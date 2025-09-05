Захарова пошутила о реакции Путина на требования Киева

Представление о России как о насквозь милитаризованной, страшной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – это исходная точка всей западной рефлексии. Падение железного занавеса ничего в этом представлении не изменило.0 комментариев
Захарова отметила выбор Путиным выражения «избыточные ожидания» в отношении Киева
Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала лексический выбор президента России Владимира Путина на фоне обсуждения требований Киева о переговорах.
Захарова пошутила в своем Telegram-канале о реакции Владимира Путина на требования Киева относительно места и времени переговоров.
Захарова отметила, что президент России выбрал вежливое выражение, когда комментировал настойчивость украинской стороны по поводу встречи.
Она написала: «Словарь вежливого человека. Говоря о том, что киевский режим, попросив о встрече, затем еще и потребовал провести ее в указанном им месте, Владимир Владимирович вместо «совсем о….ли» использовал словосочетание «избыточные ожидания».
Ранее Путин отметил смену риторики Киева по вопросу прямого диалога с Москвой.
Путин заявил о готовности обеспечить безопасность Владимиру Зеленскому и делегации Киева при визите на переговоры в Москву.
В свою очередь Зеленский отказался от предложения Путина о двусторонней встрече в столице России.