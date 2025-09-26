  • Новость часаМИД России не исключил просьбы Зеленского вернуть призывников из Европы
    Китай готов изменить мировые центры хранения золота
    Эксперт опроверг слова Алиева о причинах обмеления Каспия
    Умер Тигран Кеосаян
    Трамп поспорил с женой на борту вертолета (видео)
    Минобороны показало уничтожение катеров ВСУ Черноморским флотом
    Российские войска освободили сумскую Юнаковку
    Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ
    Депутаты в Словакии одобрили закрепление двух полов в конституции
    Нафтогаз начал переговоры о прямых поставках СПГ из США
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    26 сентября 2025, 17:18 • Новости дня

    Суд конфисковал предприятия по делу братьев Магомедовых в Москве

    Мещанский суд Москвы передал государству имущество трех компаний Магомедовых

    Tекст: Евгения Караваева

    Мещанский суд столицы постановил изъять активы трех фирм по уголовному делу бывших совладельцев группы «Сумма», включая комплекс апартаментов в Крыму.

    Мещанский суд Москвы конфисковал в доход государства имущество трех предприятий по делу экс-совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата экс-сенатора Магомеда Магомедова, сообщает РИА «Новости».

    Согласно документам, суд постановил обратить в пользу государства 100% акций АО «СМУ Пэмз», расположенного в Подольске и специализирующегося на ремонте машин и оборудования.

    Также конфискованы 100% долей в строительной компании ООО «Август групп» и в компании ООО «ГЦ »Чембало«, сдающей апартаменты в аренду – обе фирмы находятся в Крыму. Кроме того, государству передан комплекс апартаментов в Бахчисарайском районе Крыма.

    Арест на имущество был наложен в рамках уголовного дела, однако при вынесении приговора вопрос о конфискации не был решен, и его направили на пересмотр в кассационную инстанцию. Представители «СМУ Пэмз» подчеркнули, что суд не учел основания, по которым кассация отменила приговор в части конфискации имущества, и всё равно постановил изъять его в пользу государства.

    Зиявудин Магомедов был приговорен в декабре 2022 года к 19 годам колонии строгого режима, его брат Магомед – к 18 годам, они признаны виновными в хищении 11 млрд рублей. Позднее Мосгорсуд сократил сроки обоим на полгода. По оценке Forbes за 2019 год, состояние Зиявудина Магомедова составляло 550 млн долларов, при этом с тех пор часть активов «Сумма» перешла к государственным структурам.

    Кррроме того, в середине сентября, Генпрокуратура подала иск к экс-генсекретарю Дагестана Магомеду Магомедову.

    26 сентября 2025, 03:20 • Новости дня
    Алиев с трибуны ГА ООН заявил о гибели Каспийского моря
    Алиев с трибуны ГА ООН заявил о гибели Каспийского моря
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Стремительное обмеление Каспийского моря происходит не из-за климата, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Генеральной ассамблее ООН.

    Он отметил, что в 2022 году на саммите прикаспийских государств затрагивал тему  ухудшения состояния окружающей среды Каспийского моря. Теперь ситуация гораздо хуже – Каспийское море стремительно мелеет.

    «Главная причина не в изменении климата. Необходимы совместные усилия прикаспийских государств, чтобы остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями. Азербайджан также готов к тесному сотрудничеству с ООН в целях решения этой проблемы», – приводит слова Алиева РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень Каспийского моря достиг самой низкой отметки за всю историю наблюдений – менее минус 29 метров по балтийской системе высот.

    Президент России Владимир Путин год назад на встрече с губернатором Астраханской области отмечал необходимость проведения научного анализа состояния Волги и Каспийского моря, чтобы избежать дальнейшего обмеления Каспия.

    Президент Казахстана Токаев 1 сентября назвал ситуацию с обмелением Каспия критической.

    26 сентября 2025, 09:43 • Новости дня
    Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ
    Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ, сообщили в Кремле.

    Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ. По словам Путина, Россия предоставляет организации все возможности, однако не получает никакой отдачи в вопросах защиты собственных граждан, сообщается на сайте Кремля.

    «Вы правы. Такая ситуация как-то выглядит нелепо, когда мы предоставляем все возможности, а в ответ ничего с той стороны не происходит. Ну Бог с ними. Мы отдельно подумаем, что с этим делать», – заявил президент России.

    Памфилова заявила президенту, что БДИПЧ ОБСЕ является «абсолютно закрытой и недемократичной» структурой. Она подчеркнула, что организация не защищает права россиян ни по одному направлению, в том числе избирательные права и права журналистов. Памфилова также раскритиковала взносы, которые Россия платит в организацию, усомнившись в их необходимости и назвав деятельность БДИПЧ ОБСЕ фарсом, особенно в контексте ситуации в Молдавии.

    Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой в Кремле.

    Элла Памфилова заявила, что избирательная кампания прошла на удивление спокойно, без характерных для мирного времени проблем.

    Владимир Путин отметил укрепление политической системы России несмотря на сложности.

    26 сентября 2025, 16:45 • Видео
    Золотой век Древней Руси: от Владимира до Владимира

    Вопрос о том, как возникла Русь, наложил отпечаток на всю нашу современную жизнь. Основные черты нашего народа были определены событиями, произошедшими больше тысячи лет назад. Что же является отправной точкой русской истории и откуда возникла Русь? Историк Александр Дементьев в проекте «Время удивительных историй».

    25 сентября 2025, 19:07 • Новости дня
    Посетить выставку «Путешествие по России» теперь можно прямо из дома
    Посетить выставку «Путешествие по России» теперь можно прямо из дома
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На сайте Национального центра «Россия» официально представили новый цифровой проект – виртуальный тур по экспозиции «Путешествие по России». Благодаря ему миллионы пользователей смогут отправиться в захватывающее онлайн-путешествие по стране, не покидая своих домов.

    Теперь любой пользователь интернета может совершить иммерсивную экскурсию по выставке «Путешествие по России» благодаря технологии панорамной съемки 360 градусов, говорится в сообщении НЦ «Россия» .

    Запуск виртуальной экскурсии стал значимым этапом в реализации миссии Национального центра по сохранению культурного наследия и популяризации достижений страны. Теперь, как отмечают организаторы, об истории и богатствах России сможет узнать любой желающий, имеющий доступ в интернет. Это особенно важно для соотечественников, которые живут за границей.

    Онлайн-тур позволяет подробно рассмотреть уникальные экспонаты, связанные с промышленностью, наукой, традициями и природой всех регионов – от Калининградской области до Камчатки. Посетители могут перемещаться по залам, увеличивать интересующие объекты и читать дополнительные материалы.

    Экспозиция «Путешествие по России» в НЦ «Россия» открылась весной 2025 года. Пространство площадью более трех тыс. кв. м поделено на восемь зон – каждая посвящена одному из федеральных округов: от Дальнего Востока и Сибири до Центральной России, Арктики и Северо-Запада.

    26 сентября 2025, 02:20 • Новости дня
    Названа возможная причина срочного сбора военного командования США
    Названа возможная причина срочного сбора военного командования США
    @ Mattie Neretin/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Военный министр США Пит Хегсет созвал высших военных командиров на необычную встречу в начале следующей недели в Вирджинии перед тем, как правительство страны может прекратить работу из-за спора о финансировании между президентом Дональдом Трампом и демократами в Конгрессе.

    «Военный министр выступит перед высшим военным руководством в начале следующей недели, – заявил в четверг официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

    Он не назвал причину встречи и не сказал, что Хегсет планировал сообщить высокопоставленным офицерам, передает Bloomberg.

    Президент Трамп и вице-президент Вэнс выразили недоумения опасениями в СМИ и обществе.

    «Почему это имеет такое большое значение? Вы ведете себя так, будто это что-то плохое» – недоумевал Трамп.

    «На самом деле в этом нет ничего необычного, и я думаю, странно, что вы, ребята, сделали из этого такую большую историю», – добавил Вэнс.

    Как писала газета Washington Post сообщила, Хегсет попросил адмиралов и генералов, расквартированных по всему миру, собраться во вторник на базе морской пехоты в Куантико.

    «Это последний день финансового года, всего за день до возможного шатдауна, когда поездки представителей правительства, могут быть запрещены. Поездки могут быть разрешены во время отключения, если это будет сочтено необходимым», – пишет Bloomberg.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США в марте подписал документ, который обеспечивает финансирование до конца финансового года, завершающегося 30 сентября.

    В сентябре Трамп допустил возможность  приостановки работы правительства после того как Сенат отклонил проект временного бюджета.

    25 сентября 2025, 19:45 • Новости дня
    Лавров: НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют
    Лавров: НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Сергей Лавров обвинил страны Запада в развязывании войны против России через конфликт на Украине и прямом военном участии.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну, используя в качестве инструмента Украину, передает ТАСС. По его словам, кризис на Украине был спровоцирован коллективным Западом, который теперь прямо участвует в конфликте против России.

    На совещании министров иностранных дел «Группы двадцати» (G20) Лавров сказал: «Наглядный пример – спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине, руками которой НАТО и Евросоюз хотят объявить, объявили уже моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют». Он подчеркнул, что действия Запада стали прямым вмешательством в конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом вопросы деятельности ОБСЕ на фоне будущего председательства Швейцарии в 2026 году.

    Лавров выступил за немедленное снятие торгово-экономической и финансовой блокады Кубы и призвал исключить страну из списка спонсоров терроризма. Москва выразила готовность к сотрудничеству с Вашингтоном для поиска решений по устранению причин украинского кризиса.

    25 сентября 2025, 18:50 • Новости дня
    Глава Пентагона экстренно собрал высшее военное командование США

    WP: Пентагон вызвал сотни генералов и адмиралов на совещание в Вирджинии

    Глава Пентагона экстренно собрал высшее военное командование США
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Впервые за долгое время почти все высшие военные чины США, включая находящихся за границей, были срочно вызваны на личную встречу в Вирджинии, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.

    Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился срочно собрать сотни высших военных чиновников на встречу в штате Вирджиния, передает РИА «Новости». Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, приказ касается почти всех офицеров в звании бригадного генерала и выше, в том числе командующих из зон конфликтов по всему миру.

    В издании отмечается, что даже находящиеся за границей командиры обязаны лично прибыть на совещание. Один из источников заявил: «Люди очень обеспокоены. Они не понимают, что это значит».

    Другой собеседник подчеркнул, что подобная практика для Пентагона крайне необычна: «Так обычно не делают».

    Совещание состоится в следующий вторник на базе морской пехоты Куантико недалеко от Вашингтона. Представитель Пентагона Шон Парнелл отказался раскрывать повестку совещания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон объявил о новых правилах работы для журналистов, предусматривающих возможность запрета доступа за публикацию не одобренной властями информации.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны США в Военное министерство.

    25 сентября 2025, 21:44 • Новости дня
    Спектакль «Лето одного года» снят с репертуара БДТ по решению Фрейндлих и Басилашвили
    Спектакль «Лето одного года» снят с репертуара БДТ по решению Фрейндлих и Басилашвили
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Показы спектакля «Лето одного года» завершились в БДТ в Санкт-Петербурге по решению Олега Басилашвили и Алисы Фрейндлих, которые теперь заняты новыми проектами.

    Спектакль «Лето одного года» снят с репертуара Большого драматического театра (БДТ) имени Георгия Товстоногова по решению самих исполнителей главных ролей – Алисы Фрейндлих и Олега Басилашвили, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении театра подчеркивается: «Решение завершить показ спектакля »Лето одного года« было принято артистами – Олегом Басилашвили и Алисой Фрейндлих. Они почувствовали, что спектакль прожил долгую жизнь и настало время с ним попрощаться».

    В театре также сообщили, что оба актера чувствуют себя хорошо и уже работают над новыми проектами, подробности которых пока не раскрываются. Представители БДТ выразили уверенность, что зрителей ждут еще не раз встречи с этими артистами на сцене.

    «Лето одного года» впервые вышел на сцену БДТ в декабре 2010 года. За 15 лет спектакль показали 221 раз, он пользовался неизменной популярностью у зрителей, которые приходили увидеть на одной сцене сразу двух любимых артистов театра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад после спектакля «Лето одного года» в БДТ им. Г.А. Товстоногова зрители поздравили Олега Басилашвили с его 90-летним юбилеем.

    В июле 2025 года в Большом драматическом театре Петербурга актриса Алиса Фрейндлих получила орден «За заслуги перед Отечеством» I степени за вклад в искусство.

    26 сентября 2025, 14:19 • Новости дня
    Умер Тигран Кеосаян

    Умер режиссер Тигран Кеосаян

    Умер Тигран Кеосаян
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Умер известный российский режиссер и ведущий Тигран Кеосаян, сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю», – написала Симоньян в Telegram-канале.

