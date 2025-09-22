  • Новость часаКремль отверг обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства
    Антироссийские меры MI5 и MI6 доказывают кризис британских спецслужб
    Захарова назвала НАТО и ЕС спонсорами терроризма после атаки дронов ВСУ на Крым
    Макрон назвал поставки российской нефти «второстепенной проблемой»
    Вдова Чарли Кирка простила убийцу мужа
    МИД: России известны виновные в атаке дронов ВСУ на Форос в Крыму
    Захарова ответила на реплику Макрона о хаосе при изъятии активов России
    Россия предупредила об угрозе Балтийскому региону из-за действий НАТО
    Эксперт: Признание Палестины вызывает глубокий раскол в Израиле
    Франция потеснила Италию на позиции главного должника в Европе
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет

    Поскольку без опеки США иных способов внешнеполитического существования, кроме борьбы с Россией, в Европе изобрести не в состоянии, они обращаются к испытанным методам – мифу о «российской угрозе», который присутствует в европейском общественном сознании с конца XV века.

    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    22 сентября 2025, 14:53 • Новости дня

    Axios: Нетаньяху планирует запросить у Трампа одобрение аннексии территорий

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится получить одобрение президента США Дональда Трампа на аннексию палестинских территорий, сообщили СМИ.

    Как передает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников, «Нетаньяху хочет получить зеленый свет от Трампа, прежде чем приступать к любым аннексиям», пишет РИА «Новости».

    По информации портала, на прошлой неделе Нетаньяху лично встретился с госсекретарем США Марко Рубио в Иерусалиме. Премьер рассказал, что рассматривает разные сценарии по вопросу аннексии и сталкивается с серьезным давлением внутри правящей коалиции, которая требует присоединения 60% Западного берега реки Иордан.

    Однако администрация США не проявляет интереса к такому развитию событий, опасаясь, что это может навредить «Авраамовым соглашениям» между Израилем и арабскими странами. Представители США подчеркнули, что сейчас их приоритет – прекращение войны в Газе, освобождение заложников и согласование дальнейших действий.

    Кроме того, как стало известно порталу Axios от арабских чиновников, Дональд Трамп на ближайшей встрече в Нью-Йорке планирует обсудить с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании и Турции «американские принципы мира» для Ближнего Востока. Один из источников сообщил, что Трамп хочет получить обратную связь и поддержку новой инициативы США по прекращению войны, чтобы затем продвигать план дальше.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что палестино-израильский конфликт пребывает в самой острой и трагичной фазе за всю свою историю.

    Напомним, в воскресенье Государство Палестина признали Канада, Австралия и Британия. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал бороться против признания Палестины государством. Он также заявил, что Государство Палестина не появится к западу от реки Иордан.

    22 сентября 2025, 00:05 • Новости дня
    Маск метафорической фразой объяснил причину убийства Кирка

    Илон Маск метафорической фразой объяснил причину убийства Чарли Кирка

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск в день прощания с убитым 10 сентября сторонником президента США Чарли Кирком написал в соцсети метафоричную фразу, которой объяснил, кто и за что расправился с активистом.

    «Чарли был убит Тьмой за то, что показал людям Свет», – написал Маск в соцсети Х.

    Спортивная арена в Аризоне, рассчитанная на более 70 тыс. человек, почти полностью заполнена – на ней проходит панихида по Чарли Кирку. Американский президент Трамп и Маск сидят рядом за пуленепробиваемым стеклом и активно общаются.

    Напомним, 31-летний политический активист и радиоведущий Чарли Кирк  скончался от единственного огнестрельного ранения во время выступления в университете долины Юта в Ореме 10 сентября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 22-летнему Тайлеру Робинсону было предъявлено официальное обвинение в убийстве Кирка, незаконном хранении оружия и других преступлениях. Прокуроры заявили, что будут добиваться смертной казни обвиняемого.

    Супруга Чарли Кирка обратившись к тем, кто стоит за этим преступлением и тем, кто скорбит о потере политического активиста и радиоведущего, сообщив о причине убийства мужа.

    Бывший президент США Барак Обама предупредил о «политическом кризисе, подобного которому мы раньше не видели» в связи с убийством Чарли Кирка.

    Предприниматель и сооснователь Telegram Павел Дуров высказался о гибели консервативного политического активиста и радиоведущего Чарли Кирка в США, отметив нападки на свободу слова и тех, кто ее проповедует.

    21 сентября 2025, 17:49 • Новости дня
    Трамп пообещал защитить Польшу и Прибалтику от России
    Трамп пообещал защитить Польшу и Прибалтику от России
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты окажут помощь в обороне Польши и Прибалтики в случае эскалации отношений с Российской Федерацией, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Да, я сделаю это», – сказал Трамп в ответ на вопрос, поможет ли Вашингтон прибалтийским странам и Польше в случае эскалации отношений с Россией.

    Напомним, польский премьер Дональд Туск называл сбитые над территорией страны беспилотники российскими. Польские власти сообщили генсеку НАТО о факте уничтожения нескольких беспилотников. В этом военном блоке отказались признать инцидент с беспилотниками нападением.

    21 сентября 2025, 16:48 • Видео
    Запад вернет «ухилянтов» на Украину

    В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    21 сентября 2025, 18:28 • Новости дня
    Нетаньяху заявил, что будет бороться против государственности Палестины
    Нетаньяху заявил, что будет бороться против государственности Палестины
    @ Denes Erdos/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о готовности выступить против признания палестинской государственности на международных площадках, включая ООН.

    Израильское правительство намерено бороться с попытками признания палестинской государственности на всех возможных международных площадках, включая ООН, заявил Нетаньяху, передает ТАСС.

    По его словам, Израиль будет бороться с «клеветнической пропагандой» и против призывов к созданию палестинского государства, поскольку таковое «поставит под угрозу наше существование и станет абсурдной наградой для терроризма».

    Нетаньяху также сказал, что уже в середине следующей недели посетит США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и проведения встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    Премьер заявил, что представит в ООН правду Израиля и изложит свое видение «истинного мира, мира, проистекающего из силы».

    В воскресенье государство Палестина признали Канада, Австралия и Британия.

    Премьер Канады Марк Карни заявил, что палестинское руководство обязалось провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году.

    Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас сообщил, что Палестина проведет комплекс реформ в ответ на признание Британией независимости Палестинского государства.

    21 сентября 2025, 16:17 • Новости дня
    Британия признала Государство Палестина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина.

    «Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение конфликта путем создания двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина», – написал Стармер в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) .

    Напомним, в воскресенье государственность Палестины также признали Канада и Австралия.

    Ранее сообщалось, что 10 стран намерены признать Палестину 22 сентября.

    22 сентября 2025, 13:24 • Новости дня
    Эксперт: Признание Палестины вызывает глубокий общественно-политический раскол в Израиле

    Политолог Ципис: У Израиля нет инструментов для борьбы с мировым признанием Палестины

    Эксперт: Признание Палестины вызывает глубокий общественно-политический раскол в Израиле
    @ SHAWN THEW/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Признание Палестины рядом стран может привести к вооруженным столкновениям на улицах Израиля и даже к попытке захвата власти ультраправыми сионистами. Но это не помешает становлению Палестинского государства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «бороться» с признанием Палестины.

    «Палестинское государство будет провозглашено. Это можно считать неизбежным фактом, не зависящим от признания со стороны какой-либо отдельной страны, будь то Великобритания или Франция. Соответствующие заявления Парижа или Лондона лишь придают больше звучания этому дискурсу на международной арене», – отметил Саймон Ципис, эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    «Впрочем, признание Палестины рядом стран может вызвать глубокий общественно-политический раскол в Израиле и даже привести к гражданским столкновениям на улицах с участием ряда этнических объединений, в том числе арабов, а также ультраправых религиозных сил. Последние попытаются любой ценой не допустить образования Палестинского государства», – спрогнозировал спикер.

    «Не исключена даже попытка вооруженного переворота и захвата власти какой-либо из групп активистов, например – ультраправыми сионистами. Но это никак не изменит вектора к признанию Палестины. Более того, у Тель-Авива даже в дипломатическом поле почти не остается инструментов для борьбы, обещанной Нетаньяху. На мой взгляд, становлению Палестинского государства не помешает даже гипотетическое вето США», – считает аналитик.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности «бороться» с признанием Палестинского государства, которое, по его словам, «поставит под угрозу существование Израильского государства», пишет Times of Israel.

