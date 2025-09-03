Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.3 комментария
Собянин запустил первый беспилотный трамвай с пассажирами в Москве
Первый полностью беспилотный трамвай начал движение по маршруту № 10 в столице
На северо-западе Москвы начал курсировать первый российский трамвай без машиниста, который перевозит пассажиров на регулярной основе по маршруту № 10.
Мэр Москвы Сергей Собянин проехал вместе с пассажирами на первом в России беспилотном трамвае, передает ТАСС.
Новый трамвай работает без машиниста на маршруте № 10 «Метро «Щукинская» – Улица Кулакова». Собянин отметил, что транспорт третьего уровня автономности не требует водителя, а проект реализован за два года усилиями ведущих столичных компаний и университетов.
Собянин рассказал, что в Москве ранее провели три этапа тестирования беспилотного трамвая: сначала проводились испытания с водителем, затем – тестовые поездки с пассажирами, а теперь началось регулярное движение без водителя.
В салоне беспилотного трамвая дежурит сотрудник управления для наблюдения за поездкой и решения нештатных ситуаций, однако управление трамваем полностью осуществляется искусственным интеллектом. Как заявили в мэрии, для пассажиров не произошло никаких изменений в привычном сервисе, а система гарантирует, что трамвай не столкнется с транспортом впереди.
Собянин также сообщил, что до конца года на линии появятся еще три беспилотных трамвая, к 2026 году их число возрастет до 15, а к 2030 году две трети московских трамваев планируется перевести на беспилотное управление. В среду были запущены также два трамвая-испытательные лаборатории для тестирования новых программ и обучения искусственного интеллекта.
Следующим шагом станет запуск в Москве беспилотного состава метро: испытания начнутся уже в этом году, а регулярное движение планируют организовать в 2026 году, отметил мэр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратовской области обновили часть трамвайного парка. В регионе увеличили скорость движения трамваев и пассажиропоток.
В Саратове внедрили автоматизированную систему управления общественным транспортом. Президент России Владимир Путин отметил современный дизайн новых трамваев моделей «Львенок» и «Богатырь». Новый пятисекционный трамвай «Воевода» получил высокую оценку премьера как символ инвестиционной активности российского бизнеса.