Аварийную посадку самолета близ Лыткарино классифицировали как аварию
Росавиация классифицировала жесткую посадку в поле вблизи города Лыткарино в Московской области частного легкомоторного самолета Tecnam P2002 Sierra RG как аварию и расследовать ее будет Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Центрального МТУ Росавиации.
«Расследование будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации. <...> Ключевая цель расследования – установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем», – сказано в Telegram-канале представителя ведомства.
В Росавиации уточнили, что двое человек в кабине самолета при жесткой посадке не пострадали.
Напомним, днем, 8 сентября, легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в поле недалеко от города Лыткарино. Предварительной причиной происшествия стал отказ двигателя, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.