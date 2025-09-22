  • Новость часаКремль отверг обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Антироссийские меры MI5 и MI6 доказывают кризис британских спецслужб
    Захарова назвала НАТО и ЕС спонсорами терроризма после атаки дронов ВСУ на Крым
    Макрон назвал поставки российской нефти «второстепенной проблемой»
    Вдова Чарли Кирка простила убийцу мужа
    МИД: России известны виновные в атаке дронов ВСУ на Форос в Крыму
    Захарова ответила на реплику Макрона о хаосе при изъятии активов России
    Россия предупредила об угрозе Балтийскому региону из-за действий НАТО
    Эксперт: Признание Палестины вызывает глубокий раскол в Израиле
    Франция потеснила Италию на позиции главного должника в Европе
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет

    Поскольку без опеки США иных способов внешнеполитического существования, кроме борьбы с Россией, в Европе изобрести не в состоянии, они обращаются к испытанным методам – мифу о «российской угрозе», который присутствует в европейском общественном сознании с конца XV века.

    12 комментариев
    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    7 комментариев
    22 сентября 2025, 14:22 • Новости дня

    Песков назвал нынешний этап палестино-израильского конфликта самым трагичным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестино-израильский конфликт пребывает в самой острой и трагичной фазе за всю свою историю, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о позиции Москвы по признанию Палестины некоторыми странами Запада, представитель Кремля подчеркнул неизменную приверженность российской стороны концепции двух государств как основы урегулирования, передает ТАСС.

    «Мы исходим из того, что это единственно возможный путь для поисков развязки этого сложнейшего и застарелого конфликта, который сейчас переживает, пожалуй, самую острую и самую трагичную фазу за всю свою историю», – сказал Песков. По его словам, Москва продолжает выступать за двусторонние переговоры и дипломатические усилия ради долгосрочного мира на Ближнем Востоке.

    Напомним, Канада, Австралия и Британия признали государственность Палестины. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал бороться против признания Палестины государством.

    Ранее комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    22 сентября 2025, 00:30 • Новости дня
    Аксенов сообщил уточненные данные по погибшим и раненым при атаке БПЛА на Крым

    Аксенов сообщил уточненные данные по погибшим и раненым при атаке на Крым

    Аксенов сообщил уточненные данные по погибшим и раненым при атаке БПЛА на Крым
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Республики Крым Сергей Аксенов в Telegram-канале сообщил уточненные данные по погибшим и раненым в результате атаки дронами ВСУ на регион.

    «По уточненным данным, на текущий момент в результате атаки БПЛА в районе ПГТ Форос три человека погибли, 16 получили ранения. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших», – сказано в посте.

    Аксенов пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим, которым будет оказана необходимая помощь и поддержка, пообещал глава республики.

    Напомним, Минобороны России доложило о гибели двух человек в результате атаки БПЛА ВСУ и 15 пострадавших с ранениями различной тяжести.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Крыма вечером воскресенья сообщил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове. Прокуратура Крыма сообщила о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион и запустила горячую линию. Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, какие повреждения получила школа в Форосе.

    Комментарии (11)
    21 сентября 2025, 23:40 • Новости дня
    Захарова ответила на реплику Макрона о хаосе при изъятии активов России
    Захарова ответила на реплику Макрона о хаосе при изъятии активов России
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реплику президента Франции Эмманюэля Макрона о последствиях изъятия активов у России.

    Французский лидер заявил, что нарушение правил в отношении замороженных активов России, соблюдению которых привержены в Европе, приведет к «полному хаосу», на что Захарова возразила.

    «Хаоса не будет. Будут меры. Жесткие. И они это знают», – приводит ТАСС комментарий Захаровой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис допустил использование активов России странами G7 для финансирования поддержки Украины.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о жестком ответе Москвы в случае попытки взыскать компенсации по Украине. Минфин США приветствовал намерение стран G7 использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

    Мария Захарова ранее уже обещала жесткий ответ со стороны России в случае хищения ее активов ЕС.

