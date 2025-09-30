  • Новость часаДробницкий объяснил участие Тони Блэра в «Совете мира» по контролю Газы
    Почему русский язык снова становится популярным на Украине
    СВР сообщила о подготовке Киевом провокации с «российской» ДРГ в Польше
    Шохин предложил использовать замороженные активы России в секторе Газа
    Путин поддержал передачу «Ленфильма» в собственность Петербурга
    СВР раскрыла план Киева инсценировать удар по детскому учреждению
    The Guardian: Трамп решил назначить Блэра главой Газы
    Песков заявил о поддержке Россией плана Трампа по Газе
    Фон дер Ляйен объявила о мерах по созданию «стены дронов» в Европе
    В Польше задержали украинца по делу о подрыве «Северных потоков»
    Сергей Лебедев «Исламское НАТО» не будет создано никогда

    Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.

    Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    30 сентября 2025, 14:56 • Новости дня

    Захарова назвала «биполяркой» признание роста числа русскоязычных на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала признание языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о том, что число граждан, говорящих на русском языке, в стране вновь увеличивается.

    Она с иронией поставила под сомнение достоверность методов, которыми украинские власти определяют количество русскоязычных граждан, и назвала происходящее «биполярным расстройством».

    «Новости биполярки. Как они ведут подсчет, интересно? Встраивают камеры в санузлах и слушают, на каком языке люди в душе поют? Бегают по улицам с миелофоном и читают мысли прохожих? Устанавливают на кассах детекторы лжи с вопросом «кот или кит?», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее украинский уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что число граждан, использующих русский язык на Украине, вновь начало расти.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему русский язык снова становится популярным на Украине, а также разбиралась, почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке.

    30 сентября 2025, 00:10 • Новости дня
    Путин обратился к россиянам в День воссоединения с Россией новых регионов
    Путин обратился к россиянам в День воссоединения с Россией новых регионов
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин обратился к гражданам 30 сентября, в День воссоединения с Россией новых регионов Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛНР и ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

    «Три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы наших соотечественников самостоятельно и свободно определили своё будущее, сделали реальностью мечту, с которой жили долгие годы, приняли важнейшее, судьбоносное решение – быть со своим Отечеством, с Россией, вернуться в родную семью, частью которой они являлись всегда», – сказал он.

    Путин отметил, что те, кто принял судьбоносное решение в 2022 году, теперь отстаивают со всеми гражданами страны коренные национальные интересы, общую память и ценности, русский язык, традиции, культуру и веру. И порой это очень непросто.

    «Знаю, как трудно сейчас жителям освобожденных городов и поселков. Много действительно острых, насущных проблем. <...> Поэтому развернута масштабная программа социально-экономического развития, а по сути – возрождения наших исконных, исторических русских земель. В нее включилась вся страна, все регионы России», – напомнил президент.

    По словам Путина, предстоит большая работа, но все поставленные задачи будут решены. Будут обеспечены необходимые условия для раскрытия потенциала Донбасса и Новороссии, чтобы создавались новые семьи, люди растили и воспитывали детей и внуков, чтобы возникало больше возможностей для образования, творчества, самореализации, профессионального роста.

    «В этот праздничный день, в Год защитника Отечества с особым чувством обращаюсь к солдатам и офицерам, настоящим героям нашего времени: благодарю вас за верность Родине, за ратную доблесть и отвагу, за каждый день вашей трудной боевой работы», – сказал в завершение Путин, выразив уверенность в скором возвращении мира на героическую землю Донбасса и Новороссии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, разработка новых комплексных схем развития туризма для Донбасса и Новороссии создаст условия для значительного увеличения числа путешественников в регионе.

    Крупнейшие российские банки начали работу в Херсонской области, в их числе ПСБ, «Сбер» и ВТБ, которые уже обслуживают клиентов в регионе, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    29 сентября 2025, 19:10 • Новости дня
    Матвиенко: Санду потеряла легитимность среди молдаван

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что президент Молдавии Майя Санду, с трудом обеспечив своей партии 50% голосов на выборах, окончательно потеряла легитимность в глазах народа.

    В своем Telegram-канале Матвиенко выразила мнение, что результат, при котором партия Санду получила 50%, был достигнут «на штыках» «неприкрытой брюссельской евротирании», и это «клеймо окончательной нелегитимности» для президента.

    Матвиенко считает, что каждый день пребывания Санду у власти будет приближать Молдавию к потере суверенитета. Она назвала выборы «наглой, грязной имитацией» и подчеркнула, что после этого избиратели и «работодатели» Санду находятся «исключительно в Брюсселе».

    Председатель Совфеда отметила, что народ Молдавии, который не допустили к голосованию и который видел «весь предвыборный позор», не признает этот результат. Она добавила, что теперь «реальной нелегитимностью» Санду будут обеспокоены даже ее формальные сторонники.

    Ранее юрист Илья Ремесло заявил газете ВЗГЛЯД, что в Молдавии прошли экстремально грязные выборы.

    Сообщалось, что правящая в Молдавии партия потеряла десять мест в парламенте.

    Наблюдатели в Молдавии представили протоколы с тотальным проигрышем партии Санду.

    30 сентября 2025, 10:40 • Видео
    Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

    Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    29 сентября 2025, 19:02 • Новости дня
    Российские войска освободили Кировск в ДНР

    Минобороны: Российские войска освободили Кировск в ДНР

    Российские войска освободили Кировск в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Кировск в Донецкой народной республике.

    По заявлению ведомства, опубликованном в Telegram-канале, Кировск перешел под контроль российских войск в результате наступательных действий группировки «Запад» на Краснолиманском направлении.

    На прошлой неделе сообщалось, что российские войска приступили к зачистке Кировска в ДНР.

    Ранее силы России освободили Шандриголово на севере ДНР.

    29 сентября 2025, 22:07 • Новости дня
    Минтруд анонсировал досрочную индексацию пенсий в 2026 году
    Минтруд анонсировал досрочную индексацию пенсий в 2026 году
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Более 18,7 трлн рублей планируется выделить через Социальный фонд на пенсии, пособия и поддержку семей с учетом досрочной индексации выплат, причем индексация в 2026 году будет досрочном, сообщили в пресс-службы Министерства труда.

    Проект бюджета Социального фонда России на 2026 год предусматривает направление свыше 18,7 трлн рублей на пенсии, страховые пособия и социальную поддержку. Почти 13 трлн рублей выделят на пенсионные выплаты, при этом индексация пенсий будет в 2026 году досрочной, сообщили в Минтруде.

    В ведомстве отметили, что индексация страховых пенсий пройдет с первого января, а не с февраля или апреля, как это было раньше.

    Размер индексации составит 7,6%, что увеличит среднюю страховую пенсию по старости почти на две тысячи рублей – до 27,1 тыс. рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, социальные пенсии с 1 апреля 2026 года будут проиндексированы на 6,8% по уровню инфляции. В Минтруде уточнили, что повышение социальных выплат также коснется миллионов пенсионеров по всей стране.

    В 2026 году максимальные страховые выплаты для семей с детьми будут увеличены, а материнский капитал проиндексируют на 6,8% в соответствии с инфляцией.

    30 сентября 2025, 05:17 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил, почему «Томагавки» никуда не улетят с Украины
    Военный аналитик объяснил, почему «Томагавки» никуда не улетят с Украины
    @ Petty Officer 1st Class Jason Swink/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Ирма Каплан

    Вашингтон рассматривает возможность поставки Украине крылатых ракет «Томагавк» американского производства, подтвердили официальные лица 28 сентября, пишет автор портала Army Recognition военный аналитик Теоман С. Никанси, отмечая, что такое оружие усилит возможности Киева.

    Автор напоминает, что «Томагавк» – это дальнобойная дозвуковая крылатая ракета для атаки наземных целей, предназначенная для поражения стационарных и заранее запланированных целей с огибанием рельефа местности на малых высотах.

    «На фоне нынешнего арсенала Украины, «Томагавк» существенно расширит дальность и огневую мощь по сравнению с ATACMS и Storm Shadow/SCALP, которые обычно относятся к классу дальностью ~250–300 км. Однако на практике ключевым вопросом являются возможности их применения. Украине не хватает штатных морских пусковых установок для «Томагавка», а поступающие на вооружение корветы Ada/MiLGEM не оснащены ячейками вертикального пуска Mk-41 для «Томагавка», и модернизация будет технически сложной и политически деликатной», – объяснил Никанси в статье для Army Recognition.

