Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Ученые зафиксировали три мощные вспышки на Солнце за двое суток
На Солнце зарегистрированы три вспышки класса M за два дня
За последние два дня на поверхности Солнца были зафиксированы три вспышки предпоследнего класса мощности, что свидетельствует об усилении солнечной активности.
Три вспышки предпоследнего класса мощности были зафиксированы на Солнце за два дня, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.
Две из них произошли утром 27 сентября: вспышка M1.0 длилась 49 минут, а вспышка M1.1 – 9 минут. Еще одна вспышка M1.6 была отмечена вечером 26 сентября и продолжалась 18 минут.
Между тем Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН в своем Telergram-канале заявила о «существенно повышенной вспышечной активности с возможностью дальнейшего роста». При этом геомагнитная обстановка на Земле пока остается спокойной.
Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. При переходе к следующей букве мощность возрастает в десять раз. Подобные вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые, долетая до Земли, могут вызывать магнитные бури.
Напомним, ранее на Солнце произошла вторая за сутки мощная вспышка.
До этого на Солнце зафиксировали вспышку класса M1.0, которая продолжалась 47 минут.
Ученые ранее спрогнозировали слабое повышение вспышечной активности на Солнце.