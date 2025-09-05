Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.0 комментариев
Обвиненная в контрабанде наркотиков актриса Тарасова освобождена из-под стражи
Задержанная в аэропорту Домодедово актриса Аглая Тарасова была освобождена из-под стражи решением суда в Москве.
Суд отказал в ходатайстве следствия о помещении Тарасовой под домашний арест, передает ТАСС. Вместо этого ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Ранее сообщалось, что прилетевшую из Израиля актрису Аглаю Тарасова задержали с наркотиками в Домодедово.
Суд отказался закрывать слушание по делу актрисы Тарасовой. Актрисе предъявили обвинение в контрабанде наркотиков.