группировки «Север» завершили освобождение Старицы в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    25 января 2026, 07:37 • Новости дня
    ПВО уничтожила 52 украинских беспилотника над Россией за ночь

    Tекст: Денис Тельманов

    Минувшей ночью российские силы ПВО успешно ликвидировали более полусотни украинских беспилотников в Брянской, Краснодарском крае и еще четырех областях.

    Оперативные средства противовоздушной обороны России уничтожили за ночь 52 украинских беспилотника самолетного типа, передает РИА «Новости».

    В сообщении Минобороны уточняется, что 18 дронов были сбиты над Брянской областью, 15 – над Краснодарским краем, девять – над Ростовской областью, четыре – над Орловской областью, а также по три беспилотника уничтожены над Белгородской и Астраханской областями.

    В ведомстве подчеркнули, что все аппараты были ликвидированы силами дежурных расчетов ПВО за один ночной период. О жертвах и разрушениях в результате инцидента не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате интенсивного обстрела Белгорода ВСУ были повреждены объекты энергетики, а также зафиксированы возгорания и разрушения в частных строениях.

    Средства ПВО за 12 часов уничтожили девять беспилотников самолетного типа, пять из которых сбили над Белгородской областью.

    В Энергодаре в результате атаки с применением беспилотника квадрокоптерного типа был поврежден автомобиль скорой помощи, при этом медицинский персонал и водитель не пострадали.

    Комментарии (0)
    25 января 2026, 15:55 • Новости дня
    В Николаевской области повредили оборудование «Николаевоблэнерго» после взрывов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Энергетическая компания «Николаевоблэнерго» сообщила о значительном повреждении своего оборудования в Николаевской области на юге Украины.

    О серьезных повреждениях энергетического оборудования в Николаевской области сообщила компания «Николаевоблэнерго», передает ТАСС. В официальном Telegram-канале компании сказано: «Значительно повреждено энергетическое оборудование облэнерго».

    В воскресенье в Николаевской области была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ информировали о взрывах, которые произошли в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине подтвердили повреждение объектов энергетики в Одесской области.

    В Черниговской области зафиксировали повреждение энергетического объекта.

    В Харьковской области пострадали энергообъект и предприятия теплогенерации.

    Комментарии (0)
    25 января 2026, 23:33 • Новости дня
    ПВО сбила 13 украинских БПЛА над регионами России
    ПВО сбила 13 украинских БПЛА над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, сообщило Минобороны России.

    В период с 20.00 до 23.00 мск восемь дронов были сбиты над Ростовской областью, в Брянской области были уничтожены два беспилотника, еще два аппарата удалось обезвредить над Крымом. Один дрон был сбит в Курской области, говорится в сообщении Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России ликвидировали более 50 украинских беспилотников в ночь на воскресенье над регионами России.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 00:57 • Новости дня
    Песков заявил о спешке США в урегулировании конфликта на Украине
    Песков заявил о спешке США в урегулировании конфликта на Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    США пытаются ускорить переговорный процесс по конфликту на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

    «Идет высокая динамика. Американцы как посредники гонят по времени, они спешат, их можно понять», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину подчеркнул, что Москва с самого начала подчеркивала сложность и длительность пути к завершению конфликта на Украине.

    Песков указал, что определенная формула решения территориального вопроса была выработана еще во время российско-американского саммита на Аляске 15 августа, и именно этот подход, по его словам, должен быть применен в нынешних переговорах. «Как только это произойдет, можно будет обеспечить быстрое продвижение», – сказал он.

    Также Песков выразил мнение, что современное европейское руководство не способно противостоять напористости президента США Дональда Трампа. Песков сказал, что Трамп – опытный политик и бизнесмен, который «отстаивает и свои интересы, конечно, в первую очередь, и интересы своей страны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что Москва и Вашингтон не будут вести переговоры с главой евродипломатии Каей Каллас. Трехсторонние переговоры России, США и Украины прошли в Абу-Даби.

