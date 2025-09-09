NYT сообщила об уничтожении 92 американских наемников на Украине

Tекст: Ольга Иванова

Не менее 92 американских наемников были убиты во время боевых действий на Украине, передает ТАСС со ссылкой на публикацию The New York Times.

По информации газеты, с 2022 года на Украину могли прибыть от одной до нескольких тысяч граждан США. Источник газеты – Музей истории Украины во Второй мировой войне – сообщает, что подтверждено не менее 92 погибших из числа так называемых добровольцев-американцев.

The New York Times пишет, что зарплата американских наемников сопоставима с выплатами украинским военным. Базовая ставка составляет одну тысячу долларов в месяц, а за участие в боях можно получать еще три тысячи долларов ежемесячно. Многие из тех, кто прибыл на Украину, ранее служили в армии США. Некоторые после первого боя стремятся перейти на менее опасную работу, например, в логистику.

Издание отмечает, что власти США практически не поддерживают добровольцев, чтобы избежать прямого столкновения с российскими военными. Помощь поступает только от некоммерческих организаций, которые в том числе занимаются отправкой останков погибших наемников на родину.

