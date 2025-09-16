На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
Генпрокуратура подала иск к экс-генсекретарю Дагестана Магомедову
В Советском райсуде Махачкалы началось рассмотрение иска Генпрокуратуры о передаче государству имущества, принадлежащего бывшему госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и еще 16 фигурантам.
В иске речь идет о необходимости обращения в доход государства объектов недвижимого имущества, принадлежащих ответчикам, передает ТАСС.
Другие детали или суммы иска пока не раскрываются.
ФСБ сообщала, что Магомедов причастен к мошеннической схеме с крупнейшим нефтеперевалочным комплексом на Северном Кавказе «Дагнефтепродукт».
В июле по делу о мошенничестве задержали главу Карабудахкентского района Дагестана Махмуда Амиралиева, являющийся родственником Магомедова.