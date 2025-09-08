Песков подтвердил планы Путина выступить с посланием Федеральному собранию

Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.8 комментариев
Песков: Путин выступит с посланием Федеральному собранию до конца года
Президент России Владимир Путин намерен до окончания 2025 года обратиться с посланием к Федеральному собранию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В интервью, которое Песков дал в ходе Восточного экономического форума, ему был задан вопрос о том, включено ли в график президента послание парламенту. «Безусловно, в этом году послание состоится. Оно должно состояться, и оно состоится», – приводит ТАСС ответ Пескова.
Песков также отметил, что до конца года у главы государства по традиции состоятся и другие крупные мероприятия. В их числе он назвал прямую линию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, предыдущее послание президента было оглашено в феврале 2024 года. В декабре 2024 года Путин в прямом эфире подвел итоги года в формате, совмещающем традиционную «Прямую линию» с ежегодной пресс-конференцией.