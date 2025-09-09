  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 31 украинский дрон
    Отставка правительства Франции толкает к отставке Макрона
    Кулеба признался в побеге с Украины
    В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с «номером полиции»
    Агроном объяснил щедрый урожай помидоров в 2025 году
    Путин наградил Герасимова орденом Мужества
    Назван вид оружия, которым ВСУ атаковали Донецк и Макеевку
    МИД России потребовал разъяснений от Аргентины по высказываниям Буллрич
    Лидеры БРИКС обсудили создание более справедливого мирового порядка
    Медведев пригрозил Финляндии крахом из-за противостояния с Россией
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Массовая политика уступила место личностям в истории

    В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Даже Трамп не превратит Глобальный Юг в коллективный

    Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Сказки как элемент национальной безопасности

    Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.

    20 комментариев
    9 сентября 2025, 07:45 • Новости дня

    Пленный заявил о брошенных ВСУ неподготовленных солдатах в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мобилизованные солдаты без необходимой подготовки были отправлены командованием ВСУ на выполнение боевого задания в ДНР, где некоторые из них вскоре сдались в плен, рассказал украинский военнопленный Алексей Банников.

    Банников рассказал, что командование ВСУ отправило неподготовленных мобилизованных солдат на задания в ДНР, передает РИА «Новости». По его словам, бойцы не получили четких указаний, куда их отправляют и какую задачу им предстоит выполнить. Банников отметил: «Нам сказали, что мы будем откатываться назад, в тыл. И мы отъехали из Новомихайловки назад в другое село. Тоже там частный дом и там остановились. Пробыли там неделю или две примерно. И меня отправили первый раз на первое задание. Страх, конечно, неизвестность – что, куда, как. Нам толком никто ничего не говорил. Ни задачу не поставили, ни куда мы едем не сказали. Как слепых котят (бросили)». Впоследствии, по рассказу Банникова, его подразделение оказалось в окружении российских военных, и он сдался в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Константиновку в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР. Российские военные взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой. ВСУ за сутки потеряли до 305 бойцов в зоне группировки «Юг».

    8 сентября 2025, 10:51 • Новости дня
    NYT сообщила об уничтожении 92 американских наемников на Украине

    The New York Times: На Украине уничтожили 92 американских наемника

    NYT сообщила об уничтожении 92 американских наемников на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Газета The New York Times подсчитала число погибших американских наемников на Украине и сообщила о размере их зарплат.

    Не менее 92 американских наемников были убиты во время боевых действий на Украине, передает ТАСС со ссылкой на публикацию The New York Times.

    По информации газеты, с 2022 года на Украину могли прибыть от одной до нескольких тысяч граждан США. Источник газеты – Музей истории Украины во Второй мировой войне – сообщает, что подтверждено не менее 92 погибших из числа так называемых добровольцев-американцев.

    The New York Times пишет, что зарплата американских наемников сопоставима с выплатами украинским военным. Базовая ставка составляет одну тысячу долларов в месяц, а за участие в боях можно получать еще три тысячи долларов ежемесячно. Многие из тех, кто прибыл на Украину, ранее служили в армии США. Некоторые после первого боя стремятся перейти на менее опасную работу, например, в логистику.

    Издание отмечает, что власти США практически не поддерживают добровольцев, чтобы избежать прямого столкновения с российскими военными. Помощь поступает только от некоммерческих организаций, которые в том числе занимаются отправкой останков погибших наемников на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ВСУ начала действовать новая структура, в которую вошли латиноамериканские и испаноговорящие наемники. Командование ВСУ осуществляет набор таких бойцов через социальные сети. Наемники получают предложения о службе на Украине с обещаниями высокой оплаты.

    Американский наемник получил 28 лет тюрьмы за убийства мирных жителей на Украине.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 09:01 • Новости дня
    Партия танков Т-90 «Прорыв» поступила в штурмовую бригаду имени Невского
    Партия танков Т-90 «Прорыв» поступила в штурмовую бригаду имени Невского
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Добровольческая разведывательно-штурмовая бригада имени Александра Невского пополнила свой парк новыми танками Т-90М «Прорыв», отличающимися высокой технологичностью, рассказал начальник бронетанковой службы с позывным «Кубань».

    Партия новейших танков Т-90М «Прорыв» поступила на вооружение добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского, передает РИА «Новости».

    По словам начальника бронетанковой службы с позывным «Кубань», техника проходит подготовку к боевому применению.

