Собянин запустил первый беспилотный трамвай с пассажирами в Москве

Эксперт сказал, за какой срок носитель русского языка может выучить китайский

Tекст: Татьяна Косолапова

«Главная сложность китайского языка для носителя русского заключается в том, что он кардинально отличается от привычных европейских языков как грамматически, так и визуально. Преодоление этого барьера требует работы в трех ключевых направлениях. Во-первых, это тональность. Слоги, произнесенные с разной интонацией, обозначают совершенно разные понятия, что является непривычным и сложным аспектом для русскоязычных учащихся», – говорит Маслов.



Во-вторых, продолжает собеседник, китайский – это иероглифическая письменность. Для уверенного владения языком необходимо запомнить большой объем иероглифов – от двух до четырех тысяч, не говоря уже о словах, которых, конечно, значительно больше.

В-третьих, это особые грамматические конструкции, которые не имеют аналогов ни в русском, ни в европейских языках. Именно поэтому человек, приступающий к изучению китайского, часто сталкивается с необходимостью полностью перестраивать свое мышление, а не просто учить новый язык по аналогии с французским или английским.

«Нередко в процессе самообучения или изучения китайского по курсам многие быстро теряют мотивацию и сдаются. Для преодоления этого стресса разработаны специальные методики, однако они в основном известны и применяются в университетской среде. Различные курсы, особенно онлайн-формат, часто не дают необходимого системного эффекта. Многие разочаровываются, потратив год или два на таких курсах без видимого прогресса», – делится собеседник.

Как показывает практика, единственный надежный способ овладеть китайским – это заниматься с профессиональным педагогом в рамках структурированной программы, подчеркивает эксперт. Оптимальным вариантом являются курсы при университетах или программы дополнительного образования, где накоплен огромный опыт преподавания. При профессиональном подходе на достижение уверенного уровня владения языком требуется в среднем от трех до пяти лет. Срок зависит от глубины погружения: для изучения специализированной лексики (например, для бизнеса, медицины или металлургии) потребуется больше времени и усилий.

«На самом деле некоторые слова в русском языке пришли к нам из Китая. Самое известное и ежедневно используемое слово – «чай». От него, вероятно, и произошло английское название Китая – China. Кроме того, на Дальнем Востоке России долгое время были распространены слова из китайского языка, особенно в XX веке. Например, «ходя» (парень), «чифань» (поесть, отсюда и «чифанька» – столовая) или «гуня» (девушка)», – рассказывает Маслов.

По словам собеседника, россияне при путешествии в Китай традиционно ведут себя вполне достойно. Даже до объявления пробного безвизового режима, который будет введен между странами с 15 сентября, Китай ежегодно посещало более миллиона российских туристов, и серьезных сервисных эксцессов, подобных тем, что иногда случаются в Турции или Таиланде, зафиксировано не было. Этому способствует и жесткая политика китайских властей, которые следят за порядком по отношению ко всем туристам без исключения. Поэтому проблем в образцовых отношениях двух стран из-за поведения туристов не ожидается.

«Напротив, можно ожидать роста взаимной доходности от турпотока. Кроме того, российские туристы отличаются здоровым любопытством: они часто ездят в те места, куда западные путешественники заглядывают редко, например, в буддийские храмы или высокогорные районы, что только обогащает культурные связи между странами», – заключил специалист.

Ранее прошла встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпин. Оба лидера в ходе встречи обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, а также подписали свыше 20 документов о сотрудничестве. Среди них соглашения в энергетике, искусственном интеллекте, а также в таких сферах, как аэрокосмическая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, научные исследования, система образования и СМИ.