    Она выразила благодарность всем, кто молился за здоровье Кеосаяна, и попросила не беспокоить родных и близких в этот сложный момент.

    Тигран Кеосаян – российский режиссер, член Гильдии продюсеров России. Среди его самых известных работ фильмы «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и «Заяц над бездной».

    Маргарита Симоньян рассказала, что ее супруг в декабре перенес клиническую смерть и впал в кому.

    26 сентября 2025, 14:48 • Новости дня
    Эксперт опроверг слова Алиева о причинах обмеления Каспия

    Эксперт Данилов-Данильян: Алиев хочет переложить на соседей вину за загрязнение Каспия

    Эксперт опроверг слова Алиева о причинах обмеления Каспия
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Уровень воды в Каспийском море почти не зависит от антропогенных факторов, а обусловлен цикличными стоками Волги. Обратные утверждения Баку похожи на попытки переложить вину за загрязнение бассейна на соседние государства, сказал газете ВЗГЛЯД ученый Виктор Данилов-Данильян. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев связал обмеление Каспия с деятельностью человека.

    «Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим выступлением в ООН о якобы антропогенных причинах обмеления Каспия попытался размазать ответственность и вину за ухудшение окружающей среды по всем прибрежным странам, хотя сам Баку вносит гигантский вклад в загрязнение моря», – пояснил Виктор Данилов-Данильян, научный руководитель Института водных проблем РАН.

    Он напомнил про добычу Азербайджаном нефти на месторождении «Нефтяные камни» в глубоководной части Каспийского моря и многократный перелов рыбы. «В реальности уровень воды в Каспийском море не менее чем на 80% зависит от стока Волги, который, в свою очередь, представляет собой циклический процесс. Он меняется уже несколько тысячелетий по неизвестным для ученых причинам и практически мало связан с антропогенными факторами», – отметил ученый.

    По его словам, периоды между пиковыми значениями стоков Волги составляют от 40 до 60 лет – в рамках этих десятилетий уровень воды в Каспии также колеблется от максимальных до минимальных значений. «Изменения климата не являются причиной этой цикличности, хотя, безусловно, могут обострить ситуацию», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, подавляющая часть воды, которая берется из Волги и Каспия, возвращается, пусть и загрязненной, в этот же бассейн. Безвозвратные потери, обусловленные испарением, составляют незначительную часть общего стока. Таким образом, человек имеет крайне опосредованное отношение к нынешнему обмелению моря», – детализировал аналитик.

    «Все это не отменяет обязанность всех прикаспийских государств кратно наращивать усилия по сокращению загрязнения Волги и Каспия. Нужно строить очистные сооружения, повышать автоматизацию мониторинга среды и полнее использовать данные со спутников. Нам помогает и сама природа – в результате самоочищения с помощью химических, физических и биологических процессов вода в низовьях Волги чище, чем в среднем течении», – акцентировал эксперт.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на 80-й сессии Генассамблеи ООН, что «стремительное» обмеление Каспийского моря вызвано не изменением климата, а деятельностью человека. Он призвал прикаспийские государства остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями. Политик также подчеркнул, что Азербайджан готов к тесному сотрудничеству с ООН для решения проблемы, сообщает Azertag.

    Примечательно, что президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств в Санкт-Петербурге заявлял, что проблема обмеления Каспийского моря носит «очень большой, если не сказать глобальный характер», сообщает Кремль.

    «Мы знаем трагические примеры с Аральским морем и так далее. Здесь надо вовремя принимать согласованные действия. Необходимые поручения правительству даны, и я знаю, что правительство России вместе с правительством Азербайджана в этом отношении работают и ищут варианты», – сказал он.

    «Здесь главное нам действовать без всяких рывков, но настойчиво, на постоянной основе. Не знаю, насколько это возможно противостоять стихии: там кроме результатов деятельности человека в дельте Волги существуют и другие какие-то причины, может быть, глобального характера. Насколько я знаю, в истории все время это происходит: то Каспий чуть поднимается, то чуть опускается водная гладь, ее уровень», – добавил Путин.

