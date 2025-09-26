Над Россией за ночь нейтрализовали 55 украинских дронов

Дипломат предрек Украине еще больше территориальных потерь

Чрезвычайный посол Долгов: Армия России уверенно продвигается вперед

Tекст: Андрей Резчиков

«Данные Минобороны говорят о том, что решаются задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, в том числе по созданию буферной зоны. Причем она должна быть такой, чтобы предотвратить попытки атак на наши гражданские объекты», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

По его словам, «чем дольше противник будет пытаться воевать с нами, тем больше потеряет людей и территорий». «Мы продвигаемся и это совершенно очевидно, решаем вопросы, которые стоят перед нами в рамках СВО. Президент России неоднократно говорил, что с каждым днем мы будем идти все дальше, поэтому промедление с мирным урегулированием обернется для Зеленского полной потерей страны», – продолжил дипломат.

Он также усомнился в том, что «Зеленский, которого ободрили западники, думает о каком-либо урегулировании». «Вероятно, он собирается воевать до последнего украинца», – добавил спикер. Долгов подчеркнул, что всерьез о возврате территорий, о чем ранее на этой неделе заявил президент США Дональд Трамп, никто не говорит.

«Россия не отдаст эти территории, это часть Российской Федерации, это зафиксировано в Конституции. Владимир Путин говорил, что Россия всерьез еще ничего не начинала на Украине и эту формулу никто не отменял. Президент имел в виду, что мы используем наш военный потенциал на очень небольшой процент. Если натовцы и украинцы хотят попробовать, то, как говорится, флаг им в руки», – сказал собеседник.

По мнению Долгова, стратегически вопрос с точки зрения победы России в СВО и поражения Украины и поддерживающего ее Запада решен давно – движение будет только в одном направлении. «Вопрос лишь в темпах. Впрочем, неоднократно говорилось – мы движемся с той скоростью, которая позволяет нам максимально беречь наших людей и гражданское население», – заключил Долгов.

В четверг Минобороны России опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО. Всего с января подразделения Вооруженных сил России освободили более 4 тыс. 714 квадратных километров на различных участках в зоне специальной военной операции.

Свыше 3 тыс. 308 квадратных километров было освобождено в Донецкой народной республике (ДНР). В Луганской народной республике (ЛНР) российские войска заняли более 205 квадратных километров, а в Запорожской области освободили более 261 квадратного километра.

Также приводятся данные по трем украинским областям, на территории которых создается буферная зона безопасности. В Харьковской области освобождено свыше 542 квадратных километров, в Сумской области – свыше 223 квадратных километров, а в Днепропетровской области – более 175 квадратных километров.

О решении создать буферную зону безопасности вдоль границы России и Украины Владимир Путин сообщил на оперативном совещании с членами правительства в мае. Глава государства обращал внимание на то, что с учетом ситуации в приграничных областях необходимо восстановить и отстроить все разрушенное, а там, где позволяют соображения безопасности – помочь людям вернуться в родные населенные пункты. Кроме того, важно восстановить инфраструктуру, поддержать малый бизнес, работу промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп после переговоров с Зеленским в Нью-Йорке заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах», а возможно – «пойти еще дальше». Глава Белого дома полагает, что Москва ведет борьбу на Украине «бесцельно» и что в случае «реальной военной мощи» для победы в текущих боевых действиях потребовалось бы меньше недели.

В ответ на это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может разделить эти высказывания Трампа. Изменение тональности заявлений президента США, который всячески выступал за скорейшее завершение украинского кризиса, Песков связал с состоявшейся встречей Трампа с Зеленским.