    Комментарии (0)
    25 января 2026, 13:18 • Новости дня
    «Купол Донбасса» за неделю отразил 237 атак ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Система «Купол Донбасса» за неделю отразила 237 атак Вооруженных сил Украины на Донецкую народную республику, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 237 террористических атак со стороны Вооруженных сил Украины на Донецкую народную республику, передает ТАСС. По словам Пушилина, над Донецком и Макеевкой были ликвидированы 213 беспилотников, над Горловкой – 24. Управление системой осуществляют военнослужащие регионального Управления ФСБ России: они перехватывают вражеские дроны, после чего взрывотехники обезвреживают и уничтожают их боевые заряды.

    Украинские военные продолжают попытки атаковать объекты энергетики региона. В районе Старобешевской ТЭС был перехвачен ударный беспилотник самолетного типа FP-1 с осколочно-фугасным боеприпасом, а в Еленовке – дрон «Бородавочник» с кумулятивной боеголовкой. Около электроподстанции в Горловке обнаружены и перехвачены пять FPV-дронов с самодельными взрывными устройствами на базе гранатометных выстрелов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система «Купол Донбасса» за одну неделю отразила 874 атаки дронов.

    В ДНР за неделю сорвали почти 260 атак украинских дронов.

    За неделю система «Купол Донбасса» сорвала более 150 атак украинских дронов над Донецком и Макеевкой.

    Комментарии (0)
    25 января 2026, 23:48 • Новости дня
    Зеленский объявил о готовности документа с гарантиями безопасности США для Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Документ с гарантиями безопасности для Украины от США полностью подготовлен, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    По его словам, теперь украинская сторона ожидает согласования с партнерами по поводу времени и места подписания соглашения. После этого текст документа должен пройти ратификацию в Конгрессе США и Верховной раде, передает РИА «Новости».

    «Что касается гарантий безопасности, конкретных, они дают возможность определить конкретные даты окончания этой войны... Для нас гарантии безопасности с США, документ готов на 100%», – сказал Зеленский.

    Зеленский отметил, что впервые за долгое время прошла трехсторонняя встреча на высшем уровне, в которой участвовали не только дипломаты, но и военные представители. По его версии, на встрече обсуждался 20-пунктный план и проблемные вопросы, которые, по его словам, остаются актуальными.

    Зеленский также подчеркнул, что позиции российской и украинской сторон в переговорах существенно различаются, однако американская сторона пытается найти компромисс в трехстороннем формате.

    «Наша позиция по территориальной целостности Украины повторяться не будет. Все знают нашу позицию. <...> Да, это две разные принципиальные позиции – украинская и российская», – приводит его слова ТАСС.

    «Трехсторонний формат проводится для того, чтобы найти тот самый компромисс, но должны быть готовы все стороны, в том числе американская», – добавил Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, трехсторонние переговоры России, США и Украины прошли в Абу-Даби. Российская делегация участвовали в них под руководством адмирала Игоря Костюкова. Зеленский заявил, что на встрече в Абу-Даби стороны затронули возможные параметры завершения конфликта и уделили внимание вопросам безопасности.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 05:27 • Новости дня
    Фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани
    Фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани
    @ Официальный Telegram-канал министерства здравоохранения Краснодарского края

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения обломков беспилотника на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани один человек получил травму, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    В результате происшествия пострадал один человек, его госпитализировали с травмой, не представляющей угрозы для жизни. На территории предприятий также произошло возгорание, сообщил оперштаб в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинских беспилотников в Славянске-на-Кубани зафиксированы повреждения частных домов.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 01:57 • Новости дня
    Взрыв прогремел в Сумской области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В Ахтырке в Сумской области Украины произошел взрыв, сообщили украинские СМИ.

    В Сумской области объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в подконтрольной Киеву части Запорожской области также были слышны взрывы, передает ТАСС.

    Сирены работают в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Кроме того, воздушная тревога действует на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове зафиксировали взрывы.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 06:31 • Новости дня
    Вучич предрек «принудительные изменения в процедурах,» ЕС ради Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Вступление Украины в Евросоюз может стать частью украинского урегулирования, но с этим не согласятся Чехия, Польша, Венгрия и Словакия, будут принудительные изменения в процедурах, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    «Сейчас вам сообщаю, что сам где-то слышал, а я бы вам этого не сказал, если бы не было правдой», – приводит слова Вучича РИА «Новости».

    На заседании правительства Вучич сообщил, что, по имеющейся у него информации, часть мирного плана между Россией и Украиной включает обязательство о вступлении Украины в Евросоюз с 1 января 2027 года. По словам Вучича, план предусматривает, что не только Россия и Украина, но и значительная часть международного сообщества «будет связана обязательствами».

    «Украина должна стать членом, с этим не согласятся Чехия, Польша, Венгрия и Словакия, будут принудительные изменения в процедурах, вопреки правилам», – сказал Вучич.

    Вучич подчеркнул необходимость для Белграда учитывать национальные интересы Сербии в складывающейся ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам ЕС план ускоренного вступления Украины в Евросоюз к 2027 году. Вице-председатель польской партии «Право и справедливость» Якуб Брудзиньский счел маловероятным вступление Украины в ЕС в 2027 году.

    Комментарии (0)
    Главное
    Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
    Эксперт объяснил отказ Румынии от референдума по объединению с Молдавией
    CNN сообщил о смерти семи человек на фоне морозов в США
    Кушнер и Грюнбаум пришли в Кремль в кольцах, измеряющих уровень стресса
    Times: На учениях в Норвегии финнов попросили не «громить» армию США
    Невеста Лепса Аврора Киба объявила о расставании с певцом
    Один из старейших трактиров Германии объявил о банкротстве после 270 лет работы

    Как меняется российский экспорт газа

    Потеряв украинский транзит, Россия лишилась еще части газовых поставок. Однако потери на европейском рынке удалось частично восполнить за счет роста экспорта газа в Азию. Причем кроме уже традиционного покупателя нашего газа – Китая, серьезно нарастил закупки Узбекистан. Начать покупать газ у России может и Казахстан. На рынке СПГ у России тоже есть успехи. Подробности

    Перейти в раздел

    Сеанс унижения от Трампа вынудил Зеленского взглянуть в будущее

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, его встреча с Владимиром Зеленским в Давосе состоялась, хотя украинская сторона попыталась ее отменить. Американцы продемонстрировали, что держат Зеленского за мальчика на побегушках, а сам он показал, что готовит пути к отступлению и хочет свалить вину за свой провал на Европу. Подробности

    Перейти в раздел

    Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов

    В Курской области обнаружены массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Эксперты и участники расследования заявляют: действия украинских военных во время вторжения были направлены на целенаправленное уничтожение мирных жителей и являются геноцидом, который по своей жестокости превзошел преступления нацистов в Хатыни. Подробности

    Перейти в раздел

    К переговорам США с Россией подключен специалист по очень большим деньгам

    В прошедших на этой неделе переговорах президента России с представителями США с американской стороны впервые участвовал новый фигурант – Джош Грюнбаум. Почему ряд подробностей его юности почти неизвестны – и какую именно функцию Дональд Трамп отвел этому человеку в рамках текущих российско-американских контактов? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    • Юрий Мавашев Юрий Мавашев
      Как США копают под Китай через Иран

      Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.

      0 комментариев
    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Русские возвращаются сами к себе

      На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в ее глубинку и ее суть.

      39 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Почему Запад лишился объединяющих ценностей

      Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

      13 комментариев
    Перейти в раздел

    • Очередное предательство США. Теперь курды

      Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    • Гренландская сделка Трампа: главное

      Стали известны подробности «сделки по Гренландии», на которую европейские страны НАТО уломал президент США Дональд Трамп. Трамп получит немало, но меньше, чем рассчитывал. Но шанс расширить территорию США, как он мечтал, у него все-таки есть.

    • Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу

      Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    Перейти в раздел

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации