Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.
Госдума приняла закон о пособиях для бывших военных и добровольцев
На третьем и окончательном чтении в Госдуме поддержали проект закона, по которому бывшие военнослужащие и добровольцы смогут получать выплаты по временной нетрудоспособности после возвращения.
Госдума на пленарном заседании приняла в окончательном чтении закон о выплатах для граждан, не возобновивших работу в течение трех месяцев после военной службы или исключения из добровольческих формирований, сообщает РИА «Новости».
Законопроект был внесен правительством России в июне.
Для застрахованных по обязательному соцстрахованию устанавливается выплата пособия по временной нетрудоспособности за счет Фонда пенсионного и социального страхования России с первого дня болезни. Закон также предусматривает продление срока приостановления трудового договора или госслужбы на весь период нетрудоспособности, наступивший после окончания службы.
