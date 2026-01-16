«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.10 комментариев
Минпромторг поручил госкорпорациям внедрить безлюдные производства в России
Министерство промышленности и торговли поручило госкорпорациям разработать планы по переводу своих производств на режим так называемых темных цехов, рассказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
Сообщается, что эта инициатива направлена на повышение технологического суверенитета и улучшение производительности труда в стране, передают «Ведомости».
Алиханов отметил: «Это один из элементов повышения производительности». Он подчеркнул, что у каждой корпорации уже имеются свои планы по этому направлению.
Алиханов также сообщил, что Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в состав Ростеха, завершает первую очередь роботизации на заводе в Рудневе. Вторая очередь этих работ должна быть окончена в 2027 году. «По сути, это полный перевод под темное производство», – подчеркнул министр.
При этом точный перечень госкорпораций, которым адресовано поручение, остался не раскрыт.
