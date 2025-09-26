Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.1 комментарий
Суд конфисковал предприятия по делу братьев Магомедовых в Москве
Мещанский суд Москвы передал государству имущество трех компаний Магомедовых
Мещанский суд столицы постановил изъять активы трех фирм по уголовному делу бывших совладельцев группы «Сумма», включая комплекс апартаментов в Крыму.
Мещанский суд Москвы конфисковал в доход государства имущество трех предприятий по делу экс-совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата экс-сенатора Магомеда Магомедова, сообщает РИА «Новости».
Согласно документам, суд постановил обратить в пользу государства 100% акций АО «СМУ Пэмз», расположенного в Подольске и специализирующегося на ремонте машин и оборудования.
Также конфискованы 100% долей в строительной компании ООО «Август групп» и в компании ООО «ГЦ »Чембало«, сдающей апартаменты в аренду – обе фирмы находятся в Крыму. Кроме того, государству передан комплекс апартаментов в Бахчисарайском районе Крыма.
Арест на имущество был наложен в рамках уголовного дела, однако при вынесении приговора вопрос о конфискации не был решен, и его направили на пересмотр в кассационную инстанцию. Представители «СМУ Пэмз» подчеркнули, что суд не учел основания, по которым кассация отменила приговор в части конфискации имущества, и всё равно постановил изъять его в пользу государства.
Зиявудин Магомедов был приговорен в декабре 2022 года к 19 годам колонии строгого режима, его брат Магомед – к 18 годам, они признаны виновными в хищении 11 млрд рублей. Позднее Мосгорсуд сократил сроки обоим на полгода. По оценке Forbes за 2019 год, состояние Зиявудина Магомедова составляло 550 млн долларов, при этом с тех пор часть активов «Сумма» перешла к государственным структурам.
Кррроме того, в середине сентября, Генпрокуратура подала иск к экс-генсекретарю Дагестана Магомеду Магомедову.