    Командир танка отметил, что новые машины отличаются высоким уровнем технологичности и отличными техническими качествами. Он подчеркнул, что эти танки позволяют быстро выходить к месту выполнения задач и столь же оперативно покидать позицию после огневого контакта с противником.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Уралвагонзавода заявили о мировой уникальности танка Т-90М. Уралвагонзавод решил представить новые разработки на выставке MILEX 2025 в Минске. Танки Т-80БВМ сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 17:10 • Новости дня
    Захарова заявила о праве России на ответ за атаку ВСУ на Донецк

    Россия оставила за собой право ответить на нападение на гражданские объекты Донецка

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД России подчеркнул, что возможный ответ станет реакцией на атаку в парке «Гулливер» и не исключает диалог.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку со стороны киевского режима в парке «Гулливер» в Донецке, передает ТАСС.

    В своем комментарии Захарова отметила: «Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку со стороны киевского режима».

    Она также подчеркнула, что приверженность России конструктивному поиску путем мирного урегулирования через диалог остается неизменной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело по факту массированной атаки беспилотниками на Донецк. В результате атаки украинского беспилотника на парк «Гулливер» в Донецке пострадали шесть человек, среди которых оказалась девочка 2011 года рождения. Здание школы №20 в Калининском районе Донецка повреждено из-за прямого попадания украинского беспилотника.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 09:09 • Новости дня
    В телефонах украинских военнопленных нашли видео расстрелов автомобилей с гражданскими

    Tекст: Ольга Иванова

    В мобильных телефонах украинских военных, сдавшихся в плен на Южно-Донецком направлении, обнаружены записи расстрелов автомобилей с мирными жителями.

    Видео, на которых украинские военнослужащие расстреливают автомобили с гражданскими, обнаружены в телефонах взятых в плен бойцов ВСУ, передает ТАСС.

    Как отмечает агентство, на всех записях видно, как украинские военные ведут огонь по машинам с белыми лентами, внутри которых находятся мирные жители. После атак сами бойцы ВСУ снимают последствия расстрелов, фиксируя на видео гражданских различных возрастов и их личные вещи.

    По предварительной информации, видеозаписи были сделаны на Южно-Донецком направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пограничники расстреляли несколько десятков человек, которые пытались переплыть реку Тиса и сбежать от мобилизации в Румынию. Украинский мобилизованный расстрелял сержантов ВСУ в Черниговской области.


    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 08:57 • Новости дня
    Разведчик ВС России: Украинские военные добивали своих раненых в Новоселовке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие украинской армии в Новоселовке в Днепропетровской области убивали собственных сослуживцев с ранениями, заявил разведчик-пулеметчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным «Икона».

    «Они своих бросают, добивают даже своих трехсотых, чтоб не тащить, чтоб он нам не попал в плен и не могли его допросить», – пояснил собеседник ТАСС.

    По его словам, украинские военные также нередко бросают своих раненых на поле боя.

    Напомним, за прошлую неделю группировка «Восток» освободила Камышеваху в ДНР и Новоселовку в Днепропетровской области.

    В январе военный эксперт полковник Виталий Киселев сообщил, что ВСУ на Покровском направлении добивали своих раненых из-за невозможности эвакуации.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 21:54 • Новости дня
    Силовики назвали число наемников в ВСУ

    Российские силовики сообщили о 20 тысячах наемников на стороне ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    По оценкам российских силовых структур, на стороне украинской армии воюют около 20 тысяч наемников из различных стран мира.

    Около 20 тысяч наемников из разных стран воюют на стороне вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Источник агентства уточнил, что по различным оценкам это минимальная численность иностранных бойцов в рядах украинской армии в данный момент.

    Силовики отмечают, что поток наемников в ВСУ сокращается, но полностью не прекращается. Среди прибывающих на Украину растет доля людей без боевого опыта, а также пожилых и бывших военных США, списанных по состоянию здоровья и желающих возобновить военную карьеру.

    Источник пояснил: «Но, как мы видим, поток желающих сокращается. В части качающейся граждан США, по-большому счету это связано с резкой сменой риторики в отношении России. Кроме того, наемники отказываются воевать бок о бок с необученными и немотивированными украинцами, принудительно отправленными на фронт».

    По данным российских силовых структур, чаще всего среди наемников встречаются граждане стран Латинской Америки, таких как Колумбия, Венесуэла, Сальвадор, Никарагуа, а также Польши, Британии, Канады и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The New York Times подсчитала число погибших американских наемников на Украине, которое составило не менее 92 человек. Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в шести областях, уничтожив более тысячи солдат и технику. В результате серии ударов по объектам ВСУ на юге Одесской области были уничтожены базы с иностранными наемниками, включая граждан Британии и Румынии.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 12:45 • Новости дня
    ВС России поразили обеспечивавший работу предприятий ВПК Украины объект энергетики
    ВС России поразили обеспечивавший работу предприятий ВПК Украины объект энергетики
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того, удары наносились по радиолокационным станциям противовоздушной обороны, цеху сборки безэкипажных катеров, пунктам управления и местам запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы и 195 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 82 445 беспилотников, 627 ЗРК, 25 тыс. танков и других бронемашин, 1590 боевых машин РСЗО, 29 376 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 319 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и четыре групповых удара по объектам ВСУ. В частности, они поразили используемую для транспортировки грузов ВСУ инфраструктуру. А ранее поразили использовавшуюся в интересах ВСУ портовую инфраструктуру.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 15:21 • Новости дня
    Пленный ВСУ назвал бессмысленной тактику штурмов ВСУ

    Пленный ВСУ назвал бессмысленной тактику штурмов украинской армии

    Tекст: Ольга Иванова

    По словам пленного украинского военного, в штурмовые подразделения ВСУ направляют мужчин без отбора по состоянию здоровья, зачастую используя их как «живой щит».

    Украинский пленный Геннадий Скуридин рассказал о тактике ВСУ по использованию штурмовиков, передает РИА «Новости».

    По его словам, в украинскую армию набирают штурмовиков независимо от состояния их здоровья и подготовки, а далее используют как «живой щит». «Ну какой из меня штурм? Нас использовали как живой щит или просто бросали на мясо. Не очень хорошо и не очень плохо. Ну это... это паскудно», – заявил Скуридин.

    Он отметил, что тактика ВСУ выглядит бессмысленной: «такого же может быть». Скуридин сдался в плен российским военным из группировки «Север» во время неудачной контратаки украинских сил в Сумской области. По его словам, мобилизация прошла без проверки здоровья – спросили только возраст и выбрали нескольких мужчин из списка.

    Военная задача заключалась в том, чтобы дойти до определенной точки и ждать приказов, однако вскоре завязался бой с российскими силами, после чего все украинцы, кто пытался отстреливаться, погибли. Скуридин и еще несколько украинских военнослужащих сдались в плен, подняв руки и оставив оружие. Он подчеркнул, что сдача прошла «отлично, без насильственных действий и избиений».

    Пленный предположил, что если бы украинские политики или их дети воевали на линии фронта, «войны этой и не было». Он также посоветовал всем гражданам Украины, не желающим погибнуть, сдаваться в плен или покидать свои части.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный солдат ВСУ рассказал о поведении иностранных боевиков на линии фронта. Некоторые наемники ВСУ отказались выполнять боевые задачи в Днепропетровской области. Пленный также заявил, что украинские бойцы подвергались бомбежке со стороны дронов «Баба-яга» ВСУ.


    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 22:57 • Новости дня
    FT узнала о подготовке в ЕС американского «воздушного щита» для Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Поскольку многие из наиболее влиятельных стран «коалиции желающих» на самом деле не хотят отправлять войска на Украину, среди «не желающих», в частности, Германия, Италия и Польша, европейцы рассматривают альтернативные варианты помощи Украине.

    «Сейчас ведутся разговоры о создании «фактического прекращения огня» с помощью американского «воздушного щита» для Украины. «Воздушный щит» предполагает значительное усиление противовоздушной обороны, которая сможет закрыть небо от российских беспилотников, но не от баллистических ракет», – пишет Finantial Times (FT).

    В статье уточняют, что европейцы могли бы внести свой вклад, в том числе оказав военно-морскую поддержку, которая помогла бы защитить воздушное пространство Украины. Также обсуждается возможность размещения авианосцев, вероятно, в Европе.

    Европейцы надеются, что более жесткие меры против России будут одобрены Конгрессом, пишет газета, отмечая, что президент США неоднократно заявлял и на словах, и на деле, что не хочет брать на себя обязательства по защите Украины, о чем стоит помнить при любых инициативах с расчетом на участие США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на заседании в формате «Рамштайн» по военным поставкам 9 сентября в Лондоне глава киевского режима Владимир Зеленский намерен запросить системы ПВО, обозначив их главной целью переговоров.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 12:59 • Новости дня
    Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1340 военнослужащих

    Tекст: Мария Иванова

    Военные подразделения России нанесли удары по позициям ВСУ сразу на нескольких направлениях, уничтожив свыше 1,3 тыс. украинских военнослужащих и значительное количество техники.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового, десантно-штурмового полков ВСУ и двух бригад теробороны около Степного, Новой Сечи, Ленинского, Садков, Могрицы и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ рядом с Волчанском.

    При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, бронемашину и французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar. Уничтожены девять складов с боеприпасами и матсредствами.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Великой Шаповки в Харьковской области, Яровой и Ямполя в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили свыше 240 военнослужащих, четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Северска, Миньковки, Червоного, Куртовки и Константиновки в ДНР.

    Противник при этом потерял более 170 военнослужащих, два танка и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и склад матсредств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Димитрова, Красноармейска, Гришино и Родинского в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 455 военнослужащих, две бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны вблизи Орестополя, Новопетровского и Сосновки в Днепропетровской области и Ольговского в Запорожской области.

    ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Кроме того, ВС России поразили обеспечивавший работу предприятий ВПК Украины объект энергетики.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 08:43 • Новости дня
    Бойцы ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Донецкой народной республике ликвидированы два украинских пункта управления дронами вместе с находившимися там военнослужащими благодаря действиям артиллерии и FPV-дронов, сообщили в Минобороны России.

    Артиллерийские подразделения и расчеты ударных FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками украинских формирований вместе с живой силой, передает РИА «Новости».

    В сообщении Минобороны отмечается: «После получения от разведки координат целей расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» нанес удар и уничтожил пункт управления беспилотными аппаратами и находившихся там военнослужащих ВСУ». Для поражения еще одного пункта управления БПЛА были применены ударные FPV-дроны.

    В ведомстве отметили, что слаженная работа артиллеристов и операторов беспилотников обеспечивает высокую эффективность выполнения боевых задач и позволяет наносить ощутимый урон противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России уничтожили пункты ВСУ в ДНР и Харьковской области ударом ФАБ. Группировка «Восток» уничтожила четыре пункта управления БПЛА ВСУ. За сутки группировка «Восток» сбила 11 украинских беспилотников.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 13:14 • Новости дня
    Лавров призвал активнее продвигать творчество бойцов спецоперации

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал уделять больше внимания песням и стихам, написанным участниками спецоперации, отметив важность поддержки молодых авторов.

    Лавров заявил о необходимости шире популяризировать современные авторские песни, создаваемые бойцами специальной военной операции, передает ТАСС.

    По словам дипломата, эстрада сегодня преобладает, однако именно бардовская музыка и творчество с гитарой выражают патриотизм и дух Родины. «Жаль, что мало популяризируют у нас современную авторскую песню, как-то эстрада больше довлеет. Костер, гитара – это вот часть того, что мы называем родиной, патриотизмом, если хотите», – отметил Лавров, выступая перед студентами МГИМО.

    Глава внешнеполитического ведомства выразил надежду, что в будущем в России может быть организован специальный конкурс для бойцов-поэтов, подобно тому, как в годы Великой Отечественной войны поэты с фронта пересылали свои произведения. Лавров добавил, что сейчас существуют талантливые поэты среди участников СВО, чьи произведения уже исполняются и получают распространение, в том числе с помощью медиаплатформ.

    Министр рассказал, что сам является поклонником творчества известных бардов Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы и Юрия Визбора. Он также поделился, что пишет стихи для своих друзей на юбилеи, однако сейчас почти все его время занимает работа с официальными документами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что лучшими российскими дипломатами сегодня можно назвать бойцов, находящихся на передовой в зоне специальной военной операции.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 06:15 • Новости дня
    ВСУ начали вербовать женщин-наемниц из Латинской Америки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Женщинам из Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу предложили стать наемницами на Украине, особое внимание уделяя кандидаткам с медицинским образованием.

    ВСУ начали вербовать женщин из Латинской Америки для участия в боевых действиях на Украине, сообщает РИА «Новости». В социальных сетях появилось видео с колумбийской наемницей с позывным Куин, которая обращается к латиноамериканкам с призывом присоединиться к украинским войскам.

    На видео женщина утверждает: «Ежедневно приезжают новые женщины-добровольцы из Колумбии, Бразилии, Мексики, Перу». Она отмечает, что сейчас особо востребованы женщины с медицинским образованием и опытом работы для службы в качестве военных врачей на передовой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес заявил о плохом обеспечении колумбийских наемников, воюющих в составе ВСУ на Украине. ВСУ снизили требования к колумбийским наемникам из-за значительных потерь. Санчес также отметил случаи невыплат компенсаций семьям погибших колумбийских наемников.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 06:44 • Новости дня
    «Северяне» отразили шесть атак ВСУ, уничтожив 70% противника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ожесточенные бои с применением бронетехники и артиллерии продолжаются на юге Юнаковки, где противник понес значительные потери в живой силе и технике.

    Бои на юге Юнаковки продолжаются, противник усиливает штурмовые отряды и проявляет активность на правом фланге, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Воины Севера отразили шесть контратак: две под Алексеевкой и четыре возле Андреевки, уничтожив до 70% личного состава, участвовавшего в атаках. ВСУ использовали бронетехнику и тяжелую артиллерию, включая самоходки «Богдана», одна из которых была уничтожена.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта изменений не произошло, противник не проявлял активности. На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные встречные бои на левобережье Волчанска и в лесу западнее Синельниково. Поддерживаемые авиацией и тяжелыми огнеметными системами, северяне продвигаются вперед, занимая позиции, в том числе взяли опорный пункт в лесу под Синельниково.

    В Волчанске на левом берегу реки Волчья Воины Севера отразили контратаку 42 батальона 57 омпбр ВСУ и продолжили продвижение. По данным источника, у 57 омпбр боеспособным остается только один батальон, который доукомплектовали военнослужащими 9 отдельного батальона. Остальные подразделения почти полностью утратили боеспособность, но не выводятся из-за отсутствия замены.

    На фронте Меловое-Хатнее и Липцовском участке существенных изменений нет. Авиация и артиллерия ВКС России нанесли удары по районам Хатнее и Амбарное, уничтожив танк ВСУ. Противник активных действий не предпринимал.

    За сутки потери ВСУ превысили 175 человек, из которых более 125 – в Сумской области и свыше 50 – в Харьковской. Уничтожено большое количество техники: бронемашины «Хамви», «Козак», самоходки «Богдана», «Гвоздика», «Акация», станции спутниковой связи «Старлинк», станции РЭБ, склады с боеприпасами, БПЛА разных типов и роботизированная платформа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы из группы «Север» пресекли попытку боевиков ВСУ прорваться в Брянскую область. Командиры ВСУ в районе Юнаковки угрожали своим подчиненным обстрелами с помощью FPV-дронов. ВСУ предприняли безуспешную попытку вернуть утраченные позиции в Сумской области.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 07:29 • Новости дня
    Российская армия выбила ВСУ из Глущенкова Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска заняли населенный пункт Глущенково в Харьковской области, а украинские подразделения были вытеснены на вторую линию обороны, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военнослужащие выбили подразделения ВСУ из Глущенкова Харьковской области, передает ТАСС. Марочко сообщил, что украинские силы отступили и были оттянуты на вторую линию обороны, расположенную западнее населенного пункта.

    По словам эксперта, часть украинских бойцов бежала с позиций в северо-западном направлении от Глущенкова, а остальные были переброшены командованием на новые оборонительные рубежи. Он отметил, что на текущий момент армия России проводит зачистку окрестностей населенного пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России уничтожили пункты ВСУ в ДНР и Харьковской области ударом ФАБ. Российские военные зашли в харьковскую Соболевку. В одной из бригад ВСУ под Харьковом выросло число дезертиров.

    Комментарии (0)
    Почему Россия для Индии оказалась важнее США

    Похоже, президент США Дональд Трамп просчитался в расчете на то, что введение пошлин заставит Индию отказаться от закупок российской нефти. А ведь расчет был с бухгалтерской точки зрения верным: ущерб от пошлин несравнимо выше, чем прибыль от закупок российского топлива. Почему же в таком случае торговля с Россией оказалась для Индии важнее торговли с США? Подробности

    В США признали Европу угрозой мира на Украине

    Европа стала основным виновником провала дипломатического процесса вокруг урегулирования конфликта на Украине. К такому выводу, по мнению западной прессы, пришли Владимир Путин и Дональд Трамп. Между тем, эксперты отмечают, что неконструктивная позиция лидеров ЕС рискует значительно ухудшить отношения Брюсселя и Вашингтона. Что сулит Европе сложившаяся ситуация и чем она обернется для конфликта на Украине? Подробности

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Литва использует российские поезда для вымогательства денег у Евросоюза

    Стало понятен экономический эффект от распространенной в Прибалтике паранойи по поводу «российской угрозы». В ответ на жалобы Вильнюса глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Литве денег на усиление слежки за российскими поездами, которые идут транзитом в Калининградскую область. Но и закрыть этот транзит вовсе Вильнюс тоже справедливо боится. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации