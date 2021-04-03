В Минцифры исключили утечку данных россиян через предустановленное ПО

На технику, произведенную после 1 апреля 2021 года, предустанавливаются стандартные версии приложений, которыми уже пользуются десятки миллионов россиян, заявили в пресс-службе ведомства.

«На технику (смартфоны, планшеты, Smart TV), которая произведена после 1 апреля 2021 года, предустанавливаются стандартные версии приложений, которыми уже пользуются десятки миллионов россиян. Это программное обеспечение загружается из магазинов приложений и соответствует их требованиям в части безопасности и защиты персональных данных», – говорится в сообщении Минцифры.

Отмечается, что «при установке этих приложений пользователю всегда предлагается ознакомиться с соглашением об использовании ПО, в котором прописаны все нюансы, в том числе касающиеся передачи данных, распространения рекламы и прочее».

Приложения передают внешним сервисам только технические обезличенные данные пользователя, необходимые для таргетирования рекламы, уточнили в ведомстве.

Между тем «Яндекс» и Mail.ru Group также заявили, что защищают персональные данные пользователей и не передают их зарубежным компаниям.

Используемые технические инструменты в приложениях компаний используются для внутреннего анализа, прокомментировал публикацию директор по данным «Яндекса» Иван Черевко, передает «Интерфакс».

По словам руководителя по корпоративным коммуникациям Mail.ru Goup Сергея Лучина, аналитические трекеры собирают только техническую обезличенную информацию, причем в гораздо меньшем объеме, нежели сами мобильные операционные системы.

Ранее в субботу газета «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад АНО «Информационная безопасность» сообщила, что российские приложения, по закону обязательные с 1 апреля к предустановке на смартфоны и планшеты, могут передавать данные пользователей за рубеж.

С 1 апреля вступил в силу закон об обязательной предустановке российских программ на ввозимые высокотехнологичные устройства – в том числе на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Как пояснили в пресс-службе Госдумы, это решение будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий.

Ранее минцифры разработало поправки в закон о персональных данных – в частности, ведомство предлагает изменить требования к обработке обезличенной информации, чтобы стало необходимым согласие человека не только на использование персональных данных, но и на их обезличивание. Кроме того, предлагается, чтобы государство предоставляло отечественным IT-компаниям доступ к обезличенным персональным данным из госинформсистем.