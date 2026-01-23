Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.0 комментариев
Ученый Литвинов рассказал о борьбе со старением
Современные методики борьбы со старением направлены на восстановление специальных узлов организма, определяющих качество работы множества систем, заявил директор Центра коллективного пользования ВолгГМУ Роман Литвинов.
Разработки основаны на воздействии на биомаркеры старения, в частности на внеклеточный матрикс, сказал Литвинов, передает «Россия».
В этих структурах содержатся долгоживущие белки, определяющие физические свойства тела.
«В нем много долгоживущих белков, прежде всего коллагена и эластина. Они определяют физические свойства наших тканей. И они же при этом десятилетиями накапливают необратимые повреждения», – отметил Литвинов.
Для сохранения здоровья необходимо оценить степень износа клеток и сформировать профилактическую терапию. Ученый пояснил, что замедлить негативные процессы помогут лекарственные препараты или парафармацевтические средства.
Наиболее сложным технологическим аспектом является восстановление разрушенных белков. Эксперт уточнил, что для удаления продуктов распада из матрикса потребуются методы молекулярной инженерии.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск описал, как наука в будущем сможет остановить процесс старения человека.