    Запуск с кораблей или подводных лодок союзников НАТО теоретически возможен, продолжает он, но политически маловероятен, учитывая риски эскалации и правовые ограничения, предусмотренные в черноморском режиме в рамках Конвенции Монтре.

    Он даже допускает возможность запуска с наземных объектов, включая ракеты средней дальности Typhon/Mid-Range Capability армии США, которые адаптируют Tomahawk для наземного запуска, но и это пока еще новый потенциал США, разработанный для решения американских приоритетных задач в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить крылатые ракеты Tomahawk. Трамп отказался одобрить передачу Украине этих ракет от имени стран НАТО.

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что Вашингтон рассматривает просьбу Зеленского о поставках крылатых ракет Tomahawk, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

    30 сентября 2025, 12:00 • Новости дня
    СВР раскрыла план Киева инсценировать удар по детскому учреждению

    СВР сообщила о планах Киева устроить провокацию с ракетным ударом по детям

    СВР раскрыла план Киева инсценировать удар по детскому учреждению
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Спецслужбы и военное командование киевского режима с подачи кураторов из США обсуждают план инсценировки ракетного удара по детскому учреждению с целью обвинить Россию и добиться снятия ограничений на западное вооружение, сообщила Служба внешней разведки России.

    По информации, предоставленной пресс-бюро Службы внешней разведки России, в украинских спецслужбах и военном руководстве обсуждается план инсценировки якобы российского ракетного удара по детскому учреждению на территории, подконтрольной Киеву, следует из сообщения на сайте СВР.

    Организаторы рассчитывают на большое количество жертв и масштабное освещение инцидента ведущими международными СМИ.

    План провокации, по данным СВР, разрабатывается при поддержке кураторов из США. Целью акции станет повышение боевого духа ВСУ, снятие западных ограничений на использование ракет для атак по территории России, а также привлечение поддержки стран Глобального Юга. В сообщении отмечается, что руководители Украины готовы пожертвовать жизнями детей ради этих целей.

    Американская сторона, по информации СВР, намерена использовать возможную провокацию для давления на Иран и КНДР, обвиняя их в поставках баллистических ракет Москве. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже публично призвал Евросоюз ввести новые санкции против Тегерана и Пхеньяна за якобы передачу оружия России. Вашингтон, по мнению СВР, рассчитывает на максимально жесткую реакцию Европы в адрес России и ее партнеров.

    В заявлении СВР подчеркнули, что после инцидентов в Буче, Краматорске и на территории киевской больницы «Охматдет» доверие к подобным заявлениям со стороны Киева в мире заметно снизилось.

    «Жизнями украинских детей, поставленных таким образом под удар, клика Зеленского пренебрегает», – говорится в сообщении СВР.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил о серьезных последствиях провокаций Киева против России.

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский стремится спровоцировать появление военных НАТО на Украине для прямого участия в конфликте.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о риске начала третьей мировой войны в случае подтверждения сообщений о планах Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше.

    29 сентября 2025, 19:54 • Новости дня
    Эксперт из США дал оценку технологическому уровню мессенджера Max

    Эксперт из США дал высокую оценку технологическому уровню мессенджера Max

    Эксперт из США дал оценку технологическому уровню мессенджера Max
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший менеджер американской корпорации Sprint Джозеф Шуцман проанализировал российский мессенджер Max, подробно разобрав его технологические особенности.

    Эксперт отметил, что Max – не просто альтернатива зарубежным платформам, а фундамент будущей российской цифровой экосистемы, передают «Известия». «Max позиционирует себя не просто как еще одну альтернативу – он строится как краеугольный камень российской цифровой инфраструктуры», – заявил Шуцман.

    По его мнению, запуск собственного мессенджера для России – вопрос национальной безопасности, и Max уже проявил себя как технологически зрелый продукт. Шуцман обратил внимание на надежную архитектуру платформы, выразив восхищение тем, как приложение выдержало резкий рост аудитории. Он также подчеркнул компактный размер приложения – около 24 мегабайт, что, по мнению эксперта, говорит о высоком качестве инженерных решений.

    Шуцман сравнил развитие Max с китайским WeChat, указав, что интеграция с государственными услугами и бизнес-приложениями создает потенциал для роста до уровня многофункционального суперприложения. Особое внимание специалист уделил цифровому ID, назвав его ключевым конкурентным преимуществом для верифицированного доступа к сервисам. Также к достоинствам платформы он отнес стабильное качество связи, использование опенсорс-технологий и безопасную работу с пользовательскими данными.

    Эксперт выделил интернационализацию как ключевое направление развития, подчеркнув, что встроенный перевод в ядро приложения сделает Max незаменимым для пользователей, говорящих на разных языках. Шуцман отметил, что наличие выделенного Центра безопасности подтверждает серьезное отношение проекта к защите персональных данных.

    В заключение Шуцман советует воспринимать Max не только как мессенджер, а как стратегически важный инструмент для создания защищенного, суверенного цифрового пространства России. По его словам, платформа способна стать масштабируемым центром коммуникаций и цифровых услуг, отражая серьезные намерения страны в построении собственного цифрового будущего.

    Ранее Мax запустил цифровой ID для подтверждения возраста и статуса.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    30 сентября 2025, 05:30 • Новости дня
    Швеция ответила на ожидание украинского генерала истребителей Gripen

    Швеция ответила на ожидание украинского генерала Гаврилюка истребителей Gripen

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинский генерал и заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что Украина ждет от Швеции обещанные истребители Gripen в ближайшем будущем, но в Стокгольме нечего ответить Киеву на это.

    «Вопрос об отправке истребителей Gripen на Украину не решался более года. Украинский генерал Иван Гаврилюк заявил, что «ожидает поставки в ближайшем будущем» <...> В то же время Министерство обороны Швеции заявляет, что «новых данных по этому вопросу нет», – пишет газета Express со ссылкой на пресс-секретаря министра обороны страны Йохана Йельмстранда.

    Как пишет издание, в конце мая 2024 года обсуждение отправки шведских истребителей на Украину было приостановлено, союзники по НАТО попросили Швецию подождать. Другие страны, которые возглавляют коалицию, призвали нас подождать. Это связано с тем, что сейчас основное внимание уделяется внедрению системы F-16, заявил тогда министр обороны Пол Йонсон.

    «Работа все еще продолжается, и у нас нет никакой новой информации по этому вопросу. У нас хороший и углубленный диалог с Украиной», – заявил при этом  Йельмстранд.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказал о поставках иностранного вооружения и техники, в том числе американских истребителей F-16, французских Mirage и шведских Gripen.


    29 сентября 2025, 18:46 • Новости дня
    Языковой омбудсмен признал рост числа русскоговорящих на Украине

    Языковой омбудсмен Ивановская признала рост числа русскоговорящих на Украине

    Языковой омбудсмен признал рост числа русскоговорящих на Украине
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число граждан, использующих русский язык на Украине, вновь начало расти, заявила украинский уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская.

    По словам омбудсмена, рост числа русскоговорящих в первую очередь фиксируется в образовательной сфере, передает РИА «Новости». Она выразила беспокойство по поводу возврата общества к прежним языковым привычкам, назвав это негативным явлением.

    «Да, определенный откат есть, прежде всего в сфере образования. И это очень тревожный сигнал… Часть общества постепенно возвращается к старым языковым практикам. Это опасная тенденция», – заявила Ивановская в интервью «РБК-Украина».

    Ранее Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке.

    30 сентября 2025, 12:27 • Новости дня
    СВР сообщила о подготовке Киевом провокации с «российской» ДРГ в Польше

    СВР сообщила о планах Киева инсценировать российскую диверсию в Польше

    СВР сообщила о подготовке Киевом провокации с «российской» ДРГ в Польше
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ближайшее время может быть предпринята попытка инсценировать проникновение диверсионной группы, якобы состоящей из российских и белорусских военнослужащих, на территорию Польши, сообщает Служба внешней разведки России.

    По данным СВР, киевский режим готовит новую провокацию с целью втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. Как следует из сообщения на сайте СВР, в этот раз планируется инсценировка проникновения на территорию Польши диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), якобы состоящей из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии.

    Кандидаты для участия в этой инсценировке уже подобраны – это бойцы, воюющие на стороне украинских военных, из так называемого «Легиона «Свобода России» (организация признана террористической, запрещена в России) и запрещенного белорусского «полка имени К. Калиновского».

