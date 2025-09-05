Ространснадзор выявил отсутствие квалифицированных экипажей на танкерах «Волгонефти»

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает ТАСС, межрегиональное управление Ространснадзора по Южному федеральному округу выявило, что танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» на момент крушения в Керченском проливе не имели необходимого по квалификации состава экипажа.

По итогам расследования были обнаружены и другие нарушения в области судоходства и мореплавания.

В ведомстве указали, что для каждого судна состав и квалификация экипажа определяются специальным свидетельством, где указывается минимальное количество и должности моряков, подтвержденные дипломами.

На «Волгонефть-212» из требуемых трех судоводителей соответствующую подготовку имели только два. На «Волгонефть-239» аналогично не хватало дипломированных членов экипажа – на борту были только капитан и старший помощник, при этом диплом капитана был просрочен.

В Ространснадзоре подчеркнули, что капитан «Волгонефти-212» намеренно предоставил недостоверные сведения капитану порта Кавказ, чтобы не возникло дополнительных вопросов. Об этом знал и судовладелец. Ведомство отметило, что такие нарушения могут привести к ошибкам в эксплуатации судна и аварийным ситуациям с тяжелыми последствиями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд взыскал с владельца танкера «Волгонефть-239» 35,5 млрд рублей. Владельца судна ранее оштрафовали за нарушения после разлива нефти в Керченском проливе, который произошел в декабре и повредил черноморское побережье.