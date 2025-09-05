  • Новость часаИмпортозамещенный серийный SJ-100 совершил первый полет
    Калифорнийцы связали руки президенту и Пентагону
    Путин назвал любые войска на Украине законными целями
    Путин: Россияне едят мало рыбы
    Азербайджан заподозрили в поставках Украине старых МиГ-29
    Импортозамещенный серийный SJ-100 совершил первый полет
    Путин заявил о технологическом превосходстве России над США в производстве СПГ
    Трамп сделал загадочную публикацию из двух фото с саммита на Аляске
    Европейские генералы подготовили план размещения войск на Украине
    Путин указал на недоговороспособность Зеленского
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наземные дроны отвоевывают ниши на поле боя

    Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.

    5 сентября 2025, 10:41 • Новости дня

    NYT: Европа играет вдолгую с Украиной и Трампом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейские лидеры выработали стратегию для влияния на президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу, они пытаются убедить главу Белого дома в своей готовности к сложным переговорам, пишет New York Times.

    Лидеры Европы предприняли новые шаги для формирования коалиции по обеспечению будущих гарантий безопасности для Украины, сообщает New York Times.

    Они провели встречу в Париже, где обсудили меры по недопущению повторения конфликта после его завершения и укреплению позиций Европы в будущих переговорах.

    Официальные представители Германии и Франции публично осудили действия президента России Владимира Путина, этим они направляют сигналы Белому дому, отмечается в материале.

    По словам немецкого чиновника Штефана Корнелиуса, европейцы готовы внести решающий вклад в укрепление безопасности Украины после политического урегулирования.

    Президент США Дональд Трамп признал, что согласование прямых переговоров между Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским сталкивается с задержками.

    Финляндия поддержала идею объединения стран, готовых взять ответственность за мирное будущее Украины, и подчеркнула, что любые договоренности невозможны без согласия России и поддержки США.

    Главной целью стратегии Европы аналитики называют сохранение влияния на Трампа и поддержание единого фронта союзников в переговорах.

    Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп потребовал от лидеров стран Евросоюза прекратить закупки нефти у России.

    По данным некоторых изданий, Трамп также ведет переговоры с европейскими странами о возможной отправке сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК) на Украину.

    4 сентября 2025, 11:27 • Новости дня
    Медведев пригрозил изъятием «ценностей британской короны»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лондон направил киевскому режиму 1,3 млрд долларов прибыли от российских замороженных активов, на что Россия может ответить изъятием «ценностей британской короны», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Ну это означает одно: британские воры передали российские деньги неонацистам. Последствия? Британия совершила правонарушение, а у России возникло, как говорят юристы, право требования к ней и нынешней бандеровской Украине», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Он констатировал, что сейчас через суд эти деньги не взыскать, потому Москва может вернуть их лишь одним способом – «украинской землей» и иным недвижимым и движимым имуществом.

    Зампред СБ пояснил, что речь не идет про новые регионы России.

    По словам Медведева, всякий незаконный захват арестованных российских средств или доходов должен конвертироваться в дополнительные территории и иное имущество Украины.

    «Ну или изъятием ценностей Британской Короны. Их еще достаточно в разных местах, включая и находящиеся в России», – заключил политик.

    Напомним, британские власти направили киевскому режиму свыше 1 млрд долларов, полученных от замороженных российских активов.

    До этого ЕС выделил Украине 900 млн евро доходов от российских активов. Также Канада передала киевскому режиму 1,7 млрд долларов, полученных от замороженных российских активов.

    4 сентября 2025, 20:07 • Новости дня
    Призывники на западе Украины избили военкомов и открыли по ним огонь
    @ National Police of Ukraine/Handout/REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    В селе Боратин Волынской области Украины четверо мужчин избили сотрудников военкомата, отобрали оружие и открыли по ним огонь.

    Инцидент произошел во время попытки проверки документов у четырех прохожих, двое из которых попытались скрыться и спрятались в заброшенном здании, передает ТАСС.

    По сообщению областного территориального центра комплектования, мужчины оказали активное физическое сопротивление и нанесли телесные повреждения военным. Во время конфликта сотрудник военкомата попытался сделать предупредительные выстрелы из травматического пистолета, однако один из мужчин выбил оружие и открыл огонь по представителям ТЦК. Для самообороны служащие военкомата применили слезоточивый газ. В результате происшествия один из сотрудников получил перелом руки.

    Все участники происшествия задержаны и доставлены в полицию для выяснения всех обстоятельств.

    Мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась, отмечает агентство. На фоне острой нехватки личного состава в армии сотрудники военкоматов проводят регулярные рейды, что вызывает рост числа конфликтов с гражданскими лицами, в том числе с применением силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черкасской области Украины военнообязанный умер после попытки сбежать из автомобиля территориального центра комплектования.

    На Украине экс-полицейского, который вступился за инвалида, мобилизовали.

    В Запорожье сотрудники военкомата забрали на службу отца-одиночку прямо на блокпосту, а его семилетних детей оставили без присмотра на обочине.

    Священника Украинской православной церкви задержали для мобилизации прямо на кладбище во время отпевания погибшего военного.

    4 сентября 2025, 12:00 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай

    Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    4 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    @ Ludovic Marin/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники так называемой коалиции желающих выразили готовность начать поставки Украине ракет большой дальности.

    В четверг в Париже прошла встреча коалиции, которую возглавили премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА «Новости». В переговорах приняли участие представители нескольких стран, формат был смешанный.

    В канцелярии британского премьера отметили, что Стармер «приветствовал заявления партнеров по коалиции о готовности поставлять ракеты большой дальности на Украину для дальнейшего укрепления ее арсенала». Кроме того, британский премьер поблагодарил военные ведомства стран-участниц за постоянную и оперативную работу по обеспечению возможности развертывания контингента на Украине в случае прекращения огня.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о планах превратить Украину в «стального дикобраза».

    В августе сообщалось, что администрация американского президента Дональда Трампа одобрила продажу 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM) с дальностью полета до 450 км для Украины, которые оплатят страны Евросоюза и поступят Киеву в течение шести недель.

    5 сентября 2025, 01:01 • Новости дня
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский лидер Дональд Трамп снова заставил всех гадать о тайных смыслах своих действий, когда выложил в соцсети Truth Social два фото с саммита на Аляске без каких либо комментариев или смайлов.

    На первом фото запечатлены президент России Владимир Путин и его американский коллега в аэропорту на базе Элмендорф-Ричардсон в момент, когда они вышли из своих самолетов идут по красной дорожке.

    В небе пролетают бомбардировщики и истребители, приветствуя политиков в небе, а те, в свою очередь, синхронно, полуобернувшись, смотрят вверх.

    На втором фото – американские самолеты, выполнявшие воздушное приветствие президентам России и США.

    Напомним, в этот день Трамп провел телефонные переговоры по украинскому вопросу с «коалицией желающих», после чего немецкий таблоид Bild написал, что европейские лидеры не ожидают введения новых санкций против России со стороны США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после саммита на Аляске Трамп назвал Путина сильным лидером и отверг необходимость санкций против России. При этом 2 сентября он заявил, что если итоги встречи с президентом России Путиным в Анкоридже не оправдают ожиданий Вашингтона, США изменят позицию по конфликту на Украине.

    4 сентября 2025, 17:38 • Новости дня
    Макрон сообщил о готовности 26 стран разместить войска на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

    Макрон на пресс-конференции в Париже заявил, что 26 государств официально взяли на себя обязательства разместить силы сдерживания на Украине после наступления перемирия, передает РИА «Новости». По его словам, еще несколько стран продолжают обсуждать свою возможную поддержку.

    «Сегодня 26 стран официально взяли на себя обязательства, еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию, но 26 стран обязались развернуть на Украине войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность украинских территорий и Украины сразу после прекращения огня или установления мира», – сказал он.

    Ранее постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер упрекнул Европу в нежелании направить войска на Украину.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    4 сентября 2025, 12:02 • Новости дня
    Политолог: Украина Зеленского ближе к экономической модели Прибалтики, а не Южной Кореи

    Политолог Лизан: Власти Украины не способны повторить экономический успех Южной Кореи

    Политолог: Украина Зеленского ближе к экономической модели Прибалтики, а не Южной Кореи
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Главными отраслями на Украине считаются освоение западной финансовой помощи, мародерство, а также обогащение за счет откупных от мобилизации. Нынешние украинские власти заинтересованы в консервации текущего положения, а не процветании страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее Зеленский допустил «корейский сценарий» на Украине и назвал экономическую модель Сеула хорошим примером.

    «Украина – при нынешних политиках и чиновниках с их ценностями – не станет Южной Кореей», – отметил политолог и экономист Иван Лизан. Он напомнил, что послевоенным южнокорейским правительством проводилась продуманная экономическая политика. Стоит учитывать и восточный менталитет: люди усердно работали.

    «Украинские власти не способны построить «Южную Корею», поскольку они не обладают необходимыми навыками: ни интеллектуальными, ни волевыми. Нет у них и механизмов управления, а главное – цели создать процветающую страну. Офис Владимира Зеленского заинтересован в консервации текущего состояния», – указал собеседник.

    «На Украине сейчас очень специфическая, постиндустриальная и постмайданная структура экономики. Главными отраслями считаются освоение западной финансовой помощи, мародерство, а также обогащение за счет откупных от мобилизации. Как в такой ситуации строить «Южную Корею»?», – риторически задался вопросом Лизан.

    По его мнению, страна при Зеленском ближе к модели не Сеула, а Прибалтики, чей основной доход основан на русофобии. «Причем, если исходить из объемов денег, которые были переданы Киеву, и показателей освоения этих средств, то украинская сторона давно обошла «бедные-несчастные» прибалтийские республики», – иронично заметил аналитик.

    Он указал, что если на первых порах Банковая заимствовала опыт Латвии, Литвы и Эстонии, то теперь сама может им делиться с этими странами. «Но Прибалтика в Евросоюзе, поэтому какое-то время еще сможет играться в эту политику. А Украине лишь обещают членство в объединении, да и деньги ей дают до тех пор, пока это отвечает интересам европейских политиков», – рассуждает эксперт.

    Спикер напомнил, что «корейский сценарий» для Украины обсуждался еще в 2023 году. Сейчас его достали из нафталина, в том числе чтобы подбодрить население. «Повторю, на деле Зеленский и его окружение намерены заниматься тем же, чем и все эти годы», – заключил Лизан.

    Ранее Владимир Зеленский допустил для Украины «корейский сценарий», но с нюансами. «Следует отметить, что Южная Корея имеет главного союзника: Соединенные Штаты Америки, которые не позволят Северной Корее взять ее под контроль», – сказал он в интервью изданию Le Point.

    Полное повторение «южнокорейской модели» вряд ли подойдет с точки зрения безопасности, добавил Зеленский. Он отметил, что население КНДР составляет примерно 20 млн человек, тогда как России – 140 млн. «Масштаб этих угроз несопоставим», – указал Зеленский.

    При этом, по его мнению, экономическая модель Сеула является хорошим примером. Так он ответил на вопрос журналиста, указавшего на то, что Северная и Южная Кореи до сих пор не заключили мирное соглашение, но последняя построила сильную экономику.

    Корейский вариант разрешения конфликта активно обсуждался в западной прессе в 2023 году. Политолог Алексей Нечаев в колонке для газеты ВЗГЛЯД назвал изъяны, которые препятствуют использованию этого сценария в случае с Украиной.

    5 сентября 2025, 00:35 • Новости дня
    Раненый российский боец две недели выползал из тыла ВСУ к позициям ВС России

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский военнослужащий сумел преодолеть опасный путь из украинского тыла, передвигаясь по ночам и обрабатывая раны самостоятельно, рассказал командир мотострелкового взвода Южной группировки войск с позывным «Ахи».