    Комментарии (12)
    21 сентября 2025, 16:48 • Видео
    Запад вернет «ухилянтов» на Украину

    В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 06:50 • Новости дня
    Ученые выявили новых био-убийц наполеоновской армии в 1812 году
    Ученые выявили новых био-убийц наполеоновской армии в 1812 году
    @ Петер фон Гесс/Hermitage Amsterdam

    Tекст: Ирма Каплан

    При морозе до -30, голодные и преследуемые российскими войсками, казаками и ополченцами, солдаты наполеоновской армии с трудом отступали. Из-за холода и антисанитарии распространились болезни. До сих пор считалось, что эпидемический тиф и окопная лихорадка были болезнями, которые атаковали французские войска, однако ученые выявили генетические доказательства того, что две другие инфекционные болезни уничтожили французскую армию.

    Из более чем полумиллиона человек, которые переправились через реку Неман в июне 1812 года с Наполеоном во главе, чтобы вторгнуться в Россию, только несколько тысяч вернулись живыми через несколько месяцев.

    «ДНК показывает, что паратифозная лихорадка и рецидивирующая лихорадка, передаваемая вшами, стали причиной катастрофического отступления Великой армии, а не эпидемического тифа или окопной лихорадки, как считалось ранее», – пишет испанская ABC.

    Ученые проанализировали ДНК зубов 13 солдат, захороненных в яме с более чем 3200 трупами, обнаруженной в Вильнюсе в 2001 году. Расширенное генетическое секвенирование подтвердило присутствие в четырех из них Salmonella enterica Paratyphi C, бактерии, вызывающей паратиф, и Borrelia recurrentis, возбудителя рецидивирующей лихорадки, переносимой головными вшами, в двух других, говорится в статье.

    Недавние исследования ДНК показали, что паратиф присутствует в Европе на протяжении тысячелетий, и к 1812 году это было уже хорошо известное и задокументированное заболевание. Хотя на протяжении всей кампании Наполеона в России паратиф или брюшной тиф не упоминались ни в одном историческом источнике, исследователи полагают, что он мог остаться незамеченным из-за неспецифичности и разнообразия его симптомов.

    При этом ученые считают 13 образцов недостаточным количеством для однозначных выводов. Они считают, что солдаты могли умереть от сочетания усталости, холода и различных заболеваний, таких как паратиф и рецидивирующая лихорадка, передаваемая головными вшами. Это не гарантирует смерть, но могло значительно ослабить и без того истощенных людей.

    «Наше исследование подтверждает наличие двух ранее не задокументированных патогенов, но потребуется анализ большего количества образцов, чтобы полностью понять спектр эпидемических заболеваний, которые поразили наполеоновскую армию во время отступления», – резюмировали исследователи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, результаты ДНК-анализа древних останков возле Боготы позволили ученым выделить уникальную родословную группы Чекуа, ранее не известную науке.


    Комментарии (15)
    21 сентября 2025, 16:20 • Новости дня
    Депутат: Зеленский решил ударить Гуцул в поддержку Санду

    Депутат Матвейчев: Молдавия при Санду вступила на опасный путь украинизации

    Депутат: Зеленский решил ударить Гуцул в поддержку Санду
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В случае сохранения власти Майя Санду продолжит «украинизацию» Молдавии и рискует завести страну в крайне сложную ситуацию, когда вероятность прямого конфликта с Россией значительно возрастет, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее Владимир Зеленский объявил санкции против экс-главы Гагаузии Евгении Гуцул.

    «Санкции Украины против уже находящейся в заключении башкана Гагаузии Евгении Гуцул – очередной акт антигуманизма со стороны офиса Владимира Зеленского. Правительство Молдавии уже разделило эту сильную женщину с ее детьми, приговорив к семи годам лишения свободы по совершенно надуманному поводу», – сказал Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи.

