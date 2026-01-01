Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».20 комментариев
Определились участники 1/4 финала молодежного чемпионата мира по хоккею
Определились пары 1/4 финала плей-офф молодежного ЧМ по хоккею
Восемь сильнейших молодежных сборных поборются за выход в полуфинал чемпионата мира по хоккею, матчи 1/4 финала стартуют 2 января.
Все пары четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею определились, передает ТАСС.
Турнир проходит в США, а матчи 1/4 финала запланированы на 2 и 3 января.
В плей-офф встретятся Швеция и Латвия, Чехия – Швейцария, Канада – Словакия, а хозяева турнира – сборная США – сыграют с Финляндией. Все четыре встречи обещают напряженную борьбу за выход в полуфинал.
Сборные Дании и Германии, занявшие последние места в своих группах, поборются за девятое место. Их утешительный матч также состоится 2 января.
Российская молодежная сборная не участвует в турнире из-за отстранения Международной федерацией хоккея.
Напомним, накануне был объявлен состав канадской хоккейной сборной на Олимпиаду.