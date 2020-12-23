Госдума поддержала штрафы за торговлю гаджетами без российского ПО

Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 200 тыс. рублей за торговлю гаджетами без предустановленного российского ПО.

Инициатива была внесена в Госдуму в июле 2019 года. Изменения предлагаются в статью 14.8 КоАП, передает РИА «Новости».

Законопроектом предлагается установить ответственность за продажу отдельных видов технически сложных товаров без предварительной установки российских программ, санкция для должностных лиц в размере от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц – от 50 до 200 тыс. рублей.

Накануне начало предустановки российского ПО на гаджеты перенесли на 1 апреля.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сформировало перечень российского программного обеспечения для предустановки на продаваемых в стране гаджетах.

Согласно постановлению правительства, на смартфоны и планшеты должны предустанавливаться 16 отечественных приложений, в том числе браузер, поисковая система и платежная система «Мир». За нарушение закона предлагается штрафовать должностных лиц на сумму до 50 тыс. рублей, а юридических – до 200 тыс. рублей.

Закон, который должен создать равные условия для российских и зарубежных разработчиков приложений, был принят в конце 2019 года. Предполагалось, что он вступит в силу 1 июля 2020 года. Позже срок перенесли.

В начале ноября Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко просьбу отложить вступление в силу закона, а также создать рабочую группу для обсуждения ситуации. В конце ноября депутаты Госдумы подготовили законопроект о переносе сроков обязательной предустановки ПО на 1 апреля следующего года.