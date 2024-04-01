Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.3 комментария
Оглашен приговор замглавы московского ГУ МЧС Зотову
Суд в Москве приговорил замглавы столичного ГУ МЧС Зотова к 2,6 года колонии за взятки
Заместитель начальника ГУ МЧС России по Москве Сергей Зотов – главный государственный инспектор по маломерным судам приговорен к 2,6 года колонии общего режима за получение взяток, сообщил ГСУ СК России.
Зотов признан виновным в совершении пяти эпизодов преступлений, по статье «Получение взятки» и двух эпизодов преступлений, предусмотренных статьей «Дача взятки». Кроме приговора об отбывании наказания в колонии общего режима, суд назначил ему штраф в размере 300 тыс. рублей, передает ТАСС.
Ранее восемь с половиной лет колонии строгого режима получил бывший начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Ярославской области Евгений Репин, такой же срок получил его бывший заместитель Алексей Кучера за получение взяток в особо крупном размере.