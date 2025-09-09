В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
Пленный заявил о брошенных ВСУ неподготовленных солдатах в ДНР
Мобилизованные солдаты без необходимой подготовки были отправлены командованием ВСУ на выполнение боевого задания в ДНР, где некоторые из них вскоре сдались в плен, рассказал украинский военнопленный Алексей Банников.
Банников рассказал, что командование ВСУ отправило неподготовленных мобилизованных солдат на задания в ДНР, передает РИА «Новости». По его словам, бойцы не получили четких указаний, куда их отправляют и какую задачу им предстоит выполнить. Банников отметил: «Нам сказали, что мы будем откатываться назад, в тыл. И мы отъехали из Новомихайловки назад в другое село. Тоже там частный дом и там остановились. Пробыли там неделю или две примерно. И меня отправили первый раз на первое задание. Страх, конечно, неизвестность – что, куда, как. Нам толком никто ничего не говорил. Ни задачу не поставили, ни куда мы едем не сказали. Как слепых котят (бросили)». Впоследствии, по рассказу Банникова, его подразделение оказалось в окружении российских военных, и он сдался в плен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Константиновку в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР. Российские военные взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой. ВСУ за сутки потеряли до 305 бойцов в зоне группировки «Юг».