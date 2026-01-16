«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.10 комментариев
Суд запретил офшорам Магомедовых судиться за рубежом со «Сбером»
Арбитражный суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры РФ запретил кипрской компании Omirico Ltd и зарегистрированной на Британских Виргинских островах Torresant Industry Ltd вести за рубежом разбирательства против Сбербанка, на счетах в котором находится более 150 млн долларов, изъятых у осужденных за преступления братьев Магомедовых, следует из материалов дела.
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и запретил офшорным компаниям Магомедовых – Omirico Ltd с Кипра и Torresant Industry Ltd с Британских Виргинских островов – инициировать и поддерживать разбирательства против «Сбера» за рубежом, сообщает РИА «Новости». На счетах Сбербанка находятся более 150 млн долларов, изъятых у осужденных братьев Магомедовых.
Согласно данным дела, ранее суды удовлетворили антикоррупционные иски к братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым, а часть активов, полученных коррупционным путем, была скрыта ими через Omirico Ltd. Суд обратил эти средства в доход России.
Несмотря на это, Магомедовы через Omirico и Torresant Industry подали иски в Окружной суд Никосии на Кипре против «Сбера» и «Транснефти» на сумму более 170 млн долларов. По данным Генпрокуратуры, рассмотрение дела на Кипре ставит российские компании в невыгодное положение из-за санкционного режима.
Магомедовы были арестованы в 2018 году. В декабре 2022 года Зиявудин получил 19 лет колонии строгого режима, а Магомед – 18 лет, однако позже срок обоим был снижен на полгода. Братья не признали свою вину, у Зиявудина были конфискованы доли в группе «Сумма», Fesco и других компаниях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд признал банкротом владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова.
Суд ранее вынес приговор братьям Магомедовым по делу о хищении 11 млрд рублей.
Также суд конфисковал предприятия, принадлежавшие братьям Магомедовым, в Москве.