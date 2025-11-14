Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.0 комментариев
Суд признал банкротом владельца группы «Сумма» Магомедова
Бизнесмен Зиявудин Магомедов признан банкротом по заявлению компании-кредитора «ГлобалЭлектроСервис» с открытием реализации имущества должника.
Арбитражный суд Москвы признал банкротом владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, передает РИА «Новости».
Процедура банкротства запущена по заявлению ООО «ГлобалЭлектроСервис» без начального этапа реструктуризации долгов, сразу с реализацией имущества. Задолженность Магомедова перед компанией «Инфраструктура» на сумму более 107 млн рублей внесена в реестр требований кредиторов.
Зиявудин Магомедов ранее был арестован в марте 2018 года. В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил его к 19 годам строгого режима по делу о хищении 11 млрд рублей. В 2023 году Мосгорсуд сократил срок заключения бизнесмена на полгода.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд конфисковал предприятия по делу братьев Магомедовых в Москве. Ранее суд смягчил наказание братьям Магомедовым.
В 2022 году суд вынес приговор братьям Магомедовым по делу о хищении 11 млрд рублей.