    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    5 сентября 2025, 18:33 • Новости дня

    Медведев назвал чушью предложения по гарантиям безопасности для Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал предложения так называемой «коалиции желающих» по мерам безопасности для Украины.

    Он назвал подобные инициативы «чушью собачьей» и «ересью», передает РИА «Новости».

    «Это просто неадекватно. Это чушь собачья. Ересь такая – то, чем они занимаются, или, выражаясь на английском языке, это bullshit, или просто shit, как угодно называйте», – заявил Медведев, добавив, что никаких последствий это иметь не будет.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины. Он  анонсировал скорое согласование участия США в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Макрон также заявил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

    4 сентября 2025, 20:07 • Новости дня
    Призывники на западе Украины избили военкомов и открыли по ним огонь

    В Волынской области Украины мужчины избили военкомов и устроили стрельбу

    Призывники на западе Украины избили военкомов и открыли по ним огонь
    @ National Police of Ukraine/Handout/REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    В селе Боратин Волынской области Украины четверо мужчин избили сотрудников военкомата, отобрали оружие и открыли по ним огонь.

    Инцидент произошел во время попытки проверки документов у четырех прохожих, двое из которых попытались скрыться и спрятались в заброшенном здании, передает ТАСС.

    По сообщению областного территориального центра комплектования, мужчины оказали активное физическое сопротивление и нанесли телесные повреждения военным. Во время конфликта сотрудник военкомата попытался сделать предупредительные выстрелы из травматического пистолета, однако один из мужчин выбил оружие и открыл огонь по представителям ТЦК. Для самообороны служащие военкомата применили слезоточивый газ. В результате происшествия один из сотрудников получил перелом руки.

    Все участники происшествия задержаны и доставлены в полицию для выяснения всех обстоятельств.

    Мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась, отмечает агентство. На фоне острой нехватки личного состава в армии сотрудники военкоматов проводят регулярные рейды, что вызывает рост числа конфликтов с гражданскими лицами, в том числе с применением силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черкасской области Украины военнообязанный умер после попытки сбежать из автомобиля территориального центра комплектования.

    На Украине экс-полицейского, который вступился за инвалида, мобилизовали.

    В Запорожье сотрудники военкомата забрали на службу отца-одиночку прямо на блокпосту, а его семилетних детей оставили без присмотра на обочине.

    Священника Украинской православной церкви задержали для мобилизации прямо на кладбище во время отпевания погибшего военного.

    5 сентября 2025, 12:40 • Новости дня
    Эксперт оценил сообщения об азербайджанских МиГ-29 у ВВС Украины

    Военный эксперт Кнутов: Азербайджан мог вернуть Украине старые МиГ-29

    Эксперт оценил сообщения об азербайджанских МиГ-29 у ВВС Украины
    @ Daniele Faccioli/Stocktrek Image/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Воздушные силы ВСУ остро нуждаются в самолетах. Азербайджан, который в свое время приобрел МиГ-29 у Украины, теперь мог их вернуть. Если информация об этом окажется достоверной, то такое развитие событий может иметь негативные последствия, ведь самолеты являются носителями бомб с УМПК, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Азербайджан заподозрили в поставках Украине старых МиГ-29.

    «Протянутая Владимиром Путиным рука для приветствия Ильхама Алиева на полях саммита ШОС говорит о том, что Москва открыта к диалогу с Баку. В последние месяцы отношения России и Азербайджана обострились, а азербайджанские власти выступали с целым рядом резких заявлений, в том числе о действиях российской армии на Украине», – напомнил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он допустил, что республика Закавказья может оказывать военную помощь Киеву. «Воздушные силы ВСУ остро нуждаются в самолетах. Дело в том, что у противника появились бомбы, сделанные по образцу российских универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) с дальностью в 60 километров. Но противоборствующая сторона испытывает проблемы с количеством носителей. В этой роли выступают в том числе МиГ-29», – указал собеседник.

    «Если Баку решит поставить технику украинским ВС, то это будет только на руку Киеву. К тому же азербайджанские власти приобрели истребители именно у Украины. Сейчас они заинтересованы в замене этих машин американскими F-16. То есть позиция республики – в случае подтверждения подлинности распространяемых в соцсетях фотографий бывших азербайджанских МиГ-29 на вооружении противника – сведется к тому, что они просто вернули самолеты», – рассуждает эксперт.

    Он допустил, что речь может идти о двух-трех переданных украинской стороне истребителях. «Я не исключаю, что их перевозили со снятыми крыльями из Азербайджана в Турцию, а затем в морских контейнерах до Украины», – отметил аналитик. По его мнению, если эти сведения окажутся достоверными, то такой расклад потенциально несколько осложнит продвижение ВС России в зоне спецоперации. 

    «В этой связи важной задачей становится вычисление места базирования украинских самолетов и их уничтожение. Это касается и МиГ-29, и F-16, и Mirage 2000-5. И тут большую роль сыграет разведка», – заключил Кнутов.

    Ранее проект The War Zone заподозрил Азербайджан в передаче Украине МиГ-29. Такое предположение аналитики портала сделали на основании появившейся в социальных сетях фотографии истребителя Воздушных сил ВСУ, окрашенного в камуфляж, характерный для азербайджанских ВВС: синий, серый и фиолетово-серый цвета. Сообщается, что самолет оснащен вооружением для воздушного боя и, по предварительным данным, участвует в боевых вылетах.

    «Хотя вероятность того, что фотография была обработана, сохраняется, на данный момент нет никаких оснований считать ее подделкой», – говорится в материале. TWZ напоминает, что изначально Азербайджан не унаследовал МиГ-29 от СССР, а приобрел подержанные самолеты у Украины. По данным издания, первые поставки истребителей начались в 2007 году, а всего Баку от Киева получил 15 самолетов, которые с 2017 года проходили капитальный ремонт на предприятии во Львове.

    Истребители остались на Украине после начала спецоперации, а затем, судя по всему, были реквизированы украинскими властями для нужд своих воздушных сил, считают аналитики. «Неясно, были ли другие самолеты перекрашены в украинский камуфляж, который скрывал бы их прежнюю принадлежность», – отметили эксперты, предположив, что Баку мог «неофициально» оказывать Киеву другую поддержку.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским осудил авиаудары России по нефтебазе SOCAR. Позднее местное издание Caliber со ссылкой на источники сообщило, что Баку снимет запрет на поставки вооружения украинской стороне в случае продолжения атак на газовые объекты Азербайджана на Украине.

    Напомним, Владимир Путин заявил, что хотя в отношениях страны с Баку есть проблемы, все «встанет на свои места». Он отметил, что во время визита в Китай пересекался с азербайджанским коллегой Алиевым и перекинулся с ним парой слов.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    5 сентября 2025, 10:17 • Новости дня
    Путин заявил о слезах Януковича из-за сделки с ЕС

    Путин заявил о слезах Януковича после оценки последствий ассоциации с ЕС

    Путин заявил о слезах Януковича из-за сделки с ЕС
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший украинский президент Виктор Янукович эмоционально отреагировал на перспективы экономической ассоциации Украины с Евросоюзом, осознав возможные потери.

    Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума, что бывший президент Украины Виктор Янукович «прослезился», осознав последствия экономической ассоциации страны с Евросоюзом, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что интеграция Украины в европейскую экономику могла привести к потере торговых связей с Россией и конкуренции со стороны европейских производителей.

    Путин отметил: «Открытие рынков для конкурентоспособной, высококонкурентоспособной европейской продукции убивало производство на самой Украине и закрывало кооперационные и торговые связи с Россией». По его словам, Янукович провел детальный расчет потерь и в результате эмоционально на это отреагировал.

    Президент также подчеркнул, что для России выход Украины из зоны свободной торговли и открытие таможенных границ с ЕС создавало определенные экономические проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Янукович заявил, что выступает против вступления Украины в НАТО.

    Владимир Путин отметил, что вступление Украины в НАТО абсолютно неприемлемо для национальной безопасности России.

    5 сентября 2025, 16:59 • Новости дня
    Минцифры заявило о сохранении доступа к мессенджеру Max при ограничениях связи

    Обнародован список сайтов, доступных при ограничениях интернета

    Минцифры заявило о сохранении доступа к мессенджеру Max при ограничениях связи
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ключевые интернет-сервисы останутся доступными для пользователей в регионах с ограничениями связи, сообщило Минцифры.

    В пилотном режиме мобильные операторы обеспечат бесперебойный доступ к Госуслугам, национальному мессенджеру Max, сервисам ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru, Яндекса, а также к маркетплейсам Ozon и Wildberries, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    В список вошли также Avito, Дзен, Rutube, официальный сайт платежной системы Мир, сайты правительства и администрации президента России, федеральная платформа дистанционного электронного голосования и сайты всех крупных операторов связи.

    В министерстве подчеркнули, что перечень приоритетных ресурсов может быть расширен.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости развития Max для россиян.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    5 сентября 2025, 13:46 • Новости дня
    CNN: Трамп и Путин единогласно обвинили Европу в провале мира на Украине
    CNN: Трамп и Путин единогласно обвинили Европу в провале мира на Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обсуждение урегулирования конфликта на Украине зашло в тупик спустя три недели после саммита на Аляске, Трамп и Путин теперь возлагают ответственность за отсутствие прогресса на Европу, сообщает CNN.

    Американский президент Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин единогласно возложили ответственность за застой мирных переговоров по Украине на европейские страны, сообщает CNN.

    Трамп потребовал от Европы увеличить участие в урегулировании ситуации во время телефонного разговора с европейскими лидерами. В то же время, по данным СМИ, именно союзники США в Европе продолжают дипломатические усилия, разрабатывая возможные гарантии безопасности для Украины на случай мирного соглашения.

    Трамп также сообщил, что планирует вновь связаться с Путиным, чтобы обсудить возможные дальнейшие шаги по урегулированию.

    На вопрос о новых санкциях против России Трамп отказался дать однозначный ответ, заявив: «Каким бы ни было его решение, мы будем либо довольны, либо недовольны. Если недовольны – вы это увидите».

    Американский президент провел переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, в ходе которых, по словам Зеленского, они обсудили экономические меры давления на Россию и возможные способы «лишить российскую военную машину денег».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом опубликовал фотографию телефонного звонка Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину. Киеву пообещали гарантии безопасности только после достижения мира с Россией. Произошедшее в Белом доме потребовало пересмотра стратегии России на Западе.

    5 сентября 2025, 00:35 • Новости дня
    Раненый российский боец две недели выползал из тыла ВСУ к позициям ВС России

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский военнослужащий сумел преодолеть опасный путь из украинского тыла, передвигаясь по ночам и обрабатывая раны самостоятельно, рассказал командир мотострелкового взвода Южной группировки войск с позывным «Ахи».

    «Самое, что запомнилось, – к нам выполз на позиции парень. По его словам, он полз две недели. Мы его напоили, накормили, обработали раны. У него раны уже начали заживать, как будто он находился в больнице. А потом оказалось, он приполз вообще с другого направления. Он просто не мог выйти обратно к себе в тыл и двигался по линии боевого соприкосновения», – рассказал «Ахи» РИА «Новости».

    «Ахи» считает, что раненный боец выжил благодаря работающей фельдшером супруге, которая научила его обрабатывать раны. Это он и делал днем, а ночью полз.

    Когда боец попал к своим, то первым делом спросил, о своем брате-танкисте, с которым ранее прервалась связь. С братом все оказалось хорошо: о нем даже писали в газетах, брали интервью, добавил «Ахи».

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, российский разведчик, подорвавшись на мине под Часовым Яром, в условиях отсутствия медицинской помощи принял отчаянное решение самостоятельно ампутировать себе поврежденную руку, чтобы не допустить заражения крови и спасти свою жизнь.

    В августе штурмовик из роты «Нефрит» 37-й бригады с позывным Белый в районе Январского после рукопашной схватки с бойцами ВСУ сумел мирно разойтись с двумя оставшимися противниками.

    Хирурги военной группировки «Днепр» сумели остановить обильное кровотечение у бойца, потерявшего почти четыре литра крови при ранении, рассказал военврач группировки с позывным «Питер».

    5 сентября 2025, 11:04 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости референдума по территориям Украины
    Путин заявил о необходимости референдума по территориям Украины
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Любые решения по территориям на Украине, подчеркнул президент России Владимир Путин, можно принимать только после референдума, проведение которого невозможно при военном положении.

    Президент России Владимир Путин заявил, что в соответствии с конституцией Украины любые договоренности по территориям должны утверждаться на референдуме, передает РИА «Новости».

    Он отметил: «Любые договоренности по территориям должны быть подтверждены, в соответствии с конституцией Украины, на референдуме. Для того, чтобы провести референдум, нужно отменить военное положение, в условиях военного положения он не проводится».

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, Путин подчеркнул, что проведение такого референдума невозможно в нынешних условиях военного положения на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва выполнит возможные договоренности по миру на Украине в полном объеме при их достижении.

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность обсуждать территориальные вопросы с президентом России, опираясь на действующую линию соприкосновения.

    4 сентября 2025, 19:23 • Новости дня
    Зеленский заявил о неизбежном появлении европейских армий на Украине
    Зеленский заявил о неизбежном появлении европейских армий на Украине
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участие армий европейских государств рассматривается в качестве части гарантий безопасности для страны.

    Об этом сообщила Lenta.ru. Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» заявил, что европейские армии неизбежно появятся на Украине в рамках гарантий безопасности.

    «От каких именно стран и какое количество, пока не разглашается и находится в статусе обсуждения», – отметил он. Также Зеленский добавил, что США выступают одним из гарантов безопасности Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал скорое согласование участия США в предоставлении гарантий безопасности для Украины.

    Макрон заявил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

    4 сентября 2025, 22:34 • Новости дня
    Греф назвал срок, когда ИИ сможет заменить человека
    Греф назвал срок, когда ИИ сможет заменить человека
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава «Сбера» Герман Греф относит себя к тем, кто пребывает между технопессимистами и технооптимистами, считая, что еще не менее 10 лет Artificial General Intelligence (AGI), что переводится как общий искусственный интеллект, будет обучаться до того момента, как сможет заменить человека почти в любой ипостаси.

    «Технология потрясающая, очень многообещающая, но до 2030 года AGI, который сможет заменить практически любую роль человека, я все-таки сомневаюсь, что это произойдет еще до 2030 года. Может быть, я ошибаюсь – мне кажется, потребуется не меньше 10 лет», – сказал Греф в интервью каналу «Россия 1» в ходе ВЭФ.

    По словам Грефа, технология ИИ еще не готова и к тому, чтобы заменить его самого на посту главы «Сбера».

    X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная его тема: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Греф озвучил ожидания относительно ключевой ставки на пресс-конференции во Владивостоке, отметив, что для роста экономики необходимо дальнейшее снижение.


    5 сентября 2025, 07:06 • Новости дня
    WSJ: Европейские генералы подготовили план размещения контингента на Украине
    WSJ: Европейские генералы подготовили план размещения контингента на Украине
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейские военные при поддержке США разработали проект развертывания многотысячного контингента на территории Украины, сообщил источник Wall Street Journal.

    План развертывания европейского военного контингента на Украине подготовлен главами армий стран Европы при участии американских генералов, сообщает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal. Численность контингента, согласно данным, должна превысить 10 тыс. военнослужащих.

    Сухопутная часть сил планируется разделить на две группы: одна займется обучением и поддержкой украинских войск, а отдельная «сила сдерживания» будет предназначена для предотвращения возможного российского наступления. Воздушное патрулирование собираются осуществлять военными самолетами, базирующимися за пределами Украины.

    В создании детального плана участвовали американские генералы, в том числе глава объединенного командования НАТО в Европе.

    «Силы сдерживания не будут задействованы в боевых действиях, их задачей станет предотвращение дальнейшей эскалации», – сказал собеседник издания.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что Москва не станет обсуждать иностранную интервенцию на Украине в любой форме.

    Напомним, несколько стран Европы продолжают обсуждать возможность размещения на Украине европейских военных.

    5 сентября 2025, 03:24 • Новости дня
    Азербайджан заподозрили в поставках Украине старых МиГ-29
    Азербайджан заподозрили в поставках Украине старых МиГ-29
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    В украинских ВВС был замечен истребитель МиГ-29 Fulcrum с характерной для азербайджанских самолетов окраской, что свидетельствует о пополнении парка такими самолетами, пишет The War Zone, ресурс для оборонной промышленности, сообщества деятелей в сфере нацбезопасности и заинтересованных сторон.

    «Появились свидетельства того, что Украина пополнила свой с таким трудом созданный парк истребителей МиГ-29 «Точка опоры» из несколько неожиданного источника – Азербайджана. Несмотря на то, что количество задействованных самолетов невелико, любое пополнение парка МиГ-29 приветствуется украинскими военно-воздушными силами, которые также получили поддержку от Польши и Словакии и которые испытывают постоянную нехватку», – отмечает War Zone.

    В материале указано, что Украина получила пополнение парка МиГ-29 за счет как минимум одного самолета, ранее принадлежавшего Азербайджану. На фото в социальных сетях видно, что истребитель украинских ВВС сохраняет уникальную камуфляжную схему, характерную для азербайджанских ВВС, которая сочетает в себе синий, серый и фиолетово-серый цвета. Самолет оснащен вооружением для воздушного боя и, по предварительным данным, участвует в боевых вылетах.

    Ранее несколько азербайджанских МиГ-29 проходили ремонт на Львовском авиаремонтном заводе, где оказались в начала спецоперации на Украине. После удара российских сил по этому объекту в марте 2022 года часть техники была уничтожена, однако как минимум один самолет удалось сохранить.

    Точная схема передачи истребителя не раскрывается: неизвестно, был ли он официально передан, продан или перешел под контроль Украины вследствие обстоятельств. Азербайджанские МиГ-29 регулярно проходили обслуживание на украинских заводах и участвовали в совместных учениях с Турцией. С 2017 года во Львове проводился капитальный ремонт истребителей МиГ-29 Fulcrum.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле ВКС России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    Военный самолет Mirage 2000, выполнявший боевое задание на западе Украины, после критической поломки электроники упал в болото, пилот успел катапультироваться.

    4 сентября 2025, 22:59 • Новости дня
    Лондонский суд разрешил бывшей жене Потанина требовать долю в акциях «Норникеля»

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывшая жена российского бизнесмена Владимира Потанина сможет претендовать на долю его акций в «Норникеле», постановил в четверг Апелляционный суд Лондона.

    Исполнительный директор «Норильского никеля», крупнейшего в мире производителя палладия и никеля, Владимир Потанин может столкнуться с иском от бывшей жены Натальи, которая претендует на финансовую помощь после развода в 2014 году.

    Экс-супруга будет претендовать на 50% от стоимости конечной бенефициарной доли Потанина в акциях «Норникеля», передает «Коммерсант».

    В настоящее время Потанин владеет 37% акций компании, которая, по данным MOEX, оценивается почти в 9 млрд долларов. Его бывшая жена также претендует на 50% от любых дивидендов, выплаченных Потанину с 2014 года, и на элитную российскую недвижимость, на которую супруги потратили около 150 млн долларов.

    По словам адвокатов Натальи Потаниной, после развода в российских судах она получила 41,5 млн долларов, что составляет менее 1% от общего состояния пары, хотя Потанин заявил, что его бывшая жена получила около 84 млн долларов, и что пара не имеет никакого отношения к Великобритании.

    Высокий суд Лондона первоначально отклонил ходатайство Потаниной о подаче иска в 2019 году, при этом судья заявил, что если ее иск будет удовлетворен, «то, по сути, не будет ограничений для бракоразводного туризма».

    Но в четверг, 4 сентября, Апелляционный суд отменил это решение, заявив, что Потанина имеет право подать свой иск, поскольку «разорвала связи с Россией».

    5 сентября 2025, 05:35 • Новости дня
    США впервые с 1992 года закупили у России куриные яйца

    Tекст: Ирма Каплан

    На американский рынок впервые за последние десятилетия состоялась поставка свежих яиц домашних кур из России на фоне роста цен, следует из анализа данных американской статистической службы.

    В июле текущего года США впервые с 1992 года приобрели партию свежих куриных яиц из России. Объем импорта составил 455 тыс. долларов. Экспорт стал возможен на фоне эпидемии птичьего гриппа и скачка цен на яйца внутри США, передает РИА «Новости».

    Американские цены на яйца остаются высокими, несмотря на снижение в последние месяцы, в июле они были на 16,4% выше, чем в 2024 году. Для стабилизации цен США расширяют географию закупок, начав импорт также из Саудовской Аравии на 518 тыс. долларов.

    Общее значение импорта яиц в США в июле достигло 16,5 млн долларов. Лидерами по объему остаются Бразилия, Мексика и Индия.

    Россия, существенно увеличившая производство яиц, одновременно столкнулась с падением внутренних цен: стоимость десятка опустилась до 83,2 рубля, что стало минимумом с лета 2023 года. По данным Минсельхоза, российские производители вынуждены продавать яйца даже ниже себестоимости.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в январе Россия увеличила поставки крабов за границу на 38% по сравнению с прошлым годом, достигнув объема 6,5 тыс. тонн.

    В августе в России начали продавать пиво из Северной Кореи Tumangang.


    5 сентября 2025, 08:25 • Новости дня
    Песков объяснил приглашение Путиным Зеленского в Москву

    Песков: Путин звал Зеленского в Москву на переговоры, а не для капитуляции

    Песков объяснил приглашение Путиным Зеленского в Москву
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин звал Владимира Зеленского в Москву, чтобы провести разговор, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Он был приглашен в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать», – цитирует Пескова ТАСС.

    Отвечая на вопрос, почему же в качестве места для переговоров была избрана Москва, Песков сказал, что «это было предложение Путина».

    «Это было его предложение, и мы видим, что оно было отвергнуто Зеленским лично через его главу МИД», – пояснил представитель Кремля.

    Напомним, Путин приглашал главу киевского режима Владимира Зеленского в Москву, однако тот отказался от такой двусторонней встречи.

    Президент США Дональд Трамп указывал, что Путин и Зеленский пока не готовы заключать перемирие.

    5 сентября 2025, 17:54 • Новости дня
    Обвиненная в контрабанде наркотиков актриса Тарасова освобождена из-под стражи
    Обвиненная в контрабанде наркотиков актриса Тарасова освобождена из-под стражи
    @ Sobolev Artyom/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Задержанная в аэропорту Домодедово актриса Аглая Тарасова была освобождена из-под стражи решением суда в Москве.

    Суд отказал в ходатайстве следствия о помещении Тарасовой под домашний арест, передает ТАСС. Вместо этого ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

    Согласно решению суда, ей запрещено покидать свое жилье с полуночи до шести утра и использовать любые средства связи, включая телефон, кроме вызова экстренных служб и контакта с контролирующими органами или следователем, передает ТАСС. Судья также запретила Тарасовой общаться со свидетелями по делу.

    Ранее сообщалось, что прилетевшую из Израиля актрису Аглаю Тарасова задержали с наркотиками в Домодедово.

    Суд отказался закрывать слушание по делу актрисы Тарасовой. Актрисе предъявили обвинение в контрабанде наркотиков.

