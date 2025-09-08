Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового, десантно-штурмового полков ВСУ и двух бригад теробороны около Степного, Новой Сечи, Ленинского, Садков, Могрицы и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ рядом с Волчанском.

При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, бронемашину и французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar. Уничтожены девять складов с боеприпасами и матсредствами.

Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Великой Шаповки в Харьковской области, Яровой и Ямполя в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

Потери противника составили свыше 240 военнослужащих, четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и склад с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Северска, Миньковки, Червоного, Куртовки и Константиновки в ДНР.

Противник при этом потерял более 170 военнослужащих, два танка и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и склад матсредств, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Димитрова, Красноармейска, Гришино и Родинского в ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 455 военнослужащих, две бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии.

В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны вблизи Орестополя, Новопетровского и Сосновки в Днепропетровской области и Ольговского в Запорожской области.

ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

Кроме того, ВС России поразили обеспечивавший работу предприятий ВПК Украины объект энергетики.