    «У меня есть четкое послание тем лидерам, которые признают Палестинское государство после ужасной бойни 7 октября: вы вручаете ценнейшую награду террору», – сказал премьер. «Этого не произойдет, – продолжил он. – Палестинское государство не будет создано к западу от Иордана».

    Политик пообещал объявить о дальнейших действиях Тель-Авива по этому вопросу после своего возвращения из США на следующей неделе. Нетаньяху планирует выступить против признания палестинской государственности на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и провести встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом.

    «Не позволяйте джихадистской идеологии диктовать вам политические решения», – написал МИД Израиля на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), обращаясь к странам, объявившим или готовым признать Палестинское государство.

    Днем ранее Великобритания, Канада, Австралия и Португалия объявили об официальном признании Палестинского государства, указав, что это единственный путь к установлению мира в регионе. Британский премьер Кир Стармер заявил, что это решение не станет «наградой для ХАМАС», а будет означать, что у палестинского движения «нет будущего, а также никакой роли в правительстве и в обеспечении безопасности».

    Премьер Канады Марка Карни заявил, что палестинские власти взяли на себя обязательство провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году. По его словам, новшества приведут к коренным изменениям системы управления, при этом в электоральной кампании не сможет участвовать ХАМАС. Также запланирована демилитаризация будущего государства.

    Саудовская Аравия и Франция проведут в понедельник в Нью-Йорке консультации, после которых ожидается признание Парижем палестинской государственности. С аналогичными заявлениями, вероятно, выступят Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта и Сан-Марино. В ХАМАС указали на важность этих решений, но призвали к «практическим мерам для прекращения войны в секторе Газа и недопущения аннексии Западного берега реки Иордан», сообщает ТАСС.

    Европейские страны заявили о готовности признать Палестину в ООН и осудили Израиль за действия в Газе, однако конкретные шаги практически отсутствуют, пишет The New York Times. Европейский союз предложил повысить тарифы на израильские товары, однако решение не согласовано из-за противодействия ряда государств, особенно Германии.

    В отдельных странах, таких как Испания, введен запрет на поставки оружия Израилю, а Бельгия объявила о планах запретить импорт товаров с израильских поселений на Западном берегу. Еврокомиссия предложила приостановить часть торгового соглашения с Израилем, что может лишить страны ЕС преференций на миллиарды евро, но этот шаг также не получил широкой поддержки.

    В свою очередь израильская политическая элита, включая крайне правого министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, выступила за немедленную аннексию Западного берега и демонтаж Палестинской автономии. Бен-Гвир назвал признание «наградой для убийц», имея в виду боевиков ХАМАС, и пообещал внести на следующее заседание правительства предложение о распространении суверенитета на спорные территории, передает Al Jazeera.

    Оппозиционный политик Бенни Ганц заявил, что признание Палестины только укрепит позиции ХАМАС, усугубит ситуацию с заложниками и может отдалить возможность их освобождения. В то же время левый депутат Офер Кассив назвал шаг Британии «правильным направлением», подчеркнув, что признание – лишь первый шаг, за которым должны последовать реальные меры, включая эмбарго на поставки оружия Израилю ради прекращения «геноцида в Газе».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что безопасность Израиля невозможна без признания права палестинцев на собственное государство. При этом, по его мнению, заявления западных лидеров по этому вопросу носят неоднозначный характер, поскольку они рассчитывают, что в ближайшем будущем «им будет нечего признавать».

    21 сентября 2025, 19:08 • Новости дня
    Нетаньяху: Палестинского государства не будет к западу от реки Иордан

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государство Палестина не появится к западу от реки Иордан, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в воскресенье, говоря о признании палестинской государственности Британией, Канадой и Австралией.

    «Палестинского государства не будет. Палестинского государства к западу от реки Иордан не будет», – цитирует Нетаньяху ТАСС.

    Также Нетаньяху заявил о готовности выступить против признания палестинской государственности на международных площадках, включая ООН.

    В воскресенье государство Палестина признали Канада, Австралия и Британия.

    22 сентября 2025, 10:38 • Новости дня
    Израильские политики осудили решение Британии официально признать Палестину
    Израильские политики осудили решение Британии официально признать Палестину
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Объявление Британии о признании Государства Палестина вызвало резкую реакцию среди израильских политиков и призывом к немедленной аннексии Западного берега, сообщает Al Jazeera.

    Великобритания официально признала Государство Палестина, что вызвало резкую реакцию среди израильских политиков и общества, передает Al Jazeera.

    Новость о решении британского премьер-министра Кира Стармера стала поводом для обсуждения и негодования как среди сторонников правительства Биньямина Нетаньяху, так и среди его оппонентов.

    Израильская политическая элита, включая крайне правого министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, выступила за немедленную аннексию Западного берега и демонтаж Палестинской автономии. Бен-Гвир назвал признание «наградой для убийц», имея в виду боевиков ХАМАС, и пообещал внести на следующее заседание правительства предложение о распространении суверенитета на спорные территории.

    Оппозиционный политик Бенни Ганц заявил, что признание Палестины только укрепит позиции ХАМАС, усугубит ситуацию с заложниками и может отдалить возможность их освобождения. По его словам, западные лидеры должны оказывать максимальное давление на ХАМАС для передачи заложников, а не идти на уступки.

    В то же время левый депутат Офер Кассив назвал шаг Британии «правильным направлением», подчеркнув, что признание – лишь первый шаг, за которым должны последовать реальные меры, включая эмбарго на поставки оружия Израилю ради прекращения «геноцида в Газе». Кассив ранее поддержал иск ЮАР против Израиля в Международном суде ООН, за что был временно отстранен от работы в Кнессете.

    Среди израильтян, опрошенных журналистами, мнения разделились: одни считают решение Британии незначительным и символическим, другие видят в нем поддержку врагов Израиля. Некоторые отмечают, что внешнее признание Палестины не изменит положения дел на местах, а подобные жесты воспринимаются как политические игры, не влияющие на безопасность и повседневную жизнь граждан.

    Ранее Канада, Австралия и Британия признали государственность Палестины.

    Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас пообещал провести реформы после решения Британии.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал бороться против признания Палестины государством.

    21 сентября 2025, 16:17 • Новости дня
    Австралия признала государственность Палестины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Австралия официально признала независимость и суверенитет Государства Палестина, говорится в заявлении австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе и главы МИД Австралии Пенни Вонг.

    «Начиная с сегодняшнего дня, воскресенья 21 сентября 2025 года, Австралийский Союз официально признает независимое и суверенное Государство Палестина», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

    В воскресенье Канада признала государственность Палестины.

    Напомним, Израиль сделал заявление в ответ на признание Палестины Францией. Британский кабмин потребовал от премьера страны Кира Стармера признать Государство Палестина.

    21 сентября 2025, 17:38 • Новости дня
    Аббас пообещал Британии проведение реформ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Палестине планируется провести комплекс реформ в ответ на признание Британией независимости Палестинского государства, заявил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.

    Аббас «высоко оценил признание Британией независимого Государства Палестина, назвав его важным шагом на пути к достижению справедливого и прочного мира», сообщили в канцелярии ПНА, передает ТАСС.

    Аббас отметил, что продолжит выполнять реформы, согласованные в рамках договоренностей с Лондоном.

    Напомним, в воскресенье государственность Палестины признали Канада, Австралия и Британия.

    Канадский премьер Марк Карни сообщил, что палестинские власти взяли на себя обязательство провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году.

    22 сентября 2025, 08:33 • Новости дня
    Власти Японии назвали признание Палестины делом времени

    Кабмин Японии назвал признание Палестины вопросом подходящего времени

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Токио продолжает настаивать на необходимости двухгосударственного решения в вопросе Ближнего Востока, считая признание Палестины лишь вопросом подходящего момента, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

    По его словам, Япония проведет всесторонний анализ ситуации после заявлений ряда стран о признании Государства Палестина, сообщает РИА «Новости».

    Хаяси подчеркнул: «Пока Япония поддерживает решение о двухгосударственном решении, вопрос не в том, признавать ли это государство, а в том, когда это произойдет. Мы проведем всесторонний анализ, внимательно следя за изменениями ситуации».

    Токио продолжает выступать за реализацию двухгосударственной схемы, при которой Палестина и Израиль могли бы мирно сосуществовать. По словам Хаяси, приоритетом сейчас является обеспечение устойчивого существования Палестины наряду с Израилем.

    Ранее глава МИД Японии Такэси Иваей отмечал, что нынешняя обстановка не способствует продвижению идеи двухгосударственного решения. В Палестине позиция Японии встретила критику: министр иностранных дел Палестины Кармен Агабекян-Шахин назвала отказ признавать Палестину прискорбным и выразила надежду, что японское правительство все же изменит свое решение в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль пригрозил Франции после заявления Парижа о готовности признать Государство Палестина. Кабмин Британии потребовал от главы правительства Кира Стармера признания Палестины. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении официально признать Палестину на Генассамблее ООН в сентябре.

    21 сентября 2025, 16:09 • Новости дня
    Канада признала государственность Палестины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канадская сторона признает государственность Палестины, об этом заявил канадский премьер-министр Марк Карни в воскресенье.

    Канада признает Государство Палестина, Оттава предлагает партнерство в «построении надежды на мирное будущее» Палестине и Израилю, указал Карни, передает ТАСС.

    Напомним, Израиль сделал заявление в ответ на признание Палестины Францией. Британский кабмин потребовал от премьера страны Кира Стармера признать Государство Палестина.

    21 сентября 2025, 16:38 • Новости дня
    Палестинские власти пообещали провести всеобщие выборы в 2026 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Палестинские власти взяли на себя обязательство провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году, говорится в заявлении премьер-министра Канады Марка Карни.

    По его словам, реформы затронут коренное изменение системы управления, при этом в выборах не сможет участвовать движение ХАМАС, а также запланирована демилитаризация палестинского государства, передает РИА «Новости».

    Карни подчеркнул, что обязательства были даны как Канаде, так и международному сообществу. Он отметил, что проведение реформ и выборов станет важным шагом на пути к изменению политической ситуации на палестинских территориях.

    Кроме того, премьер-министр Канады заявил, что нынешнее правительство Израиля «методично работает» над тем, чтобы не допустить создания палестинского государства. Эта позиция, по словам Карни, затрудняет продвижение мирного процесса в регионе.

    В воскресенье Канада признала государственность Палестины.

    Напомним, Израиль сделал заявление в ответ на признание Палестины Францией. Британский кабмин потребовал от премьера страны Кира Стармера признать Государство Палестина.

    22 сентября 2025, 03:01 • Новости дня
    WP узнала о желании Кеннеди-младшего «обвинить» парацетамол в аутизме

    Tекст: Ирма Каплан

    Администрация президента США Дональда Трампа намерена связать «Тайленол» (парацетамол) с риском развития аутизма, сообщают официальные лица, которые также будут рекламировать потенциальное средство для лечения аутизма, которое президент Трамп назвал «очень важным».

    «Ожидается, что администрация Трампа в понедельник объявит о новых усилиях по изучению того, как один препарат может быть связан с аутизмом, а другой может его лечить, сообщили четыре источника», – пишет Washingtop Post (WP).

    Федеральные органы здравоохранения выразят обеспокоенность по поводу использования беременными женщинами ацетаминофена, активного ингредиента «Тайленола» (парацетамола) и одного из самых широко используемых препаратов в мире, сказано в материале.

    «Чиновники изучают предыдущие исследования, включая августовский обзор, проведенный исследователями Mount Sinai и Гарварда, который предполагает возможную связь между применением «Тайленола» на ранних сроках беременности и повышенным риском развития аутизма у детей. По словам источников, они планируют предостеречь беременных женщин от использования «Тайленола» без серьезных симптомов типа лихорадки», – пишет газета.

    Кроме того, чиновники планируют продвигать малоизвестный препарат «Лейковорин» в качестве потенциального средства для лечения аутизма. Обычно его назначают для противодействия побочным эффектам некоторых лекарств и для лечения дефицита витамина B9.

    Ранние исследования с применением «Лейковорина» у детей с аутизмом показали, по словам некоторых ученых, значительное улучшение их способности говорить и понимать окружающих.

    Результаты исследования «Лейковорина» вызвали резонанс в научном сообществе, возобновив дебаты о причинах аутизма, заболевания, которое некоторые эксперты до недавнего времени считали преимущественно генетическим и, следовательно, в значительной степени неизлечимым.

    Эти усилия были одним из главных приоритетов для президента Дональда Трампа, который давно выражал обеспокоенность ростом заболеваемости аутизмом в США и в 2025 году поручил заместителям найти ответы на эту проблему.

    К инициативе присоединились министр здравоохранения и социальных служб Роберт Ф. Кеннеди-младший, комиссар Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Марти Макари, директор Национальных институтов здравоохранения Джей Бхаттачарья и другие высокопоставленные чиновники.

    Выступая на церемонии прощания с Чарли Кирком в воскресенье, Трамп анонсировал презентацию нового лечения аутизма, которая, видимо, состоится в рамках  пресс-конференции в Белом доме.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Роберт Кеннеди-младший в апреле сообщил о планах исследований экотоксинов, которые могут быть связаны с ростом случаев аутизма у детей.

    Группа исследователей из США впервые обнаружила, что генетическая мутация, вызывающая миотоническую дистрофию, связана с риском развития

    расстройства аутистического спектра, пишет Nature Neuroscience.


    21 сентября 2025, 22:13 • Новости дня
    Sic Noticias: Португалия официально признала государство Палестина

    Tекст: Ирма Каплан

    Португалия официально признала государство Палестина, добавив свою позицию к девяти другим странам, которыми являются Франция, Андорра, Австралия, Бельгия, Канада, Люксембург, Мальта, Великобритания и Сан-Марино.

    В воскресенье Португалия официально признала государство Палестина, о чем сообщил министр иностранных дел страны Пауло Ранжель из португальской миссии ООН в Нью-Йорке, передает телеканал Sic Noticias.

    Эта позиция принята совместно с девятью другими странами. Президент республики поддерживает решение правительства.

    Португалия выступает за создание двух суверенных государств, Израиля и Палестины, чтобы жить в мире. Признанием Палестины она хочет проложить путь к умеренному решению конфликта без радикализма.

    Противники этого решения в Португалии считают, что критерии международного права, необходимые для признания, в частности, определенной территории со стабилизированными географическими территориями и границами, а также эффективного правительства, способного осуществлять контроль над этой территорией, не выполнены.

    Напомним, ранее сообщалось, что 10 стран намерены признать Палестину 22 сентября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье, 21 сентября, Канада признала  государственность Палестины. Это же сделала Австралия. Израиль сделал заявление в ответ на признание Палестины Францией. Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Соединенное Королевство официально признала Палестину.

    Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в воскресенье, говоря о признании палестинской государственности Британией, Канадой и Австралией, заявил, что Палестинского государства не будет к западу от реки Иордан.

    22 сентября 2025, 11:03 • Новости дня
    NYT: Европа не готова к конкретным мерам против Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские страны заявили о готовности признать Палестину и осудили Израиль за действия в Газе, однако конкретные шаги практически отсутствуют, пишет The New York Times.

    Европейские страны заявили о намерении признать палестинское государство на Генассамблее ООН, сообщает The New York Times.

    Несмотря на резкую критику Израиля, в том числе обвинения в геноциде, реальных мер предпринято немного. Европейский союз предложил повысить тарифы на израильские товары, однако решение не согласовано из-за противодействия ряда государств, особенно Германии.

    В отдельных странах, таких как Испания, введен запрет на поставки оружия Израилю, а Бельгия объявила о планах запретить импорт товаров с израильских поселений на Западном берегу. Еврокомиссия предложила приостановить часть торгового соглашения с Израилем, что может лишить страны ЕС преференций на миллиарды евро, но этот шаг также не получил широкой поддержки.

    Потоки помощи в Газу остаются ограниченными, несмотря на гуманитарный кризис, а европейские государства принимают лишь небольшое количество беженцев. Бельгия принимает больше всего палестинских соискателей убежища, однако даже там процедура крайне сложна и многие заявки отклоняются. Примером может служить история Бахджата Мади, который рассказал: «Я хочу сделать все, чтобы мой отец остался жив» – его отец не может получить гуманитарную визу из-за невозможности выезда из Газы.

    По мнению экспертов, европейская риторика о поддержке Палестины пока не подкрепляется реальными действиями. Политические разногласия внутри ЕС, а также осторожность Германии и Италии мешают принятию жестких мер в отношении Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. Израильская армия проводит массированные и нескончаемые бомбардировки по территории Газы. Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

