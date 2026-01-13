День российской печати и Щедрец под Старый Новый год отмечается 13 января

Tекст: Катерина Туманова

День российской печати связан с исторической датой – выпуском первой российской печатной газеты «Ведомости», которая была основана указом Петра I от 2 января (13 по новому стилю) 1703 года. В 1991 году постановление Президиума Верховного совета Российской Федерации от 28 декабря закрепило за 13 января праздник в честь российской печати и всех, кто с ней связан.

В день зарождения нового Солнца, которое с каждым днём будет набираться сил и гнать зиму восвояси, на Руси любили отмечать Щедрец – праздник Щедрого вечера 13 января, а в современности – под Старый Новый год. В этот вечер готовили пышные изобильные блюда, накрывали столы, звали гостей, зазывали к себе богатство и блага, а также пели колядки и веселились, щедро одаривая ряженых, чтобы не получить от них пожелания «пустых горшков и дырявых мешков».

При этом в США 13 января празднуют День резинового утёнка, в Венесуэле – День художника, в Монголии – День Конституции, в Таиланде – День авиации.

Именинники сегодня Мелания, Михаил и Петр.