    Фон дер Ляйен ищет над Балтикой повод для войны с Россией
    Лавров: НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют
    Глава Пентагона экстренно собрал высшее военное командование США
    Спектакль «Лето одного года» снят с репертуара БДТ по решению Фрейндлих и Басилашвили
    Ушаков: Кремль учитывает все сигналы США по публичным и закрытым каналам
    Путин: Россия запустит ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом к 2030 году
    Трамп пообещал не использовать выражение «бумажный тигр»
    Минюст США поручил подготовить расследование против фонда Сороса
    Германия предложила выдать Украине кредит за счет активов РФ
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп поджигает Украину

    Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    Илья Ухов Илья Ухов Трамп встал на обамовские лыжи

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    26 сентября 2025, 07:38 • Новости дня

    Bloomberg: ЕС предупредил Россию о готовности сбивать самолеты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Представляющие европейские страны дипломаты якобы обратились к российской стороне с сообщением о том, что готовы отвечать на нарушения своего воздушного пространства, пишет Bloomberg.

    Дипломаты ЕС якобы предупредили Кремль, что НАТО готово отвечать на нарушения своего воздушного пространства, в том числе сбивая российские самолеты, передает RT со ссылкой на Bloomberg.

    При этом генсек НАТО Марк Рютте ранее заявлял, что странам альянса нужно самим оценивать угрозу при нарушении своего воздушного пространства российскими самолетами и сопровождать их, а не сразу сбивать их.

    Кроме того, Рютте отмечал, что НАТО не видит угрозы при инциденте с российскими истребителями в Эстонии.

    24 сентября 2025, 21:40 • Новости дня
    ЕК нашла способ заставить Венгрию и Словакию отказаться от нефти из России

    Rzeczpospolita: ЕК объявила о введении тарифов на экспорт российской нефти в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия планирует ввести пошлины на поставки российской сырой нефти, пишет Rzeczpospolita.

    Новые тарифы затронут только Венгрию и Словакию, которые остаются единственными странами ЕС, продолжающими импортировать российскую нефть и финансировать, по мнению Брюсселя, конфликт на Украине, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на Reuters.

    «Мы хотим избавиться от остатков нефти и газа, поступающих из России в Евросоюз», – заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, введение пошлин должно подтолкнуть Будапешт и Братиславу искать альтернативные источники топлива за пределами России.

    Ранее ЕС исключил запрет на покупку нефти из России в новом пакете санкций.

    Издание Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей раньше 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    24 сентября 2025, 19:06 • Новости дня
    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ

    Политолог Скачко: США переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи ЕС

    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ
    @ Michael Nguyen/NurPhoto/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейцы не желают завершения конфликта на условиях, которые позволят считать Россию победительницей. Поэтому они готовы жертвовать демократическими принципами и депортировать выходцев с Украины на Родину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах».

    «Заявления Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН знаменуют собой качественно новый поворот в рамках конфликта на Украине. Фактически, Штаты полностью переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи европейцев. В такой ситуации Брюссель попросту не может не насытить Киев всеми необходимыми ресурсами», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Конечно, для продолжения боевых действий ВСУ больше всего нужны новобранцы. Учитывая тот факт, что российское наступление до сих пор идет, людей требуется немало. Скорее всего, европейцы рано или поздно решатся на «высылку» из своих стран выходцев из республики, чтобы восполнить украинские потери», – акцентирует он.

    «Как это будет сделано – пока сказать сложно. Способов много: члены ЕС могут просто перестать выдавать гражданам визы, а если ситуация усугубится, то Брюссель вполне способен позаимствовать у Киева практики «бусификации». Демократические ценности на этот процесс никак не повлияют», – продолжил собеседник.

    «Настрой у европейцев серьезный. Они хотят не допустить окончания конфликта, в рамках которого Россия будет выглядеть победительницей. Поэтому воевать «до последнего украинца» государства союза охотно хотят. Другое дело, что люди не бесконечны. Постепенно Брюссель потянется за молдаванами, румынами, а затем и французам с немцами придется уйти на фронт», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах». Глава Белого дома отметил, что Москва якобы «бесцельно» продолжает вести конфликт. Кроме того, он сравнил Россию с «бумажным тигром», уточнив, что у страны наблюдаются значительные экономические проблемы.

