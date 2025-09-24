Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.3 комментария
Вспышка произошла на Солнце
На Солнце зарегистрировали вспышку M10 длительностью 47 минут
В середине дня на Солнце зафиксирована вспышка класса M1.0, продолжавшаяся 47 минут и относящаяся к умеренно-интенсивным проявлениям солнечной активности.
Новая вспышка была зафиксирована на Солнце, передает ТАСС, ссылаясь на Институт прикладной геофизики.
В сообщении специалистов говорится: «24 сентября в 12.31 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4224 (S12W44) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 47 минут».
По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, в последние дни наблюдается слабо повышенная вспышечная активность Солнца. Эксперты отмечают, что риск для Земли остается умеренным.
Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X, где каждая следующая буква означает увеличение мощности в 10 раз. Подобные явления могут сопровождаться выбросами плазмы, которые вызывают магнитные бури, если достигают Земли.
Ранее в среду ученые прогнозировали слабое повышение активности солнечных вспышек.
Накануне специалисты зафиксировали вспышку класса М на Солнце.
20 сентября эксперты также сообщили о сильной вспышке на Солнце.