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В Ленобласти задержали сотрудников пожарного надзора по делу о взятках
В Ленобласти задержаны двое сотрудников пожарного надзора МЧС Ленобласти за взятки
В Ленинградской области задержаны двое сотрудников пожарного надзора, которых подозревают в получении взяток при исполнении должностных обязанностей, сообщили в МЧС России.
Двое сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ленинградской области были задержаны по подозрению во взяточничестве, передает ТАСС.
В министерстве сообщили, что специалисты ведомства задержаны в пятницу, МЧС России оказывает необходимое содействие следствию.
В правоохранительных органах агентству пояснили, что фигурантов подозревают во взяточничестве.
Ранее бывший заместитель начальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрий Даудашвили получил 15 лет колонии строгого режима и штраф 63 млн рублей за получение особо крупной взятки.
Бывший руководитель МЧС Крыма Сергей Садаклиев осужден на пять с половиной лет строгого режима и оштрафован на 1,75 млн рублей за получение взятки.