    «Самое, что запомнилось, – к нам выполз на позиции парень. По его словам, он полз две недели. Мы его напоили, накормили, обработали раны. У него раны уже начали заживать, как будто он находился в больнице. А потом оказалось, он приполз вообще с другого направления. Он просто не мог выйти обратно к себе в тыл и двигался по линии боевого соприкосновения», – рассказал «Ахи» РИА «Новости».

    «Ахи» считает, что раненный боец выжил благодаря работающей фельдшером супруге, которая научила его обрабатывать раны. Это он и делал днем, а ночью полз.

    Когда боец попал к своим, то первым делом спросил, о своем брате-танкисте, с которым ранее прервалась связь. С братом все оказалось хорошо: о нем даже писали в газетах, брали интервью, добавил «Ахи».

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, российский разведчик, подорвавшись на мине под Часовым Яром, в условиях отсутствия медицинской помощи принял отчаянное решение самостоятельно ампутировать себе поврежденную руку, чтобы не допустить заражения крови и спасти свою жизнь.

    В августе штурмовик из роты «Нефрит» 37-й бригады с позывным Белый в районе Январского после рукопашной схватки с бойцами ВСУ сумел мирно разойтись с двумя оставшимися противниками.

    Хирурги военной группировки «Днепр» сумели остановить обильное кровотечение у бойца, потерявшего почти четыре литра крови при ранении, рассказал военврач группировки с позывным «Питер».

    4 сентября 2025, 19:23 • Новости дня
    Зеленский заявил о неизбежном появлении европейских армий на Украине
    Зеленский заявил о неизбежном появлении европейских армий на Украине
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участие армий европейских государств рассматривается в качестве части гарантий безопасности для страны.

    Об этом сообщила Lenta.ru. Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» заявил, что европейские армии неизбежно появятся на Украине в рамках гарантий безопасности.

    «От каких именно стран и какое количество, пока не разглашается и находится в статусе обсуждения», – отметил он. Также Зеленский добавил, что США выступают одним из гарантов безопасности Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал скорое согласование участия США в предоставлении гарантий безопасности для Украины.

    Макрон заявил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

    4 сентября 2025, 14:57 • Новости дня
    МИД Венгрии назвал принудительную мобилизацию на Украине позором Европы
    МИД Венгрии назвал принудительную мобилизацию на Украине позором Европы
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Насильственная мобилизация, сопровождающаяся избиениями и смертями на Украине, стала позорным явлением для Европы XXI века, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Министр заявил на пресс-конференции в Будапеште, что этот факт признан не только в Венгрии, но и во всем мире. По его словам, «на Украине ведется открытая охота на людей, что на Украине существует принудительная мобилизация», передает РИА «Новости».

    Сийярто подчеркнул, что во время мобилизации людей часто избивают, а в ряде случаев даже забивают до смерти. Он отметил, что такие действия происходят при молчаливом согласии европейских политиков, которые, по его мнению, позволяют Киеву действовать без ограничений.

    Министр назвал происходящее одним из величайших позоров Европы XXI века, отметив, что «в самом сердце Европы идет охота на людей». В заключение он выразил мнение, что ответственность за эти события несут не только прямые исполнители, но и европейские политики в Брюсселе, закрывающие глаза на происходящее.

    Накануне замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил, что украинские власти не планируют останавливать мобилизацию даже при условии прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пограничники с начала 2025 года задержали 13 тыс. человек за попытку сбежать из страны.

    4 сентября 2025, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоселовку в Днепропетровской области

    Полностью завершено освобождение территории ДНР в полосе действий группировки «Восток»

    Российские войска освободили Новоселовку в Днепропетровской области
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и установили контроль над Новоселовкой в Днепропетровской области. В итоге полностью завершено освобождение территории Донецкой народной республики (ДНР) в полосе действий группировки.

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты около Гавриловки, Новопавловки Днепропетровской области, Полтавки, Успеновки и Новоивановки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В итоге полностью завершено освобождение территории Донецкой народной республики (ДНР) в полосе действий группировки.

