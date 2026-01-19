Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.0 комментариев
Pais: Дистанция между армией и населением на Украине увеличилась
В украинском обществе наблюдается увеличение разобщенности, а усталость от конфликта усиливает дистанцию между военными и гражданскими, пишет испанская газета Pais со ссылкой на украинских военных.
Украина становится все более разобщенной, а разрыв между военными и гражданским населением с каждым годом только увеличивается, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию испанской газеты Pais.
В материале отмечается, что в основе этой тенденции лежит усталость общества из-за продолжающейся спецоперации. По словам украинских военных, со временем различия между двумя частями общества становятся все более ощутимыми.
Лейтенант Мария Ана заявила: «Страна становится все менее объединенной, с годами изменения становятся значительными. Это усталость...» Другой военный с позывным «Механ» отметил, что военные и гражданские «живут во все более разделенных мирах». Издание подчеркивает, что такие настроения среди украинцев становятся все более заметными и влияют на внутреннюю атмосферу в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ отмечали рост поддержки территориальных уступок среди жителей Украины в обмен на мирное соглашение после перебоев с электроэнергией.
Опрос показал троекратное увеличение числа украинцев, согласных на уступки ради завершения конфликта с 2022 года.