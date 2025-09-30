Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Захарова назвала «биполяркой» признание роста числа русскоязычных на Украине
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала признание языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о том, что число граждан, говорящих на русском языке, в стране вновь увеличивается.
Она с иронией поставила под сомнение достоверность методов, которыми украинские власти определяют количество русскоязычных граждан, и назвала происходящее «биполярным расстройством».
«Новости биполярки. Как они ведут подсчет, интересно? Встраивают камеры в санузлах и слушают, на каком языке люди в душе поют? Бегают по улицам с миелофоном и читают мысли прохожих? Устанавливают на кассах детекторы лжи с вопросом «кот или кит?», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее украинский уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что число граждан, использующих русский язык на Украине, вновь начало расти.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему русский язык снова становится популярным на Украине, а также разбиралась, почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке.