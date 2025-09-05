Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.5 комментариев
Ространснадзор выявил отсутствие квалифицированных экипажей на танкерах «Волгонефти»
На момент крушения в Керченском проливе оба танкера «Волгонефть» вышли в рейс без необходимого по закону числа квалифицированных членов экипажа, сообщило Межрегиональное территориальное управление Ространснадзона по Южному федеральному округу.
Как сообщает ТАСС, межрегиональное управление Ространснадзора по Южному федеральному округу выявило, что танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» на момент крушения в Керченском проливе не имели необходимого по квалификации состава экипажа.
По итогам расследования были обнаружены и другие нарушения в области судоходства и мореплавания.
В ведомстве указали, что для каждого судна состав и квалификация экипажа определяются специальным свидетельством, где указывается минимальное количество и должности моряков, подтвержденные дипломами.
На «Волгонефть-212» из требуемых трех судоводителей соответствующую подготовку имели только два. На «Волгонефть-239» аналогично не хватало дипломированных членов экипажа – на борту были только капитан и старший помощник, при этом диплом капитана был просрочен.
В Ространснадзоре подчеркнули, что капитан «Волгонефти-212» намеренно предоставил недостоверные сведения капитану порта Кавказ, чтобы не возникло дополнительных вопросов. Об этом знал и судовладелец. Ведомство отметило, что такие нарушения могут привести к ошибкам в эксплуатации судна и аварийным ситуациям с тяжелыми последствиями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд взыскал с владельца танкера «Волгонефть-239» 35,5 млрд рублей. Владельца судна ранее оштрафовали за нарушения после разлива нефти в Керченском проливе, который произошел в декабре и повредил черноморское побережье.