    «И в этих условиях на сцену выходит Зеленский, который своими действиями буквально кричит: «Пустите меня к ней, я тоже хочу ее ударить». Это мерзкое, некрасивое и абсолютно немужское поведение. Киев таким образом пытается продемонстрировать солидарность с Кишиневом, который тоже пытается идти по дороге западной интеграции», – подчеркивает он.

    «Зеленский и Майя Санду состоят в одной секте либерального диктата. Ее участники в целом стремятся поддерживать друг друга. Налицо крайне опасная тенденция: украинизация Молдавии. В случае, если действующая администрация республики сохранит власть, молдавское государство ждут темные времена», – считает собеседник.

    «В стране будут устроены гонения на религиозных деятелей, еще больше граждан уедут за рубеж. Кроме того, начнутся военные провокации в сторону Приднестровья, что может привести и к прямому конфликту с Россией», – спрогнозировал Матвейчев.

    Ранее Владимир Зеленский объявил санкции против экс-главы Гагаузии Евгении Гуцул. Всего в принятом санкционном списке числятся 66 физических лиц, а также 13 компаний. Ограничения подразумевают блокировку активов фигурантов документа, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, а также прекращение всех принятых торговых соглашений. Помимо Гуцул среди физических лиц в списке имеется и внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля – Пьер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Гуцул назвала приговор «политической расправой по указке сверху». Ее европейские адвокаты указали на многочисленные нарушения молдавского законодательства при вынесении приговора Гуцул, а также международных стандартов прав человека.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 00:55 • Новости дня
    Захарова назвала НАТО и ЕС спонсорами терроризма после атаки дронов ВСУ на Крым
    Захарова назвала НАТО и ЕС спонсорами терроризма после атаки дронов ВСУ на Крым
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Атаку дронов ВСУ на Ялту и Крым в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередным актом терроризма со стороны киевского режима и обратилась к ЕС и НАТО.

    «Всему НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на Европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его. Это они являются пульсом дестабилизации и распространения терроризма в Европе, спонсируя киевский режим и поставляя ему вооружения», – заявила дипломат в комментарии ТАСС.

    Напомним, Минобороны России доложило о гибели двух человек в результате атаки БПЛА ВСУ и 15 пострадавших с ранениями различной тяжести. Глава Республики Крым Сергей Аксенов уточнил данные по погибшим и раненым.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Крыма вечером воскресенья сообщил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове.

    Прокуратура Крыма сообщила о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион и запустила горячую линию. Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, какие повреждения получила школа в Форосе.

    Комментарии (10)
    21 сентября 2025, 18:28 • Новости дня
    Нетаньяху заявил, что будет бороться против государственности Палестины
    Нетаньяху заявил, что будет бороться против государственности Палестины
    @ Denes Erdos/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о готовности выступить против признания палестинской государственности на международных площадках, включая ООН.

    Израильское правительство намерено бороться с попытками признания палестинской государственности на всех возможных международных площадках, включая ООН, заявил Нетаньяху, передает ТАСС.

    По его словам, Израиль будет бороться с «клеветнической пропагандой» и против призывов к созданию палестинского государства, поскольку таковое «поставит под угрозу наше существование и станет абсурдной наградой для терроризма».

    Нетаньяху также сказал, что уже в середине следующей недели посетит США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и проведения встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    Премьер заявил, что представит в ООН правду Израиля и изложит свое видение «истинного мира, мира, проистекающего из силы».

    В воскресенье государство Палестина признали Канада, Австралия и Британия.

    Премьер Канады Марк Карни заявил, что палестинское руководство обязалось провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году.

    Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас сообщил, что Палестина проведет комплекс реформ в ответ на признание Британией независимости Палестинского государства.

    Комментарии (27)
    21 сентября 2025, 16:17 • Новости дня
    Британия признала Государство Палестина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина.

    «Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение конфликта путем создания двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина», – написал Стармер в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) .

    Напомним, в воскресенье государственность Палестины также признали Канада и Австралия.

    Ранее сообщалось, что 10 стран намерены признать Палестину 22 сентября.

    Комментарии (4)
    22 сентября 2025, 04:00 • Новости дня
    WSJ заявила о новой БПЛА-стратегии ВС России
    WSJ заявила о новой БПЛА-стратегии ВС России
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Новая технология беспилотников позволила Москве угрожать потенциальным целям на расстоянии до 20 миль (32 км) от линии фронта, пишет WSJ.

    Эта технология, называемая в ВС России дроны типа «матка» позволяют значительно увеличить дальность поражения целей.

    «Украинские военные заявили, что в последние месяцы российские силы начали применять новую тактику: тяжелые беспилотники типа «матка» вылетают далеко за линию контроля и выпускают более мелкие взрывоопасные дроны, которые затем атакуют украинскую технику», – цитирует «Газета.Ru» материал Wall Street Journal (WSJ).

    Там уточняется, что дрон-матка служит еще и ретрансляционной антенной, что позволяет поддерживать связь дронов с пилотами.

    Эти дроны ВС России точнее бьют по целям и работают на расстоянии до 30 км от линии фронта, отметила газета WSJ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года в зоне СВО заметили российский дрон-матку, работающий как ретранслятор. В воздухе «матка» работает как ретранслятор для других аппаратов, таким образом существенно возрастает дальность действия дронов-камикадзе.

    Лазерный комплекс для уничтожения дронов LazerBuzz решили испытать в зоне СВО.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2025, 23:27 • Новости дня
    Минобороны сообщило о гибели двух человек при атаке БПЛА ВСУ на Крым
    Минобороны сообщило о гибели двух человек при атаке БПЛА ВСУ на Крым
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Как заявили в оборонном ведомстве, 21 сентября киевским режимом совершена преднамеренная террористическая атака по гражданским объектам на территории Республики Крым.

    «В результате террористического акта по предварительной информации погибли два гражданских лица, 15 человек получили ранения различной степени тяжести», – сказано в сообщении.

    Минобороны уточнило, что атака произошла около 19.30 мск в курортной зоне Республики Крым, где нет военных объектов.

    «Вооруженными силами Украины нанесен террористический удар с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами», – уточнили там.

    Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов вечером воскресенья сообщил, что  украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове, есть погибшие, пострадало 15 человек, также повреждено здание школы в поселке Форос.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, прокуратура Крыма сообщила о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион и запустила горячую линию.

    Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, какие повреждения получила школа в Форосе.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 23:17 • Новости дня
    При атаке БПЛА на Форос пострадал охранник школы, ее актовый зал разрушен

    Tекст: Ирма Каплан

    При атаке БПЛА на поселок Форос пострадал охранник школы, в которой полностью разрушен актовый зал и повреждена библиотека, сообщил в Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

    «Атакой БПЛА школы Фороса полностью разрушен актовый зал, сильно пострадала библиотека. Ранен охранник», – сказано в посте.

    Крючков напомнил о запрете на публикацию фото и видео работы ПВО и сообщил, что в сети «активизировались украинские боты и ресурсы. Вбросы ложной информации».

    Напомним, в воскресенье украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове, есть погибшие, пострадало 15 человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Также было повреждено здание школы в поселке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, прокуратура Крыма сообщила о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион и запустила горячую линию.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 13:24 • Новости дня
    Эксперт: Признание Палестины вызывает глубокий общественно-политический раскол в Израиле

    Политолог Ципис: У Израиля нет инструментов для борьбы с мировым признанием Палестины

    Эксперт: Признание Палестины вызывает глубокий общественно-политический раскол в Израиле
    @ SHAWN THEW/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Признание Палестины рядом стран может привести к вооруженным столкновениям на улицах Израиля и даже к попытке захвата власти ультраправыми сионистами. Но это не помешает становлению Палестинского государства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «бороться» с признанием Палестины.

    «Палестинское государство будет провозглашено. Это можно считать неизбежным фактом, не зависящим от признания со стороны какой-либо отдельной страны, будь то Великобритания или Франция. Соответствующие заявления Парижа или Лондона лишь придают больше звучания этому дискурсу на международной арене», – отметил Саймон Ципис, эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    «Впрочем, признание Палестины рядом стран может вызвать глубокий общественно-политический раскол в Израиле и даже привести к гражданским столкновениям на улицах с участием ряда этнических объединений, в том числе арабов, а также ультраправых религиозных сил. Последние попытаются любой ценой не допустить образования Палестинского государства», – спрогнозировал спикер.

    «Не исключена даже попытка вооруженного переворота и захвата власти какой-либо из групп активистов, например – ультраправыми сионистами. Но это никак не изменит вектора к признанию Палестины. Более того, у Тель-Авива даже в дипломатическом поле почти не остается инструментов для борьбы, обещанной Нетаньяху. На мой взгляд, становлению Палестинского государства не помешает даже гипотетическое вето США», – считает аналитик.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности «бороться» с признанием Палестинского государства, которое, по его словам, «поставит под угрозу существование Израильского государства», пишет Times of Israel.

    «У меня есть четкое послание тем лидерам, которые признают Палестинское государство после ужасной бойни 7 октября: вы вручаете ценнейшую награду террору», – сказал премьер. «Этого не произойдет, – продолжил он. – Палестинское государство не будет создано к западу от Иордана».

    Политик пообещал объявить о дальнейших действиях Тель-Авива по этому вопросу после своего возвращения из США на следующей неделе. Нетаньяху планирует выступить против признания палестинской государственности на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и провести встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом.

    «Не позволяйте джихадистской идеологии диктовать вам политические решения», – написал МИД Израиля на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), обращаясь к странам, объявившим или готовым признать Палестинское государство.

    Днем ранее Великобритания, Канада, Австралия и Португалия объявили об официальном признании Палестинского государства, указав, что это единственный путь к установлению мира в регионе. Британский премьер Кир Стармер заявил, что это решение не станет «наградой для ХАМАС», а будет означать, что у палестинского движения «нет будущего, а также никакой роли в правительстве и в обеспечении безопасности».

    Премьер Канады Марка Карни заявил, что палестинские власти взяли на себя обязательство провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году. По его словам, новшества приведут к коренным изменениям системы управления, при этом в электоральной кампании не сможет участвовать ХАМАС. Также запланирована демилитаризация будущего государства.

    Саудовская Аравия и Франция проведут в понедельник в Нью-Йорке консультации, после которых ожидается признание Парижем палестинской государственности. С аналогичными заявлениями, вероятно, выступят Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта и Сан-Марино. В ХАМАС указали на важность этих решений, но призвали к «практическим мерам для прекращения войны в секторе Газа и недопущения аннексии Западного берега реки Иордан», сообщает ТАСС.

    Европейские страны заявили о готовности признать Палестину в ООН и осудили Израиль за действия в Газе, однако конкретные шаги практически отсутствуют, пишет The New York Times. Европейский союз предложил повысить тарифы на израильские товары, однако решение не согласовано из-за противодействия ряда государств, особенно Германии.

    В отдельных странах, таких как Испания, введен запрет на поставки оружия Израилю, а Бельгия объявила о планах запретить импорт товаров с израильских поселений на Западном берегу. Еврокомиссия предложила приостановить часть торгового соглашения с Израилем, что может лишить страны ЕС преференций на миллиарды евро, но этот шаг также не получил широкой поддержки.

    В свою очередь израильская политическая элита, включая крайне правого министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, выступила за немедленную аннексию Западного берега и демонтаж Палестинской автономии. Бен-Гвир назвал признание «наградой для убийц», имея в виду боевиков ХАМАС, и пообещал внести на следующее заседание правительства предложение о распространении суверенитета на спорные территории, передает Al Jazeera.

    Оппозиционный политик Бенни Ганц заявил, что признание Палестины только укрепит позиции ХАМАС, усугубит ситуацию с заложниками и может отдалить возможность их освобождения. В то же время левый депутат Офер Кассив назвал шаг Британии «правильным направлением», подчеркнув, что признание – лишь первый шаг, за которым должны последовать реальные меры, включая эмбарго на поставки оружия Израилю ради прекращения «геноцида в Газе».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что безопасность Израиля невозможна без признания права палестинцев на собственное государство. При этом, по его мнению, заявления западных лидеров по этому вопросу носят неоднозначный характер, поскольку они рассчитывают, что в ближайшем будущем «им будет нечего признавать».

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 19:08 • Новости дня
    Нетаньяху: Палестинского государства не будет к западу от реки Иордан

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государство Палестина не появится к западу от реки Иордан, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в воскресенье, говоря о признании палестинской государственности Британией, Канадой и Австралией.

    «Палестинского государства не будет. Палестинского государства к западу от реки Иордан не будет», – цитирует Нетаньяху ТАСС.

    Также Нетаньяху заявил о готовности выступить против признания палестинской государственности на международных площадках, включая ООН.

    В воскресенье государство Палестина признали Канада, Австралия и Британия.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 10:38 • Новости дня
    Израильские политики осудили решение Британии официально признать Палестину
    Израильские политики осудили решение Британии официально признать Палестину
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Объявление Британии о признании Государства Палестина вызвало резкую реакцию среди израильских политиков и призывом к немедленной аннексии Западного берега, сообщает Al Jazeera.

    Великобритания официально признала Государство Палестина, что вызвало резкую реакцию среди израильских политиков и общества, передает Al Jazeera.

    Новость о решении британского премьер-министра Кира Стармера стала поводом для обсуждения и негодования как среди сторонников правительства Биньямина Нетаньяху, так и среди его оппонентов.

    Израильская политическая элита, включая крайне правого министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, выступила за немедленную аннексию Западного берега и демонтаж Палестинской автономии. Бен-Гвир назвал признание «наградой для убийц», имея в виду боевиков ХАМАС, и пообещал внести на следующее заседание правительства предложение о распространении суверенитета на спорные территории.

    Оппозиционный политик Бенни Ганц заявил, что признание Палестины только укрепит позиции ХАМАС, усугубит ситуацию с заложниками и может отдалить возможность их освобождения. По его словам, западные лидеры должны оказывать максимальное давление на ХАМАС для передачи заложников, а не идти на уступки.

    В то же время левый депутат Офер Кассив назвал шаг Британии «правильным направлением», подчеркнув, что признание – лишь первый шаг, за которым должны последовать реальные меры, включая эмбарго на поставки оружия Израилю ради прекращения «геноцида в Газе». Кассив ранее поддержал иск ЮАР против Израиля в Международном суде ООН, за что был временно отстранен от работы в Кнессете.

    Среди израильтян, опрошенных журналистами, мнения разделились: одни считают решение Британии незначительным и символическим, другие видят в нем поддержку врагов Израиля. Некоторые отмечают, что внешнее признание Палестины не изменит положения дел на местах, а подобные жесты воспринимаются как политические игры, не влияющие на безопасность и повседневную жизнь граждан.

    Ранее Канада, Австралия и Британия признали государственность Палестины.

    Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас пообещал провести реформы после решения Британии.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал бороться против признания Палестины государством.

    Комментарии (3)
    22 сентября 2025, 05:30 • Новости дня
    Стоматолог Лабухин назвал продукты, укрепляющие зубную эмаль

    Tекст: Ирма Каплан

    Для профилактики разрушения эмали врач и медицинский директор сети клиник «МИА.РФ» Максим Лабухин советует обогатить рацион ягодами, молочными продуктами и зеленью, а также не забывать о регулярной гигиене.

    Стоматолог объяснил, что зубная эмаль, несмотря на прочность, подвержена воздействию бактерий и может разрушаться при неправильном уходе, поделился он с «Газетой.Ru».

    Регулярная чистка зубов дважды в день, полоскание после еды, использование флосса или ирригатора и профилактические визиты к стоматологу два раза в год значительно снижают риск кариеса. Для поддержания здоровья эмали полезно применять средства с фтором, однако их избыток может вызвать флюороз.

