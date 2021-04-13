Монополизм IT-гигантов противоречит законам США XIX века

С 1 апреля 2021 года началась обязательная предустановка российского ПО на все «умные» устройства, продаваемые в России, вне зависимости от того, где они произведены. Производители компьютеров, смартфонов, планшетов и Smart TV добавили на свои устройства отечественные программы из 16 категорий. В списке есть государственные приложения «Госуслуги», платежная система «Мир» и Applist, остальные продукты разработаны частными компаниями.

Неподготовленному читателю может показаться, что вся история с предустановкой – исключительно российская инициатива. Но на самом деле это не так. Подобное регулирование существует в нескольких странах мира. Давайте разберемся, чем вызван интерес российского государства к предустановке ПО, насколько различаются аналогичные законы в других странах мира и какое влияние окажет новый закон на обычных пользователей.

Почему предустановка программ требует участия государства

Возможно, это покажется неожиданным, но первопричиной российского закона о предустановке программного обеспечения корректнее считать не инициативу депутатов Госдумы, а недобросовестную конкуренцию Microsoft за мировой рынок программного обеспечения. В период с 1990 по 2013 годы Microsoft стала главным героем нескольких громких антимонопольных разбирательств в Европе и США, которые предопределили вектор государственного регулирования высокотехнологичной отрасли в развитых странах. Суды вынесли несколько решений против Microsoft и взыскали порядка 2 млрд евро штрафов, а их решения оказали влияние на предустановку программного обеспечения во всем мире. Сегодня государственное регулирование этой сферы есть не только в западных странах – с 2016 года закон о предустановке действует в Китае, определенные требования к производителям устройств выдвигает Япония.

События минувших лет оказались настолько резонансными, что даже в 2020 году министерство юстиции США при рассмотрении антимонопольных исков к Google опиралось на судебные резолюции 30-летней давности. И хотя процессы в отношении компании Google, которую имеет смысл рассматривать в контексте возможного ограничения конкуренции, еще не завершены, современные претензии регуляторов к Google во многом перекликаются с делами против Microsoft. Так, среди прочего, Google обвиняют в навязывании поисковой системы на мобильных платформах Android, блокировку приложений Yelp и TripAdvisor на платформах умных колонок и даже в доминировании Google как экосистемы взаимосвязанных монополий.

Январь 2021 года еще больше обострил ситуацию с монополизацией высокотехнологичного рынка. Мы стали свидетелями того, как заблокировали аккаунты Дональда Трампа – на тот момент действующего президента США – в популярных социальных сетях и сервисах. Едва Трамп, которого поддерживали миллионы избирателей, попытался организовать коммуникацию со своими сторонниками на базе социальной сети Parler – бизнес последней был фактически остановлен решением частной компании Amazon, которая моментально по собственному усмотрению отключила молодую социальную сеть от серверной инфраструктуры. Это заставило правительства многих стран задуматься о выработке мер защиты от набирающих силу высокотехнологичных монополий.

Что приводит к созданию монополий на IT-рынке

Основой роста монополий стоит считать сетевые эффекты – это постулат теории поведенческой экономики. Наличие таковых означает, что с ростом числа потребителей определенного продукта увеличивается и его ценность. Существует два вида сетевых эффектов – прямые и косвенные. В случае с операционными системами, например, прямые эффекты приводят к облегчению обмена данными между пользователями при использовании одинаковой операционной системы. Но более важную роль играют косвенные сетевые эффекты – разработчики прикладного ПО предпочитают создавать приложения для самой популярной операционной системы, а их большая доступность на одной платформе побуждает пользователей выбирать именно эту операционную систему. Доказано, что такой подход приводит к созданию единого стандарта, к которому привязана вся отрасль.

Необходимость изучения сетевых эффектов при антимонопольном регулировании признается во всем мире. В России ФАС разрабатывает пакет соответствующих поправок в закон о защите конкуренции, которые могут вступить в силу в 2021 году.

Как обстоят дела с предустановкой в мире

Если суммировать весь международный опыт по предустановке программного обеспечения, то легко определить два основных подхода: ограничение роста монополий и протекционизм на локальном рынке. Европейский союз и США в вопросах предустановки ПО отталкиваются от первого подхода. Китай и Япония – приверженцы второго.

Позиция Европы отражена в докладе «Промышленная политика и закон о конкуренции» – создание барьеров и ограничений сверхдоминантными игроками приводит к ослаблению рынка и снижению экономического роста. А конкуренция, напротив, создает возможности для выхода на рынок новых игроков. Еврокомиссия также пришла к выводу о необходимости сохранения стимулов к инновационному развитию для разработчиков сторонних программных продуктов. Мягкая позиция Еврокомиссии, впрочем, привела к тому, что предустановка и преднастройка поисковых систем стала платной услугой, регулируемой монополистами.

На эту тему

Среди европейских стран стоит выделить Германию, где в январе 2021 года ввели поправку в закон об ограничении конкуренции . Ключевая идея немецких законодателей заключается в том, чтобы предоставить пользователям право выбирать не только предустановленные сервисы глобальных компаний, но и дать возможность использовать аналоги от локальных разработчиков. Поправки в закон об ограничении конкуренции в Германии призваны подтолкнуть ЕС к принятию «Закона о цифровых рынках», цель которого – создать равные условия конкуренции на цифровых рынках и предоставить Европейской комиссии широкие полномочия по вмешательству в случае нарушения честной конкуренции.

При рассмотрении дел об ограничении конкуренции минюст США апеллирует к закону о защите торговли – акту Шермана конца 19-го века. Он гласит, что каждый, кто будет монополизировать торговлю или коммерцию между несколькими штатами или с иностранными государствами, будет признан виновным. Министерство промышленности и информационных технологий Китая разработало закон о предустановке ПО в 2016 году. Регулятор требует от производителей техники исполнения девяти требований, среди которых соответствие Конституции, соответствие критериям национальной безопасности, соблюдение интересов и законных прав граждан, а также гарантии нераспространения порнографии и азартных игр.

Китайский закон не содержит единого списка программ и оставляет за производителем возможность выбора, но требует уведомлять пользователя о том, что именно будет установлено. Производители устройств оказываются в ситуации, когда целесообразнее предлагать национальные продукты, которые точно соответствуют строгому законодательству.

Рассмотрим, как это выглядит на практике, на примере китайской телекоммуникационной компании ZTE, которая создала на своем сайте отдельный раздел, где каждый посетитель может оперативно получить справку о предустановленных программах на тех или иных устройствах. Если выбрать, к примеру, новую модель ZTE Blade V2021 5G, то увидим там 55 приложений, 35 из которых удалить нельзя. В список вошли соцсеть WeChat, маркетплейс Jingdong, сервис микроблогов Sina Weibo и популярный менеджер электронных книг iReader. Все программы разработаны в Китае и выпускаются разными производителями, ни одного иностранного продукта в списке нет.

Иностранные производители смартфонов, планшетов и компьютеров, которые продают в Китае свои товары, также подчиняются требованиям китайского закона о предустановке. Например, корейская компания Samsung приводит список предустановленных и неудаляемых приложений прямо на странице описания модели конкретного устройства, а американская Dell и европейская Philips публикуют отдельные информационные брошюры. В Японии требуют не только предустановки приложений, но и встраивания аппаратных чипов для электронных платежей. Скептики полагали, что международные компании никогда не пойдут на такое. Но даже Apple выполнила распоряжение японских властей.

На что повлияет предустановка в России

Накануне 1 апреля 2021 года наблюдался рост числа аналитических исследований по предустановке. Так, Институт общественного мнения еще в январе 2021 года заявил: почти две трети опрошенных знают про государственную инициативу.

Более того, по оценке «Ромир», в ТОП-5 приложений, которые россияне чаще всего устанавливают при покупке смартфона, вошли четыре программы из списка предустановки от «Яндекс» и Mail.ru Group. При изучении пользовательских предпочтений программного обеспечения конкретных категорий из того же исследования становится понятно, что в антивирусах с подавляющим отрывом лидирует приложение Kaspersky Internet Security, а в видеосервисах – ivi и «Кинопоиск». Именно те программы, которые и попали в список для предустановки, сформированный на базе рейтинга Минцифры и учитывающий количество пользователей. В него попали программы, которые уже зарекомендовали себя на рынке, пользуются популярностью у владельцев устройств и чаще всего предлагаются производителями операционных систем по умолчанию.

Если же судить по публикациям в СМИ, то оказывается, что предустановка многих пугает. Чаще всего комментаторы полагают, что предустановка лишает пользователя выбора и добавляет приложения, которые нельзя будет удалить.

И это при том, что в законе нет запрета на установку программ из магазинов, и Минцифры выступает против предустановки неудаляемых приложений. Ожидается, что закон упорядочит правила игры на нашем IT-рынке и изменит расстановку сил, а также даст возможность независимым производителям конкурировать с мировыми софтверными гигантами. Предустановка лишь знакомит пользователей с российскими разработками, которые ничем не хуже иностранных, и облегчает пользование устройствами. Пользователи же сами могут решать, какие приложения использовать.

Кроме этого, российская инициатива сделает профессию разработчика еще более востребованной и поспособствует развитию кадрового потенциала отечественной IT-отрасли. Потребители выиграют от существенного упрощения активации гаджета. Сразу после покупки можно распаковать устройство, зарядить, включить, пройти быструю процедуру настройки и сразу приступить к использованию, а не искать нужные приложения в магазинах. Производители смогут конкурировать друг с другом не только ценой, компонентами и дизайном.

Логично признать, что российский закон о предустановке софта на «умные» устройства базируется на анализе большого объема данных и международной практики антимонопольного регулирования. Вдумчивый анализ показывает, что эта идея оказывается совсем не такой страшной, как полагают скептики. Предустановка не накладывает никаких ограничений на удаление либо на использование похожих программ, право реализовать выбор остается у пользователя. Станут ли предустановленные программы повседневными помощниками россиян – решат только сами пользователи.