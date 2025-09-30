Задержан начальник ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

Глава и замначальника ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии задержаны за взятку

Tекст: Вера Басилая

Начальник Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в получении взятки, передает РИА «Новости».

Надежина задержали утром во вторник в рамках уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ, предусматривающей ответственность за получение взятки в особо крупном размере. Сумма, фигурирующая в деле, составляет 2 млн рублей. В настоящее время у Надежина дома и на рабочем месте проводятся обыски, передает ТАСС.

Сообщается, что по делу также задержан замначальника ГУ МЧС по КБР по антитеррористической деятельности Хасан Аппоев. В отношении него проводятся следственные действия, однако его официальный статус пока не уточняется. Помимо сотрудников МЧС, задержан и предполагаемый взяткодатель – предприниматель Анзор Ногмов.

Если вина Надежина будет доказана, ему может грозить лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

Михаил Надежин возглавляет Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии с 2014 года, в 2019 году ему было присвоено звание генерал-майора внутренней службы, он награжден медалью «За спасение погибавших».

Ранее в Ленинградской области задержали двоих сотрудников пожарного надзора по подозрению в получении взяток.

Бывший заместитель начальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрий Даудашвили получил 15 лет колонии строгого режима и штраф в 63 млн рублей за получение особо крупной взятки.

Также экс-руководитель МЧС Крыма Сергей Садаклиев осужден на 5,5 года строгого режима и оштрафован на 1,75 млн рублей за получение взятки.