    Противник при этом потерял свыше 240 военнослужащих и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны, пограничного отряда погранслужбы Украины и полка нацгвардии возле Чернацкого, Алексеевки, Юнаковки, Храповщины, Кондратовки и Варачино Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ рядом с Меловым и Волчанским Харьковской области.

    Противник потерял до 180 военнослужащих, бронемашину и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада с матсредствами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Малеевки, Ольговки, Купянска Харьковской области, Петровского Луганской народной республики (ЛНР) и Кировска ДНР.

    Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, две бронемашины и пять артиллерийских орудий. Уничтожены пять станций РЭБ и два склада боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Степановки, Васюковки, Червоного, Миньковки, Северска, Берестока, Переездного, Марково, Федоровки и Константиновки ДНР.

    Противник потерял до 220 военнослужащих, четыре бронемашины. Уничтожены три станции РЭБ, склад боеприпасов и пять складов матсредств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии поблизости от Торецкого, Удачного, Грузского, Сухого Яра, Анновки, Димитрова, Родинского, Красноармейска и Красного Лимана ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, две бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны около Белогорья, Малой Токмачки Запорожской области, Садового, Тягинки и Антоновки Херсонской области.

    ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих, шесть станций РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    На этой неделе российские войска освободили Федоровку в ДНР. Российские войска за прошлую неделю освободили шесть населенных пунктов. В частности, они освободили Нелеповку в ДНР. До этого ВС России освободили поселок Первое Мая в ДНР.

    4 сентября 2025, 14:42 • Новости дня
    Глава ЕК заявила о планах превратить Украину в «стального дикобраза»

    Фон дер Ляйен: Европа намерена превратить Украину в «стального дикобраза»

    Глава ЕК заявила о планах превратить Украину в «стального дикобраза»
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия работает над превращением Украины в «стального дикобраза», созданием многонациональных сил и укреплением самой европейской обороны, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    По словам фон дер Ляйен, создание многонациональных сил проводится при участии Соединенных Штатов, передает «Газета.Ru» со ссылкой на «РБК Украина».

    Фон дер Ляйен призвала европейские страны активнее двигаться вперед в предоставлении гарантий безопасности для Киева.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины.

    В августе президент США Дональд Трамп заявил о согласии Путина принять гарантии безопасности для Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что гарантии безопасности для Украины покрыты туманом и суевериями.

    4 сентября 2025, 14:59 • Новости дня
    WP: Трамп отклонил сделку с Индией из-за российской нефти

    WP: Трамп отклонил торговое соглашение с Индией из-за закупки российской нефти

    WP: Трамп отклонил сделку с Индией из-за российской нефти
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп не поддержал проект торгового соглашения с Индией из-за требования к Нью-Дели сократить закупку российской нефти, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.

    Президент США Дональд Трамп отказался одобрить проект торгового соглашения с Индией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Washington Post.

    Госсекретарь США Марко Рубио и торговый представитель Джеймисон Грир представили главе государства соглашение, предусматривающее значительное снижение пошлин на американские товары со стороны Индии и серьезные уступки в торговом споре.

    Однако, как уточнил источник издания, Трамп отклонил предложение, указав на необходимость обязательства со стороны Нью-Дели сократить закупки российской нефти. Именно это требование стало главным препятствием для заключения соглашения, несмотря на готовность Индии пойти на уступки в вопросах пошлин.

    В публикации отмечается, что такой шаг президента США стал неожиданным для участников переговоров, так как ранее обсуждение сделки между двумя странами рассматривалось как один из способов разрядки давних торговых разногласий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели 50% тарифы на индийские товары, что стало одним из самых высоких показателей в мире. В МИД Индии назвали новые пошлины США несправедливым шагом. Дональд Трамп поставил под угрозу отношения с Индией своими тарифными решениями.

    4 сентября 2025, 17:30 • Новости дня
    Трамп потребовал от Европы отказаться от покупки российской нефти

    Reuters: Трамп потребовал от Европы отказаться от покупки российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в разговоре с лидерами европейских стран выдвинул требование прекратить закупки нефти российского происхождения, пишет Reuters.

    Как заявил Reuters неназванный представитель американской администрации, в ходе состоявшегося в четверг разговора Трамп настаивал на необходимости полного отказа Европы от импорта российской нефти, передает РИА «Новости».

    Кроме того, президент США потребовал от европейских государств усилить экономическое давление на Китай. По словам источника агентства, эти меры должны быть реализованы из-за предполагаемой «поддержки Пекином России в контексте конфликта на Украине».

    Газета New York Post сообщала, что Вашингтон настаивает, чтобы европейские страны полностью отказались от импорта российской нефти, однако в Евросоюзе до сих пор продолжают закупать это сырье у России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США не смогут закрыть Европу для российской нефти.

    5 сентября 2025, 08:25 • Новости дня
    Песков объяснил приглашение Путиным Зеленского в Москву

    Песков: Путин звал Зеленского в Москву на переговоры, а не для капитуляции

    Песков объяснил приглашение Путиным Зеленского в Москву
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин звал Владимира Зеленского в Москву, чтобы провести разговор, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Он был приглашен в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать», – цитирует Пескова ТАСС.

    Отвечая на вопрос, почему же в качестве места для переговоров была избрана Москва, Песков сказал, что «это было предложение Путина».

    «Это было его предложение, и мы видим, что оно было отвергнуто Зеленским лично через его главу МИД», – пояснил представитель Кремля.

    Напомним, Путин приглашал главу киевского режима Владимира Зеленского в Москву, однако тот отказался от такой двусторонней встречи.

    Президент США Дональд Трамп указывал, что Путин и Зеленский пока не готовы заключать перемирие.

    4 сентября 2025, 13:02 • Новости дня
    Участники «коалиции желающих» не договорились о войсках на Украине
    @ Ludovic Marin/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Единой позиции по вопросу отправки военных на Украину в составе так называемой «коалиции желающих» нет, а Германия заняла выжидательную позицию, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    Участники так называемой «коалиции желающих» не смогли выработать единую позицию по развертыванию военных контингентов на Украине, пишет ТАСС.

    Как сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники, внутри коалиции сформировались три лагеря: сторонники отправки войск, противники и сомневающиеся. К первой группе, готовой направить военных, отнесли Британию, во вторую – страны вроде Италии, выступающие против. Третью группу составляют государства, в том числе Германия, не определившиеся с позицией.

    В публикации отмечается, что неясным остается и характер возможного коалиционного соглашения. Рассматривается вариант взаимных гарантий обороны, который предполагал бы обязательство воевать на стороне Украины в случае атаки, однако согласия по этой инициативе также достичь не удалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт оценил перспективы финансирования Украины силами «коалиции желающих» без участия США. Коалиция готовится к прекращению поставок вооружения Киеву со стороны США. Глава крымского парламента сравнил угрозы «коалиции желающих» с детским хвастовством.

    Путин предложил использовать маркетплейсы для госзакупок в образовании

    США не смогут закрыть Европу для российской нефти

    На фоне недовольства Дональда Трампа ходом переговоров с Россией по украинскому урегулированию американская пресса заявила о давлении США на Евросоюз, чтобы тот сам перестал покупать российскую нефть и присоединился к санкциям против других ее импортеров. О чем идет речь и чем опасно это давление? Подробности

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Российский мессенджер стал частью общемирового процесса

    Уже свыше 30 млн человек зарегистрировались в новом российском мессенджере Мах. Одновременно с этим приходят сообщения о том, что ряд других стран продолжает внедрение национальных цифровых услуг и продуктов. Откуда возникла эта тенденция и почему собственный мессенджер критически важен и для безопасности граждан России, и для национальной безопасности всей страны? Подробности

    Калифорнийцы связали руки президенту и Пентагону

    Суд в Калифорнии признал незаконными действия президента США Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета, которые направили в этот штат национальную гвардию вопреки национальному компромиссу XIX века. Все это открывает перед США интересные перспективы – стать диктатурой или распасться на части. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации