NYT: Европа играет вдолгую с Украиной и Трампом
Европейские лидеры выработали стратегию для влияния на президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу, они пытаются убедить главу Белого дома в своей готовности к сложным переговорам, пишет New York Times.
Лидеры Европы предприняли новые шаги для формирования коалиции по обеспечению будущих гарантий безопасности для Украины, сообщает New York Times.
Они провели встречу в Париже, где обсудили меры по недопущению повторения конфликта после его завершения и укреплению позиций Европы в будущих переговорах.
Официальные представители Германии и Франции публично осудили действия президента России Владимира Путина, этим они направляют сигналы Белому дому, отмечается в материале.
По словам немецкого чиновника Штефана Корнелиуса, европейцы готовы внести решающий вклад в укрепление безопасности Украины после политического урегулирования.
Президент США Дональд Трамп признал, что согласование прямых переговоров между Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским сталкивается с задержками.
Финляндия поддержала идею объединения стран, готовых взять ответственность за мирное будущее Украины, и подчеркнула, что любые договоренности невозможны без согласия России и поддержки США.
Главной целью стратегии Европы аналитики называют сохранение влияния на Трампа и поддержание единого фронта союзников в переговорах.
Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп потребовал от лидеров стран Евросоюза прекратить закупки нефти у России.
По данным некоторых изданий, Трамп также ведет переговоры с европейскими странами о возможной отправке сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК) на Украину.