Tекст: Дмитрий Зубарев

Командование ВСУ оставляет смертников для прикрытия отхода своих подразделений с позиций под Красноармейском в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости». Об этом сообщили агентству представители силовых структур.

По их словам, командование украинской армии сознательно оставляет на позициях бойцов, которых либо умышленно не эвакуировали, либо не успели вывести при отступлении. Как отметил источник, эти военнослужащие нужны для того, чтобы максимально затянуть продвижение российских войск: «Они оставляют смертников. Это те, которых или намеренно не вывели, или кого не успели вывести во время отступления, чтобы затянуть наступление наших в боях».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин рассказал о подготовке Вооруженных сил Украины к уличным боям в Красноармейске. Российские войска взяли под контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске. Пушилин сообщил о переброске дополнительных сил ВСУ в район Красноармейска.