Большинство немцев раскритиковали власти Берлина после блэкаута

Около 60% немцев раскритиковали ликвидацию последствий блэкаута в Берлине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Около 60% жителей Германии негативно оценивают работу властей Берлина по ликвидации последствий крупного блэкаута, который произошёл 3 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса института INSA, опубликованные изданием Bild.

В ходе опроса 59% респондентов дали негативную оценку действиям городских властей, и лишь 21% опрошенных поддержали их. Кроме того, 41% жителей высказались за отставку мэра Кая Вегнера, а 37% считают, что он должен остаться на своём посту.

Исследование провели 8-9 января среди 1005 граждан Германии. Информация о погрешности в публикации не приводится.

Напомним, что около 45 тыс. домохозяйств и 2,2 тыс. предприятий на юго-западе Берлина остались без света и частично без отопления из-за пожара на подвесном кабельном мосту.

Ответственность за инцидент взяла на себя леворадикальная группировка Vulkan. На это время в городе была объявлена чрезвычайная ситуация.

Ранее в субботу оператор Stromnetz Berlin заявил, что полный ремонт электросети Берлина после блэкаута займет несколько месяцев из-за значительного ущерба.