Экс-глава МЧС Крыма Садаклиев получил срок за взяточничество

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший руководитель МЧС Республики Крым Сергей Садаклиев был приговорен к пяти с половиной годам строгого режима и штрафу в 1,75 млн рублей за взяточничество, передает ТАСС. Судебное разбирательство проходило на фоне досудебного соглашения, которое Садаклиев заключил с правоохранительными органами. Наказание было вынесено по статье 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за получение взятки.

5 августа 2024 года Садаклиев подал заявление об увольнении по собственному желанию, после чего был арестован по обвинениям в нарушении требований по защите государственной тайны и превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности. Эти обвинения регламентируются соответствующими статьями УК РФ. Основные материалы дела были собраны управлением ФСБ России по Республике Крым.

Помимо основного наказания, Садаклиеву запретили занимать руководящие должности в течение семи лет. Кроме того, он остается фигурантом еще двух уголовных дел, связанных с нарушением требований по защите государственной тайны и превышением полномочий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель начальника столичного главка МЧС был осужден на восемь с половиной лет за взятку, экс-начальник главка МЧС по Самарской области признал вину во взяточничестве, а заместитель начальника ГУ МЧС России по Москве Сергей Зотов – главный государственный инспектор по маломерным судам – получил приговор в два года и шесть месяцев колонии общего режима за получение взяток.