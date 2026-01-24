На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.15 комментариев
The Economic Times: Индия обсудит «Совет мира» с арабскими странами
Индия намерена обсудить с министрами иностранных дел арабских стран инициативу президента США Дональда Трампа по созданию Совета мира на встрече в Нью-Дели 31 января, передает ТАСС. Об этом сообщила индийская газета The Economic Times, ссылаясь на свои источники.
Источники издания отметили, что встреча с главами МИД арабских стран была запланирована еще до появления предложения Трампа, однако именно этот вопрос станет центральным в повестке дня. К Совету мира уже решили присоединиться Саудовская Аравия, Марокко, Египет, Катар, Бахрейн и ОАЭ, и Индия намерена учесть их позицию, прежде чем принять окончательное решение.
Кроме того, как уточняет газета, премьер-министр Индии Нарендра Моди в следующем месяце, возможно, совершит визиты в Израиль и одну из арабских стран. Ожидается, что тема Совета мира также будет поднята на этих встречах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил решение присоединиться к «Совету мира» желанием обеспечить безопасность страны.
Кир Стармер намерен отказаться от участия страны в «Совете мира» Дональда Трампа.