Microsoft отключила сервисы для Минобороны Израиля после скандала
Корпорация Microsoft лишила одно из подразделений Минобороны Израиля доступа к ряду своих сервисов из-за подозрений в их использовании для слежки за гражданскими, сообщил президент Microsoft Брэд Смит на сайте компании.
По его словам, компания Microsoft приостановила предоставление ряда сервисов одному из подразделений министерства обороны Израиля, передает ТАСС.
Смит добавил: «Мы уведомили Минобороны Израиля о решении прекратить и отключить конкретные подписки министерства и их сервисы, включая использование ими определенных облачных хранилищ, а также сервисов и технологий искусственного интеллекта».
Британская газета The Guardian ранее публиковала расследование, в котором утверждалось, что Армия обороны Израиля использовала облачные решения Microsoft для слежки за палестинцами. После этой публикации корпорация объявила о внутренней проверке, подчеркнув, что стандартные условия использования сервисов Microsoft не допускают их применения в подобных целях.