    26 сентября 2025, 10:40 • Новости дня
    ФОМ: Деятельность Путина одобряет 82% опрошенных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство опрошенных россиян (82%) одобряют деятельность президента России Владимира Путина, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Подавляющее большинство россиян одобряют деятельность президента России Владимира Путина, передает РАПСИ.

    Согласно данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 82% респондентов выразили одобрение работе главы государства. Кроме того, уровень доверия президенту по данным ФОМ составляет 81%.

    Свои данные опубликовал и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за период с 15 по 21 сентября. Как отмечает ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности президента достиг 76,3%. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,5% опрошенных.

    25 сентября 2025, 21:25 • Новости дня
    Трамп пообещал не использовать выражение «бумажный тигр»
    Трамп пообещал не использовать выражение «бумажный тигр»
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп пообещал не употреблять термин «бумажный тигр», критикуя Россию. При этом он скептически отозвался о росийских успехах на поле боя.

    «Я никогда никого не назову «бумажным тигром», – сказал глава Белого дома во время встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, передает РИА «Новости». В то же время Трамп раскритиковал темпы продвижения росийских войск в зоне СВО.

    Напомним, ранее он назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы США, заявил, что Россия традиционно ассоциируется с медведем, а бумажных медведей не бывает. По его словам, высказывание Трампа о России как о «бумажном тигре» стало следствием его общения с Владимиром Зеленским.

    25 сентября 2025, 23:28 • Новости дня
    Увеличилось число пострадавших от удара ВСУ «Градом» по Белой Березке в Брянской области

    Увеличилось число пострадавших от удара ВСУ «Градом» по Брянской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Варварский удар ВСУ нанесли вечером по поселку Белая Березка, били «Градом» по мирным жителям, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, добавив, что число пострадавших увеличилось.

    «Количество раненых мирных жителей увеличилось до девяти. <...> Пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сказано в посте.

    Богомаз уточнил, что пострадавшим окажут необходимая поддержку и материальную помощь.

    Напомним, ранее в этот день в результате массированного удара ВСУ с применением РСЗО «Град» по поселку Белая Березка в Брянской области были ранены мирные жители, среди пострадавших оказался ребенок.

    26 сентября 2025, 10:08 • Новости дня
    Каллас: Европа не может в одиночку нести бремя войны на Украине

    Каллас заявила о неспособности ЕС единолично поддерживать Украину

    Каллас: Европа не может в одиночку нести бремя войны на Украине
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз не может нести единоличную ответственность за поддержку Украины, сообщает Politico.

    Европа не может единолично нести ответственность за помощь Украине в противостоянии с Россией, подчеркнула главный дипломат Евросоюза Кая Каллас в интервью на полях Генассамблеи ООН, передает Politico.

    Она напомнила, что именно Дональд Трамп обещал «остановить убийства», поэтому «ответственность за это не может лежать на ЕС».

    Каллас указала, что заявления Трампа о готовности Украины победить при поддержке Евросоюза и НАТО вызывают вопросы относительно роли Вашингтона. По ее словам, альянс не может существовать без участия США.

    «Америка – главный союзник в НАТО, а значит, когда речь идет о действиях альянса, это касается и США», отметила она.

    Также Каллас подчеркнула, что ЕС уже сократил импорт нефти и газа из России на 80%, и если бы остальные союзники последовали их примеру, конфликт мог бы завершиться быстрее. Она добавила, что Вашингтон может повлиять на страны, сохраняющие энергозависимость от России, такие как Венгрия и Словакия.

    Обсуждая санкции, Каллас заявила, что Москва не ведет переговоры с Западом «добросовестно», несмотря на попытки США сохранить коммуникацию. Она выразила обеспокоенность тем, что мирные инициативы Запада лишь используются Россией для эскалации, отметив: «Эти добрые жесты злоупотребляются Путиным».

    В свете напряженности, вызванной инцидентами с российскими дронами и самолетами у границ ЕС, Каллас подчеркнула необходимость сдержанной, но решительной реакции альянса. Она также призвала страны G7 рассмотреть использование замороженных российских активов для восстановления Украины, подчеркнув, что платить за ущерб должна Россия, а не европейские налогоплательщики.

    Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше». Трамп ранее призвал европейских союзников взять на себя основную ответственность за поддержку Киева, не предложив новых шагов со стороны США.

    Financial Times писала, что европейские страны опасаются, что Трамп может обвинить Европу в военных неудачах Киева.

    Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц отметил, что Европа не может одновременно покупать нефть у России и просить о поддержке Украины.

    26 сентября 2025, 01:50 • Новости дня
    Трамп в беседе с Эрдоганом раскритиковал российскую армию
    Трамп в беседе с Эрдоганом раскритиковал российскую армию
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президента Дональд Трамп во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом раскритиковал действия российской армии, заявив, что несколько недель на поле боя нет никакого прогресса.

    «После всех этих изнуряющих бомбардировок за последние две недели они практически не отвоевали территорий. Подумайте об этом: вообще ни клочка земли. <...>Я думаю, пришло время остановиться», – приводит слова главы Белого дома портал Notus.

    На этой же встрече с Эрдоганом президент США отметил, что, критикуя Россию, не будет называть ее «бумажным тигром».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года, охарактеризовав при этом Россию как «бумажного тигра».

    В свою очередь, российское Минобороны 24 сентября доложило, что в районе Клебан-Быкского водохранилища бойцы ВС России уничтожили основную часть украинской группировки, а при форсировании Жеребца – прорвали оборону ВСУ.

    В четверг, 25 сентября, стало известно о финальной фазе освобождения Кировска в ДНР, российские штурмовики ведут зачистку города. Минобороны также опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО.

    26 сентября 2025, 11:55 • Новости дня
    Трамп поспорил с женой на борту вертолета
    Трамп поспорил с женой на борту вертолета
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп во время перелета на вертолете поспорил с супругой Меланией Трамп, следует из видео Daily Mail.

    Дональд Трамп и его супруга Мелания попали в объективы камер во время оживленного спора на борту вертолета, передает Lenta.ru. Видеозапись их разговора опубликовала Daily Mail.

    На записи заметно, как президент США активно обсуждает что-то с Меланией, а она в ответ строго качает головой. В один из моментов Трамп указывает на жену пальцем, что подчеркивает напряженность диалога.

    Ранее в СМИ появились кадры прибытия Эммануэля и Брижит Макрон в Ханой, где первая леди Франции, по мнению пользователей, якобы ударила президента Франции по щеке.

    В окружении французского лидера этот эпизод объяснили «обычной семейной шалостью».

    Китай готов изменить мировые центры хранения золота

    Шанхай хочет составить конкуренцию Нью-Йорку, Лондону и Цюриху и стать новым хранителем иностранных золотых резервов. Пекин активно начал завлекать другие страны к покупке золотых слитков и хранению их у себя. Это может помочь Китаю усилить роль юаня как резервной валюты в противовес доллару и создать альтернативный Западу финансовый мир. Подробности

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

    «Это поворотный момент». Так президент США Дональд Трамп подписал фотографию, на которой он стоит лицом к стадиону людей, пришедших проститься с Чарли Кирком. Имеется в виду, что Америка разделилась на до и после: теперь пришло время для уничтожения внутренних врагов. Иными словами, Трамп начинает репрессии. Но преуспеет ли? Подробности

    Россия находит ответ против украинской «Бабы-яги»

    Российские войска установили с ВСУ паритет по выпуску и применению тяжелых ударных беспилотников, самым знаменитым образцом которого является украинская «Баба-яга». В чем особенности аппаратов данного класса, почему эксперты считают, что такие БПЛА могут даже заменить бомбардировочную авиацию – и какие подобные беспилотники Россия применяет сегодня в зоне спецоперации? Подробности

    Деньги Каддафи привели в тюрьму бывшего президента Франции

    «Саркози наконец-то получил свой новый пятилетний срок». Такими словами французские политологи иронизируют над первым в истории обвинительным приговором, вынесенным бывшему президенту Франции. За что Николя Саркози признан виновным и при чем тут убитый в результате французского вмешательства ливийский лидер Муаммар Каддафи? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Золотой век Древней Руси: от Владимира до Владимира

      Вопрос о том, как возникла Русь, наложил отпечаток на всю нашу современную жизнь. Основные черты нашего народа были определены событиями, произошедшими больше тысячи лет назад. Что же является отправной точкой русской истории и откуда возникла Русь? Историк Александр Дементьев в проекте «Время удивительных историй».

    • Диктатура Майи Санду: быть или не быть

      В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    • Власти США перехитрили Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

Цикл

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

