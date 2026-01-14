Захарова заявила о пренебрежении интересами Казахстана Киевом

Эксперт указал на политическую подоплеку обысков у Тимошенко и Арахамии

Политолог Корнилов: После обысков у Тимошенко и Арахамии НАБУ может прийти к Порошенко

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Делами против Юлии Тимошенко и Давида Арахамии НАБУ решает несколько задач. Главная – сориентировать украинские политические, деловые круги, весь истеблишмент и общество, скажем так, на «объективность» американской стороны. Им показывают, что США способны найти компромат или другие инструменты давления на каждого. После этого украинские политики будут сговорчивее и не станут делать неудобных для Вашингтона заявлений», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

Спикер напомнил, что работа антикоррупционных органов ранее уже привела к отставке бывшего руководитель офиса президента Андрея Ермака. «Теперь же НАБУ пришла не только к прозеленским силам, но и к его потенциальным политическим конкурентам – Тимошенко. Более того, я допускаю, что скоро подобные действия можно ждать и в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в России в список террористов и экстремистов)», – поделился собеседник.

В некотором смысле происходящее можно считать предвыборной работой со стороны НАБУ, отметил он. «Тимошенко – однозначно потенциальный противник Зеленского. Ее команда действует очень осторожно, но уже готовит электоральные штабы, прорабатывает кандидатов на депутатские должности. Если будет принято решение о проведении выборов, то самыми жесткими критиками Зеленского будут она, Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко», – спрогнозировал аналитик.

«В отношениях с парламентом у Зеленского тоже все непросто. Раньше законодательный орган управлялся в ручном режиме Ермаком. Пока трудно сказать, куда все эти связи перенаправлены после его отставки. Судя по всему, их намерены замкнуть на нового главу офиса Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов)», – пояснил Корнилов.

«Что касается самих обвинений, то это давняя практика украинского парламента: каждая фракция выделяла наличные деньги своим депутатам для нужного голосования или бойкотирования законопроекта. Более того, у них были особые доплаты за участие в драках, блокирование трибуны и так далее. И антикоррупционные органы знали об этом давно. Тот факт, что дела завели только сейчас, говорит об исключительно политической подоплеке расследований», – указал спикер.

«В итоге судьба нынешних обвинений и других расследований в отношении украинских политиков и бизнесменов будет зависеть от того, какую линию американская сторона выберет в отношении Зеленского. По сути, есть два осевых варианта: приструнить или устранить от власти», – детализировал эксперт.

«Любопытно, что «слуги народа» действительно делали все практически открыто, никого не боясь. Тимошенко же слишком хитрая и опытная. Уверен, она проводила все операции чужими руками и с помощью сторонних счетов. Думаю, фактических доказательств ее причастности к коррупции в материалах дела не будет», – продолжил политолог.

Схожей точки зрения придерживается профессор ВШЭ Марат Баширов. «Если месяц назад его уголовные дела выглядели процессом очистки госуправления Украины, то теперь видно, что этот орган работает на создание нового формата управления этой страной. Вопрос: какого?», – указал он в своем Telegram-канале.

«Аналитики на Украине считают, что дело против Тимошенко организовали потому, что ее фракция голосовала в союзе со «Слугами народа» по ключевым вопросам и делала это не бескорыстно, на что намекает и обвинение против нее. Но нельзя и отрицать тот факт, что Тимошенко имеет устойчивую группу избирателей, которая и голосует за ее партию и прислушивается к ее мнению по текущим вопросам», – отметил он.

«У Тимошенко есть свои связи в американском истеблишменте. С ней консультируются аналитические центра в Штатах. Может быть, она совершила какую-то критическую ошибку в отношении команды Трампа? Но какую? В любом случае НАБУ действует политически избирательно», – заметил политолог.

Он также объяснил логику параллельных обысков у глав двух фракций. «Фракция Тимошенко давала голоса в нужный момент по темам, которые были ключевыми для Зеленского», – отметил эксперт. Он напомнил также, что Рада – ключевой орган при фиксации положений мира. Законодатели будут принимать законы по вопросам безопасности, определять даты выборов президента Украины и нового состава Рады. «Поэтому кому-то важно лишить Зеленского управляемого парламента», – заключил аналитик.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что руководителя одной из депутатских фракций Верховной рады уличили в подкупе нардепов за голосование по конкретным законопроектам. Вскоре стало известно, что речь идет о главе фракции «Батькивщина», экс-премьере Юлии Тимошенко.

«В офисе партии «Батькивщина» только что закончились так называемые «чрезвычайные следственные действия», которые продолжались всю ночь. Они не имеют никакого отношения к законности. Более тридцати человек, вооруженных до зубов, не показав никаких документов, фактически захватили здание и взяли сотрудников в заложники», – написала политик на своей странице в социальных сетях.

«Это грандиозный пиар-ход. Силовики ничего не нашли, а потому просто взяли рабочие телефоны, а также наши документы и личные накопления, информация о которых полностью отображена в официальной декларации. Я решительно отвергаю все абсурдные обвинения. Похоже, выборы намного ближе, чем казалось. Кто-то решил начать зачищать конкурентов», – указала она.

По информации нардепа от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко (внесен в России перечень террористов и экстремистов, заочно осужден), экс-премьера подозревают в переговорах с несколькими депутатами о переходе в «Батькивщина» за деньги или за неформальное присоединение к блоку Юлии Тимошенко. «Кто-то из депутатов записывал эти переговоры и передал материалы в НАБУ», – отметил он.

По данным издания «Обозреватель», обыски также проводятся у главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. Согласно уголовному кодексу Украины, по расследуемым статьям, ему и Тимошенко может грозить от пяти до десяти лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в конце прошлого года НАБУ провело обыски в комитете по вопросам транспорта, возглавляемом Юрием Киселем («Слуга народа»). Ранее Зеленскому из-за действий антикоррупционных органов пришлось уволить Андрея Ермака, которого называли одним из самых влиятельных чиновников Украины.