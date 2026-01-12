Генконсул: Гонконг не признает односторонние санкции Запада против России

Генконсул Каргаполов: Гонконг не признает односторонние санкции Запада против РФ

Tекст: Дарья Григоренко

Каргаполов отметил: «На фоне введения западными странами все новых ограничений против нашей страны и попыток изъять российские активы в Европе Гонконг становится привлекательной юрисдикцией для российского бизнеса. Доверие в мире к этому расположенному в Южном Китае финансовому и логистическому хабу только возрастает». Он подчеркнул, что позиция правительства САР КНР Гонконг остается неизменной – город не признает односторонние рестрикции, передает ТАСС.

Генеральный консул указал, что Гонконг вступил в 2026 год с хорошими показателями, укрепив свои позиции как международного финансового центра. Прирост ВВП города, по предварительным оценкам, составил 3,2%. Особенно ярко успех проявился на фондовом рынке: по объему привлеченных средств через IPO Гонконг вновь стал мировым лидером, привлек более 35 млрд долларов.

Генконсул пояснил, что эти успехи связаны не только с благоприятной конъюнктурой, но и с целенаправленной стратегией по диверсификации экономики и поиску новых партнеров, прежде всего в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. По словам Каргаполова, интерес к Центральной Азии здесь также растет благодаря китайскому проекту «Один пояс, один путь».

Напомним, в октябре Пекин решительно осудил решение Евросоюза включить китайские компании в новый, 19-й пакет санкций, введенный против России.

Евросоюз одобрил новый пакет санкций, который затронул более 100 танкеров с российской нефтью и ограничил передвижение российских дипломатов по странам ЕС. Санкции также распространились на 45 компаний, которые помогали России обходить санкции, в том числе 12 фирм из Китая и Гонконга.