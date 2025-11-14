Суд признал банкротом владельца группы «Сумма» Магомедова

Tекст: Дмитрий Зубарев

Арбитражный суд Москвы признал банкротом владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, передает РИА «Новости».

Процедура банкротства запущена по заявлению ООО «ГлобалЭлектроСервис» без начального этапа реструктуризации долгов, сразу с реализацией имущества. Задолженность Магомедова перед компанией «Инфраструктура» на сумму более 107 млн рублей внесена в реестр требований кредиторов.

Зиявудин Магомедов ранее был арестован в марте 2018 года. В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил его к 19 годам строгого режима по делу о хищении 11 млрд рублей. В 2023 году Мосгорсуд сократил срок заключения бизнесмена на полгода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд конфисковал предприятия по делу братьев Магомедовых в Москве. Ранее суд смягчил наказание братьям Магомедовым.

В 2022 году суд вынес приговор братьям Магомедовым по делу о хищении 11 млрд рублей.