    В связи с этим, Трамп призвал Украину начать «действовать». «В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет. Удачи всем!», – отметил президент США. Подобные слова президента США удивили Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    «По моему мнению, сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и невозможно», – считает он. При этом он поспешил сделать вывод, что глава Белого дома доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Между тем, последние заявления президента Штатов в Европе встретили с ликованием.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что приветствует изменение позиции Трампа. «Это действительно показывает, что мы одинаково понимаем друг друга», – цитирует ее издание Politico. Французская газета Le Figaro назвала высказывания главы США «первым случаем, когда он, похоже, преодолел свою антипатию к Киеву и склонность к Владимиру Путину».

    25 сентября 2025, 11:58 • Видео
    Диктатура Майи Санду: быть или не быть

    В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    25 сентября 2025, 08:56 • Новости дня
    FT: Европа опасается обвинений Трампа в поражении Киева
    FT: Европа опасается обвинений Трампа в поражении Киева
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны опасаются, что президент США Дональд Трамп может обвинить Европу в военных неудачах Киева, сообщила Financial Times.

    Европейские страны опасаются, что Дональд Трамп может обвинить их в военных неудачах Киева, передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

    По данным издания, президент США в течение нескольких месяцев добивался от Киева признания российских территорий, однако недавно изменил позицию, отметив в Truth Social, что Украина «могла бы вернуть все свои земли» при поддержке Евросоюза.

    Некоторые европейские чиновники считают, что Трамп стремится возложить всю ответственность за поддержку Украины именно на Европу. Представитель Германии заявил, что американский лидер «задал очень высокую планку», а другой источник в ЕС полагает, что Трамп готовит для себя «запасной выход» для обвинения Европы в случае провала.

    Собеседники Financial Times отмечают, что в Евросоюзе многие уже не считают Трампа надежным союзником. При этом в некоторых европейских правительствах его позиция вызвала положительный отклик.

    Ранее Трамп публично призывал страны Европы немедленно прекратить закупки российской нефти.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц отметил, что Европа не может одновременно покупать нефть у России и просить о поддержке Украины.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему Трамп перешел в «партию войны» на Украине.

    25 сентября 2025, 07:13 • Новости дня
    Вокруг фон дер Ляйен и Макрона разгорелся новый скандал с исчезнувшими СМС
    Вокруг фон дер Ляйен и Макрона разгорелся новый скандал с исчезнувшими СМС
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Депутат Европарламента Кинга Гал заявила о разгорающемся скандале вокруг главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, европейский омбудсмен начал расследование по факту исчезновения секретных СМС главы Еврокомиссии Эммануэлю Макрону.

    СМС-сообщения касаются сделки между ЕС и МЕРКОСУР (торгово-экономический союз в Южной Америке), сообщила Гал, передает РИА «Новости».

    Эти секретные сообщения пропали так же, как в случае со скандалом с Pfizergate, указала евродепутат.

    По словам парламентария, ситуация вновь демонстрирует отсутствие прозрачности в Еврокомиссии и требует реальной открытости в институтах ЕС, без секретных переговоров и исчезающих сообщений.

    В августе 2025 года газета New York Times сообщала, что Еврокомиссия не сохранила СМС-переписку фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла, связанную с закупками вакцин для ЕС.

    В мае Урсула фон дер Ляйен была признана Европейским судом юстиции ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса.

    По данным прессы, попытки получить доступ к переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer при переговорах по закупке вакцин в 2021 году выявили серьезные пробелы в прозрачности руководства Еврокомиссии.

    23 сентября 2025, 15:59 • Новости дня
    Рубио назвал условие для введения новых санкций США против Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон не будет вводить дополнительные санкции против России, пока европейские партнеры продолжают закупать нефть и газ у Москвы, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    В беседе с Fox News он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант усиления давления на Россию, если понадобится, однако считает необходимым согласовать такие шаги с европейскими союзниками, передает ТАСС.

    Рубио пояснил, что Европа должна первой прекратить покупки российских энергоресурсов, прежде чем Вашингтон предпримет аналогичные меры. По его словам, «в Европе есть страны, которые все еще покупают огромные объемы нефти и природного газа у России». Он добавил, что считает важным, чтобы именно европейские союзники проявили инициативу в этом вопросе.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС сократили импорт российской нефти и газа на 80%, что делает вопрос поставок «второстепенной проблемой».

    Издание Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    25 сентября 2025, 11:24 • Новости дня
    Рар объяснил слова фон дер Ляйен о готовности сбивать российские самолеты

    Политолог Рар: Фон дер Ляйен не решает, сбивать или нет российские самолеты

    Рар объяснил слова фон дер Ляйен о готовности сбивать российские самолеты
    @ Gao Jing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Урсула фон дер Ляйен превышает полномочия, но никто в Европе ее не одергивает, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал позицию председателя ЕК по российским самолетам, которая не совпала с мнением президента Франции: первая призвала к готовности сбивать истребители России, а второй – не открывать огонь.

    «Эммануэль Макрон, будучи президентом Франции и главнокомандующим французских вооруженных сил, несет большую ответственность. Он отвечает за свои слова и действия перед французами, избирателями. Политик должен взвешивать все риски военных действий», – отметил германский политолог Александр Рар.

    «Урсула фон дер Ляйен – назначенный чиновник евробюрократии. При этом она возомнила себя главным фельдмаршалом Европы и ведущим воинствующим рупором», – продолжил собеседник. По его словам, решений сбивать или не сбивать российские самолеты председатель ЕК принимать не будет, а Макрону – придется.

    «Другими словами, фон дер Ляйен превышает полномочия. Но ее никто не одергивает», – указал политолог, пояснив, что попытки «сбить спесь» с еврочиновницы сочтут пророссийскими. А между тем в Европе сейчас царит русофобский угар.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны НАТО рассматривают варианты сбития военных самолетов России, «вторгающихся в воздушное пространство стран объединения». Ее слова прозвучали на фоне бездоказательных обвинений Эстонии в адрес Москвы в якобы нарушении границ.

    Фон дер Ляйен в интервью CNN выразила мнение, что страны Европы «должны защищать каждый квадратный сантиметр территории». Сбивать же самолеты, вторгающиеся в воздушное пространство, следует, по ее мнению, «после предельно ясного предупреждения». Председатель ЕК также считает, что Россия «много лет ведет гибридную войну против демократий Европейского союза и других стран».

    Более сдержанную позицию занял Эммануэль Макрон. Президент Франции заявил, что страны НАТО не должны открывать огонь по российским самолетам. «Мы хорошо видим, что это проверки. Мы не будем открывать огонь в ответ на это… Я думаю, что наша коллективная реакция в ответ на эти в своем роде проверки на надежность была пропорциональной», – сказал он.

    Ранее на полях Генеральной ассамблеи ООН Дональд Трамп ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они нарушат их воздушное пространство. Когда его спросили, поддержит ли он усилия союзников, глава Белого дома воздержался от прямого ответа. «Зависит от обстоятельств», – отметил Трамп.

    Напомним, на Западе активно начали обсуждать возможность уничтожения российских боевых самолетов после того, как в пятницу эстонский премьер Кристен Михал заявил о якобы «вторжении» трех российских МиГ-31 в воздушное пространство страны. По версии Таллина, истребители пробыли на территории республики 12 минут. На этом фоне в МИД страны был вызван временный поверенный в делах России.

    Минобороны России сообщило, что полет проходил «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств». Истребители двигались из Карелии в Калининградскую область, а их маршрут пролегал над нейтральными водами. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего хотят добиться агрессивной риторикой в ЕС и НАТО.

    25 сентября 2025, 13:34 • Новости дня
    Военный эксперт уличил фон дер Ляйен в подстрекательстве НАТО к конфликту с Россией

    Эксперт Анпилогов: В заявлении фон дер Ляйен о возможности сбивать самолеты России прослеживается двойная игра

    Военный эксперт уличил фон дер Ляйен в подстрекательстве НАТО к конфликту с Россией
    @ Panama Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Урсулы фон дер Ляйен по российским самолетам – по сути, призыв к граничащим с Россией странам «таскать каштаны из огня» для целей западноевропейских государств. При этом решение о коллективных мерах НАТО может вовсе не последовать, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее председатель ЕК заявила, что альянс рассматривает варианты уничтожения российских истребителей.

    «Урсула фон дер Ляйен своими заявлениями подстрекает Запад к прямому конфликту с Россией и закрывает возможность для дипломатических контактов. Впрочем, стоит помнить, что она – «бюрократ в вакууме», который ни за что не отвечает и потому спокойно призывает к чему угодно», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Любопытно, что в вопросе сбития российских самолетов позиции председателя ЕК и Эммануэля Макрона, который ранее отличался милитаристскими высказываниями, не совпали. «Президент Франции оказался более близок к разумному пониманию последствий такого решения», – заметил спикер. Он напомнил, что истребители Североатлантического альянса патрулируют небо над странами Балтии.

    «Если бы Макрон поддержал идею сбивать самолеты России, то французским летчикам пришлось бы выполнять этот приказ – пусть и сделанный в виде политического заявления. Другими словами, президент Пятой республики несет персональную ответственность, а не коллективную, которая характерна для фон дер Ляйен», – детализировал Анпилогов.

    Собеседник также отметил «хрупкость» границ в Финском заливе. Ранее Москва, Таллин и Хельсинки находили общее компромиссное решение. Сейчас же наши соседи заняли неконструктивную позицию, а Эстония и вовсе выдвигает голословные обвинения в нарушении воздушного пространства. Возникает вопрос, как страны НАТО станут поступать дальше.

    «Высказывание фон дер Ляйен – это фактически призыв к лимитрофам вблизи российской границы самим – на свой страх и риск – «таскать каштаны из огня» для целей западноевропейских государств. Другими словами, тем, кто якобы будет подвергаться «российской агрессии», предлагается действовать максимально враждебно по отношению к Москве», – рассуждает специалист.

    «При этом решение о коллективных мерах НАТО может вовсе не последовать. В этом случае прослеживается двойная игра: ответ на «нарушения» России в перспективе даст не весь блок, а какая-то одна, скорее всего, малозначимая для других европейских держав страна – будь то Эстония или Финляндия. Затем вокруг этого конфликта будет выстраиваться система военного противодействия Российской Федерации», – добавил он.

    Более того, не стоит исключать провокаций со стороны европейцев. «Они могут пойти на достаточно авантюрные шаги, например, на блокаду Калининграда. Поэтому к призывам сбивать самолеты России следует относиться крайне серьезно. В конечном счете, если сосед говорит, что он вас убьет, следует проверить, есть ли у него ружье», – заключил Анпилогов.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны НАТО рассматривают варианты сбития военных самолетов России, «вторгающихся в воздушное пространство стран объединения». Ее слова прозвучали на фоне бездоказательных обвинений Эстонии в адрес Москвы в якобы нарушении границ.

    Фон дер Ляйен в интервью CNN выразила мнение, что страны Европы «должны защищать каждый квадратный сантиметр территории». Сбивать же самолеты, вторгающиеся в воздушное пространство, следует, по ее мнению, «после предельно ясного предупреждения». Председатель ЕК также считает, что Россия «много лет ведет гибридную войну против демократий Европейского союза и других стран».

    Более сдержанную позицию занял Эммануэль Макрон. Президент Франции заявил, что страны НАТО не должны открывать огонь по российским самолетам. «Мы хорошо видим, что это проверки. Мы не будем открывать огонь в ответ на это… Я думаю, что наша коллективная реакция в ответ на эти в своем роде проверки на надежность была пропорциональной», – сказал он.

    Ранее на полях Генеральной ассамблеи ООН Дональд Трамп ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они нарушат их воздушное пространство. Когда его спросили, поддержит ли он усилия союзников, глава Белого дома воздержался от прямого ответа. «Зависит от обстоятельств», – отметил Трамп.

    Напомним, на Западе активно начали обсуждать возможность уничтожения российских боевых самолетов после того, как в пятницу эстонский премьер Кристен Михал заявил о якобы «вторжении» трех российских МиГ-31 в воздушное пространство страны. По версии Таллина, истребители пробыли на территории республики 12 минут. На этом фоне в МИД страны был вызван временный поверенный в делах России.

    Минобороны России сообщило, что полет проходил «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств». Истребители двигались из Карелии в Калининградскую область, а их маршрут пролегал над нейтральными водами. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего хотят добиться агрессивной риторикой в ЕС и НАТО.

    24 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Politico: Европейские дипломаты усомнились в изменении курса США по Украине
    Politico: Европейские дипломаты усомнились в изменении курса США по Украине
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления президента США Дональда Трампа об Украине на полях Генеральной Ассамблеи ООН вызвали ажиотаж среди европейских политиков, пишет Politico.

    При этом большинство чиновников и дипломатов Евросоюза остаются скептичными и не рассматривают слова американского лидера как намек на пересмотр курса Вашингтона, отмечает Politico.

    По информации издания, после нескольких месяцев попыток европейских стран убедить Трампа усилить санкции против России вера в поддержку США в Европе заметно ослабла, передает ТАСС.

    «Сегодня он говорит одно, завтра – другое», – заявил один из неназванных представителей окружения президента Франции Эммануэля Макрона.

    В публикации отмечается, что Трамп в соцсети Truth Social написал о якобы возможности Украины отвоевать что-либо при поддержке ЕС и НАТО. При этом, как подчеркивает Politico, такие заявления противоречат его прежним словам о невозможности победы Киева в конфликте и необходимости перехода к переговорам.

    Ранее Кремль дал оценку заявлению Трампа о «возвращении территорий» Украиной.

    25 сентября 2025, 09:53 • Новости дня
    Фон дер Ляйен призвала к готовности сбивать российские самолеты
    Фон дер Ляйен призвала к готовности сбивать российские самолеты
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявил, что вариант сбития истребителя, вторгшегося в воздушное пространство НАТО, «рассматривается», сообщает Politico.

    Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью CNN заявила, что возможность сбивать российские военные самолеты, нарушающие воздушное пространство стран НАТО, «находится на столе», передает Politico.

    «Мое мнение – мы должны защищать каждый квадратный сантиметр территории. Это означает, что если после предупреждения и разъяснения последствий произойдет вторжение в воздушное пространство, то вариант с применением силы, включая сбитие самолета, находится на столе», – заявила глава Еврокомиссии.

    Поводом для таких заявлений послужили несколько случаев, когда российские самолеты нарушали воздушные границы стран НАТО в июне, включая инциденты в Польше, Румынии и Эстонии. Эти события повысили тревожность и привели к обсуждению возможных ответных мер Альянса.

    Ранее, на полях Генеральной ассамблеи ООН, американский экс-президент Дональд Трамп также высказал мнение, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те нарушают их воздушное пространство. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя слова Трампа, отметил, что армия обязана защищать воздушное пространство страны и готова принять необходимые меры. В то же время он уточнил, что считает предпочтительным перехват дронов и крылатых ракет над территорией Украины до того, как они достигнут территории НАТО.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что «вмешательство России в дела Европы» не ограничивается только воздушными инцидентами. По ее словам, Москва также «усилила кибератаки, шпионаж и вмешательство в выборы в странах ЕС с начала спецоперации на Украине». Она заявила, Европа должна давать ответ России по всем направлениям, чтобы защитить свои интересы.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения воздушного пространства, но не следует открывать по таким самолетам огонь.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что страны Европы используют тему «вторжений» российских боевых самолетов для укрепления позиций внутри НАТО.

    24 сентября 2025, 05:56 • Новости дня
    США не поддержали в ООН заявление Украины и ЕС против России
    США не поддержали в ООН заявление Украины и ЕС против России
    @ SARAH YENESEL/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американская делегация не поддержала в ООН совместное заявление Украины и Евросоюза по вопросу действий России, сообщают информационные агентства.

    США не присоединились к заявлению Украины и Евросоюза, осуждающему действия России, передает ТАСС.

    Документ был зачитан министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и получил поддержку 38 стран, включая Словакию и другие государства ЕС.

    Во время оглашения заявления в зале не присутствовал никто из администрации США или американского постпредства при ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США при нынешней администрации уже не впервые отказываются поддерживать антироссийские выступления Евросоюза и Украины.


    24 сентября 2025, 20:16 • Новости дня
    Захарова назвала удар по КТК в Новороссийске предупреждением ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары Киева по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) в Новороссийске сигналом для Евросоюза.

    «Киевский режим бьет по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам, аэропортам», – указала дипломат, передает РИА «Новости». Захарова подчеркнула, что Европейскому союзу следует быть готовым к тому, что Киев будет «оттачивать террористические навыки по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам».

    Напомним, в результате удара дронов ВСУ по центру Новороссийска погибли мирные жители.

    Среди объектов, пострадавших от массированной атаки беспилотников в Новороссийске, оказалось административное здание Каспийского трубопроводного консорциума. Также повреждения получили пять жилых домов и здание гостиницы.

    23 сентября 2025, 19:10 • Новости дня
    Трамп назвал разрушающие Европу факторы

    Трамп заявил о разрушении Европы миграцией и энергетикой

    Трамп назвал разрушающие Европу факторы
    @ IMAGO/VANESSA CARVALHO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что миграционные проблемы и энергетический кризис разрушают Европу.

    По его словам, эти вопросы представляют собой «двуглавого монстра», наносящего невосполнимый ущерб европейским странам, передает РИА «Новости».

    «Я беспокоюсь о Европе, я люблю Европу, я люблю европейский народ и мне больно, как Европу уничтожают вопросы энергетики и миграции, этот монстр о двух головах уничтожает все на своем пути, мы не можем позволить этому происходить», – заявил Трамп.

    Издание Financial Times писало, что ужесточение миграционных правил в США может привести к увеличению потока мигрантов из Латинской Америки в Европу, особенно в Испанию, где не требуется виза для въезда.

    24 сентября 2025, 23:00 • Новости дня
    Захарова призвала главу ЕК предложить Киеву «сесть и не ерзать» на переговорах

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела встречу с премьер-министром Китая Ли Цяном, на которой попросила Пекин «использовать влияние», чтобы «побудить Россию сесть за стол переговоров».

    «А свое место за столом переговоров, которое столько месяцев истерично требует ЕС, Урсула через кого лоббирует?» – задалась вопросом дипломат в Telegram-канале и тут же ответила на него.

    Россия сидела за столом переговоров еще весной 2022 года, пока Борис Джонсон не увел из-за стола киевский режим, напомнила Захарова.

    «Может, лучше Урсуле поговорить с Лондоном, чтобы там «использовали влияние» и «побудили Банковую сесть за стол переговоров и не ёрзать»? Хотя кто в Лондоне ее будет слушать…», – заметила представитель МИД России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил установить единые ограничения на выдачу виз гражданам России.

    Еврокомиссия предложила включить ограничения в сфере туризма в 19-й пакет антироссийских санкций, затронув туруслуги на территории России.


    25 сентября 2025, 10:23 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп возложил на Европу основную ответственность за Украину
    Bloomberg: Трамп возложил на Европу основную ответственность за Украину
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пересмотрев свою позицию по конфликту на Украине, президент США Дональд Трамп призвал европейских союзников взять на себя основную ответственность за поддержку Киева, не предложив новых шагов со стороны США, сообщает Bloomberg.

    Трамп внезапно изменил свою позицию по ситуации на Украине, заявив, что Киев «способен вернуть утраченные территории при поддержке Европы». Однако Трамп не озвучил новых шагов по оказанию военной помощи Украине или ужесточению санкций против России, сосредоточив давление на европейских союзников, передает Bloomberg.

    Публично украинские и европейские политики приветствовали изменение тона Трампа, но в частных беседах выразили обеспокоенность тем, что Вашингтон оставляет основную ответственность за исход конфликта Европе. В то же время в речи на Генассамблее ООН Трамп подчеркнул необходимость применения Евросоюзом высоких тарифов против стран, увеличивших закупки российских энергоносителей, таких как Китай и Индия.

    Экс-спецпосланник по Украине Курт Волкер заявил, что якобы Трамп действительно «просто хочет задеть Путина, но не дает понять, что собирается что-то делать». Источники отмечают, что Трамп по-прежнему отказывается от жестких шагов против Москвы, несмотря на эскалацию со стороны России.

    Ранее Financial Times писала, что европейские страны опасаются, что президент США Дональд Трамп может обвинить Европу в военных неудачах Киева.

    Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему Трамп перешел в «партию войны» на Украине.

    23 сентября 2025, 14:54 • Новости дня
    Politico сообщила о планах ЕС запретить инвестиции в российские ОЭЗ

    Politico сообщила о возможном запрете инвестиций ЕС в российские ОЭЗ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз обсуждает введение ограничений для европейских компаний по вложению средств в особые экономические зоны на территории России, пишет газета Politico.

    Европейский союз рассматривает возможность введения запрета для европейских компаний на инвестиции в особые экономические зоны в России, передает ТАСС со ссылкой на издание Politico.

    Согласно данным газеты, эта мера может войти в девятнадцатый пакет антироссийских санкций. В проекте предложения по ограничительным мерам говорится об ужесточении экономического давления на Москву. Сроки принятия решения не уточняются, однако обсуждение продолжается на уровне структур Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила включить ограничения на сферу туризма в 19-й пакет антироссийских санкций, затронув предоставление туристических услуг на территории России.

    Европейская комиссия также рассматривает введение рестрикций против ряда компаний из Китая, Индии и Киргизии.

    Новый пакет санкций против России был согласован между Евросоюзом и Соединенными Штатами.

