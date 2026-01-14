Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.7 комментариев
Прокуратура начала проверку медучреждений после смерти младенцев в Новокузнецке
Прокуратура Кемеровской области инициировала дополнительную проверку больниц, связанных с трагедией в новокузнецком роддоме, из-за гибели младенцев.
Прокуратура Кемеровской области начала проверку медицинских учреждений Новокузнецка, в которых наблюдались женщины, чьи дети скончались в роддоме № 1, передает ТАСС. В надзорном ведомстве уточнили, что речь идет о дополнительном контроле за исполнением законодательства в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологических требований.
В прокуратуре отметили: «Прокуратура Кемеровской области – Кузбасса дополнительно организовала проверку исполнения требований законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологического законодательства медицинскими учреждениями, в которых ранее наблюдались матери умерших в новокузнецком роддоме № 1 младенцев». Специалисты намерены установить, были ли нарушения в работе медицинских организаций на этапах ведения беременности и наблюдения за роженицами.
Ранее ряд младенцев скончался в новокузнецком роддоме № 1, что вызвало широкий общественный резонанс и привело к началу прокурорской проверки. Ожидается, что результаты инспекции станут известны после анализа всей необходимой документации и общения с медицинским персоналом.
Ранее руководителей больницы в Новокузнецке задержали после гибели девяти младенцев.
Шестерых новорожденных направили из роддома в детскую клиническую больницу имени Малаховского, их состояние тяжелое, но стабильное.
Дело о гибели новорожденных передали в центральный аппарат Следственного комитета России.
Росздравнадзор пообещал тщательно разобраться во всех происшествиях в роддоме.