    После «выявления и нейтрализации» этой группы польскими силовиками, участники должны будут публично признать, что действовали по заданию России и Белоруссии.

    По данным СВР, сценарий провокации разработан Главным управлением разведки Министерства обороны Украины совместно с польскими спецслужбами. Также не исключается, что операция будет сопровождаться имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши для увеличения общественного резонанса.

    В разведке подчеркивают, что цель провокации – продемонстрировать международному сообществу, будто Россия намеренно наращивает эскалацию.

    «В Киеве рассчитывают побудить страны Европы к максимально жесткому, желательно военному, ответу России», – говорится в сообщении СВР.

    Служба внешней разведки считает, что режим Зеленского перед лицом поражения готов пойти на любые меры вплоть до разжигания крупномасштабного конфликта в Европе, чтобы прикрыться действиями европейских государств.

    Ранее СВР раскрыла план Киева инсценировать удар по детскому учреждению.

    Глава МИД России Сергей Лавров предупредил о серьезных последствиях провокаций Киева против России.

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский стремится спровоцировать появление военных НАТО на Украине для прямого участия в конфликте.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о риске начала третьей мировой войны в случае подтверждения сообщений о планах Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше.

    29 сентября 2025, 22:33 • Новости дня
    Умер автор песен «Зурбаган» и «Здравствуй, мальчик Бананан» Юрий Чернавский
    Умер автор песен «Зурбаган» и «Здравствуй, мальчик Бананан» Юрий Чернавский
    @ Владимир Грановский/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Автор и исполнитель десятков песен, обладатель звания заслуженного артиста РСФСР Юрий Чернавский умер в 77 лет, о чем сообщила его семья на странице композитора в соцсети.

    «Двадцать девятого сентября 2025 года на 78-м году ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, отец и дедушка Юрий Чернавский – замечательный, талантливый, гениальный композитор, чья музыка до сих пор звучит на российской эстраде», –  сказано в сообщении соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

    Семья попросила всех, кто знал Чернавского, сохранить о нем светлые воспоминания.

    Юрий Чернавский родился в Тамбове 17 марта 1947 года, профессиональное музыкальное образование получил в музыкальной школе Тамбова, где учился по классу скрипки, затем – в Тамбовском музыкальном училище, которое окончил в 1965 году. После учился в Тамбовском филиале Московского института культуры по классу композиции и оркестровки.

    В 1969–1973 годах играл в джазовых оркестрах Бориса Ренского, Олега Лундстрема, Леонида Утёсова, Дмитрия Покрасса.

    Когда переехал в США обучался композиции, продюсированию, аудио-кинобизнесу на мастер-классах в Голливуде.

    Играл в поп- и рок-коллективах в СССР, сотрудничал с советскими, российскими и зарубежными исполнителями, среди которых Алла Пугачева, Алексей Глызин, Владимир Пресняков, Михаил Боярский и другие.

    Его музыка звучит в кинофильмах и мультфильмах, таких, как «Выше Радуги», «Асса» и других. Чернавский написал песню «Здравствуй, мальчик Бананан» и записал с группой «Веселые ребята» в 1982 году. Через пять лет она стала заглавным треком фильма «Асса».

    С 1994 года Чернавский жил и работал в Лос-Анджелесе, состоял в ряде профессиональных сообществ.

    30 сентября 2025, 03:10 • Новости дня
    Стало известно о продаже государством доли в киностудии «Союзмультфильм»

    РБК сообщил о продаже государством доли в киностудии «Союзмультфильм»

    Стало известно о продаже государством доли в киностудии «Союзмультфильм»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Государство провело приватизацию киностудии «Союзмультфильм», о чем говорится в пояснительной записке к проекту поправок в закон о бюджете на 2025 год, с которой ознакомился РБК.

    «Представитель «Союзмультфильма» подтвердил РБК факт приватизации киностудии. Но раскрыть детали в компании отказались, сославшись на то, что сделка «содержит информацию ограниченного доступа и является непубличной», – пишет издание.

    В пояснительной записке сказано, что поступления от продажи имущества из  федеральной собственности возрастут на 1,12 млрд рублей, что в основном связано с поступлениями от приватизации «Союзмультфильма».

    Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров, пакет акций АО «Киностудия «Союзмультфильм» с учетом прав на библиотеку мультфильмов оценил в не менее 1,2-1,3 млрд рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский суд ранее отказал киностудии «Союзмультфильм» в защите авторских прав на Чебурашку. Российский суд также отказал «Союзмультфильму» во взыскании компенсации за использование образа Чебурашки. При этом киностудия «Союзмультфильм» взыскала 100 тыс. рублей с индивидуального предпринимателя за продажу продукции с изображением Чебурашки на маркетплейсе.

    30 сентября 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Северск Малый в ДНР
    Российские войска освободили Северск Малый в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили Северск Малый в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Иванополья, Плещеевки, Александро-Калиново, Берестока и Степановки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 245 военнослужащих, три броне машины, восемь артиллерийских орудий, пять складов с боеприпасами и матсредствами.

    Подразделения группировки  «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Павловки, Варачино, Новой Сечи, Кондратовки и Андреевки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Бочково.

    При этом ВСУ потеряли свыше 180 военнослужащих, бронемашину, артиллерийское орудие и четыре склада с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» за последние сутки в результате решительных действий освободили населенный пункт Кировск в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Петропавловки, Садового Харьковской области и Ямполя ДНР.

    Потери противника при этом составили свыше 250 военнослужащих, танк, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и девять складов с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, десантно-штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии у Белицкого, Анновки, Рубежного и Гришино ДНР, отчитались в Минобороны.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили до 540 военнослужащих, четыре бронемашины и самоходная артиллерийская установка.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Алексеевки, Великомихайловки, Покровского Днепропетровской области и Горького Запорожской области.

    ВСУ потеряли свыше 320 военнослужащих, бронемашину, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Кировск в ДНР, ранее в тот же день они освободили Шандриголово на севере ДНР

    А в минувшие выходные российские войска освободили Дерилово и Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области.

    29 сентября 2025, 20:53 • Новости дня
    Захарова указала на странности с явкой на выборах в Молдавии

    Захарова: Явка на участках в Молдавии резко возросла перед закрытием участков

    Захарова указала на странности с явкой на выборах в Молдавии
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о необычной динамике явки и расходовании бюллетеней на выборах в Молдавии.

    Захарова в комментарии, опубликованном на сайте российского МИД, заявила, что эксперты и политологи зафиксировали многочисленные нарушения и фальсификации, допущенные молдавскими властями на выборах. Она указала на непрозрачную организацию голосования по почте, что вызывает серьезные вопросы к легитимности процесса.

    Дипломат подчеркнула, что на некоторых избирательных участках явка резко увеличилась непосредственно перед их закрытием. По ее словам, на других участках бюллетени были израсходованы практически сразу после открытия, что также вызывает подозрения.

    «Эксперты и политологи указывают на многочисленные нарушения и фальсификации со стороны властей, обращают внимание на непрозрачную организацию голосования по почте. Как отмечается, явка на некоторых участках странным образом резко возросла непосредственно перед их закрытием, а на других участках наблюдалась обратная картина – бюллетени были израсходованы практически сразу после их открытия», – заявила Захарова.

    Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что президент Молдавии Майя Санду, с трудом обеспечив своей партии 50% голосов на выборах, окончательно потеряла легитимность в глазах народа.

    Юрист Илья Ремесло заявил газете ВЗГЛЯД, что в Молдавии прошли экстремально грязные выборы.

    29 сентября 2025, 18:19 • Новости дня
    МИД Польши предсказал завершение конфликта на Украине по сценарию Первой мировой

    Сикорский: Конфликт на Украине может закончиться по сценарию Первой мировой войны

    МИД Польши предсказал завершение конфликта на Украине по сценарию Первой мировой
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что конфликт на Украине, скорее всего, завершится по сценарию, схожему с окончанием Первой мировой войны.

    В интервью CNN Сикорский высказал мнение, что одна из сторон настолько истощит свои ресурсы в результате затяжных боевых действий, что не сможет продолжать воевать, передает РИА «Новости».

    Ранее Венгрия призвала Украину уступить территорию ради окончания конфликта.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что рассчитывает на окончание украинского конфликта переговорами.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине были приостановлены из-за отказа Киева продолжать диалог, несмотря на сформированные ранее предложения.