    По словам Лабухина, питание играет ключевую роль: твердые овощи и фрукты способствуют очищению зубов от налета и стимулируют кровообращение в деснах.

    Врач советует употреблять зелень, ягоды, орехи, молочные продукты, морепродукты, яйца, мед и чай. Молочная продукция содержит кальций и фосфор, необходимые для реминерализации эмали, а морская рыба богата фтором и витамином D.

    Стоматолог предупреждает, что продукты с яркими красителями – ягоды, соки, кофе, вино, соевый соус – могут окрашивать зубы, особенно при недостатке кальция и фтора. После кислых ягод рекомендуется полоскать рот водой.

    В период после отбеливания или ортодонтического лечения стоит избегать твердых продуктов и резких перепадов температур.

    Эксперт заключает: уход за эмалью – это не только эстетика, но и профилактика кариеса и заболеваний десен.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в марте газета ВЗГЛЯД разбиралась со стоматологом, как влияет соблюдения поста на ротовую полость.

    Врач Барсегян назвал основную причину потери зубов во взрослом возрасте.


    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 16:17 • Новости дня
    Австралия признала государственность Палестины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Австралия официально признала независимость и суверенитет Государства Палестина, говорится в заявлении австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе и главы МИД Австралии Пенни Вонг.

    «Начиная с сегодняшнего дня, воскресенья 21 сентября 2025 года, Австралийский Союз официально признает независимое и суверенное Государство Палестина», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

    В воскресенье Канада признала государственность Палестины.

    Напомним, Израиль сделал заявление в ответ на признание Палестины Францией. Британский кабмин потребовал от премьера страны Кира Стармера признать Государство Палестина.

    Комментарии (0)
    Главное
    Опубликованы кадры разрушений в школе после удара ВСУ по Форосу
    ВС России взяли в полукольцо логистический узел ВСУ в Днепропетровской области
    Сальдо рассказал о сжигании ВСУ тел бойцов на свалке в Херсоне
    Вэнс взял на себя роль Кирка по работе с американской молодежью
    Президент Сирии прибыл на Генассамблею ООН впервые за 60 лет
    Пугачева отказалась оформлять ОСАГО на Rolls-Royce и Maybach
    Человек-паук получил сотрясение мозга

    Европа ускорилась к газовой зависимости от США

    Евросоюз решил ускорить на год отказ от российского СПГ: теперь полный запрет на закупки топлива намечен на 1 января 2027 года, а не к концу того же года, как планировалось ранее. Этот шаг станет частью 19-го пакета санкций и, по мнению экспертов, отражает желание Брюсселя продемонстрировать Вашингтону готовность расчистить рынок для американского газа. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Европе миф о «вторжении» российских боевых самолетов

    Угрозы уничтожения российских боевых самолетов посыпались внезапно из стран Евросоюза. «Налицо чрезмерная и неуместная враждебность», заявляют эксперты. Почему все заявления о «нарушении воздушного пространства» российскими истребителями лживы и бездоказательны – и чего на самом деле хотят добиться столь агрессивной риторикой в ЕС и НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дети меня и вправду вытащили»

    «Дети спрашивают, было ли мне страшно. Я отвечаю: «Не представляете, насколько страшно». И показываю им на свои волосы – насколько я поседел». Ветеран СВО Сергей Грызов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что его жена за тысячи километров почувствовала, как он едва не погиб – и как работа детского театрального режиссера сегодня помогает ему в реабилитации от психологических травм. Подробности

    Перейти в раздел

    Антироссийские меры MI5 и MI6 доказывают кризис британских спецслужб

    Стало известно о появлении одновременно сразу двух инициатив британских разведки и контрразведки, и обе они связаны с Россией. Речь идет об усилении борьбы со шпионажем, с одной стороны, и о появлении новых методов работы с информаторами в России, с другой. Почему и то и другое, скорее всего, обернется провалом британских спецслужб? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    • Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

      Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    • США отказали Британии по русскому вопросу

      Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации