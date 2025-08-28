Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.0 комментариев
Губернатор Саратовской области рассказал Путину о модернизации трамваев
В Саратовской области обновили часть трамвайного парка, увеличили скорость движения и пассажиропоток, а также внедрили автоматизированную систему управления.
Саратовский губернатор Роман Бусаргин доложил Владимиру Путину о том, что в регионе впервые за 40 лет проводится масштабная модернизация трамвайной сети, передает РИА «Новости».
По его словам, проект реализуется совместно с ВЭБом и включает четыре маршрута общей протяженностью 67 километров. На новых маршрутах уже работают 34 новых трамвая моделей «Львенок» и «Богатырь», произведенных «Трансмашхолдингом» и собираемых в Энгельсе.
Бусаргин сообщил, что до 1 сентября регион получит еще 11 трамваев для комплектации трех новых маршрутов. «Скорость увеличена в два раза, пассажиропоток увеличился в два раза. Соответственно, мы прогнозируем снижение и личных автомобилей, плюс к этому всему соответствующей аварийности и вибронагрузки. Полностью автоматизированный трамвай, автоматизированное движение, приоритетное движение. Люди очень рады», – заявил губернатор.
Власти области рассчитывают на продолжение программы, поскольку модернизация пока охватила только часть сети, и еще шесть маршрутов общей протяженностью 60 километров нуждаются в обновлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил современный дизайн новых трамваев моделей «Львенок» и «Богатырь» в Саратовской области.