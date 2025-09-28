Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.3 комментария
Куба предупредила об угрозе войны в Карибском море
Глава МИД Кубы Паррилья предупредил об угрозе войны в Карибском море
В Карибском море развернуты войска США, это вызывает опасения по поводу возможного военного конфликта, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.
Выступая на 80-й сессии Генассамблеи ООН, Паррилья заявил о развертывании американских ракет, высадке десанта и присутствии ядерных подводных лодок. Он подчеркнул, что действия США нарушают международное право и угрожают безопасности всего региона. «В Карибском море сегодня нависла угроза войны», – приводит его слова ТАСС.
Министр назвал заявления Вашингтона, объясняющего военную активность борьбой с наркоторговлей, «легендой, в которую никто не верит». Глава МИД Кубы выразил солидарность с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, осудив доктрину Монро, милитаризацию и любые проявления империалистического доминирования в Латинской Америке и Карибском бассейне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США вместе с Панамой предложили преобразовать международные силы по содействию безопасности на Гаити в международные силы по борьбе с бандитизмом.
Соединенные Штаты концентрируют свои боевые корабли возле Венесуэлы. США заявили, что развернули у побережья Венесуэлы эсминцы для борьбы с наркокартелями.