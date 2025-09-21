  • Новость часаПесков заявил о готовности Путина к диалогу по урегулированию на Украине
    Немцы хотят альтернативу канцлеру-русофобу
    Эксперт: Трамп приписал США заслуги СССР в Афганистане
    Названы страны с наибольшим гендерным разрывом в зарплате
    Американские IT-гиганты запретили выезд из США иностранным сотрудникам
    В Германии предложили стрелять на поражение при появлении истребителей России
    Победитель «Интервидения» Дык Фук рассказал, куда направит часть выигрыша
    Трамп пригрозил «нехорошими вещами» Афганистану из-за базы Баграм
    NYT назвала цель наращивания мощи США в Карибском бассейне
    Десятки солдат ВСУ добровольно сдались в плен через специальный бот
    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    25 комментариев
    21 сентября 2025, 14:13 • Новости дня

    Над Белгородской областью уничтожили три украинских дрона за два часа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Днем над территорией Белгородской области поразили три украинских беспилотника, сообщило Министерство обороны России в воскресенье.

    Дроны сбили дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 11.00 до 13.00 мск, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Все уничтоженные БПЛА относились к самолетному типу.

    Напомним, в ночь с субботы на воскресенье средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа.

    В ночь на субботу над страной нейтрализовали 149 украинских беспилотников.

    20 сентября 2025, 14:49 • Новости дня
    Зеленский заявил о создании нового рода войск ВСУ

    Зеленский объявил о создании штурмовых войск ВСУ

    Зеленский заявил о создании нового рода войск ВСУ
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ближайшую неделю-десять дней на Украине планируется запуск нового отдельного рода войск – современных штурмовых подразделений с использованием дронов, заявил президент Владимир Зеленский.

    Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании отдельного рода штурмовых войск в составе вооруженных сил страны, передает РИА «Новости». Он пояснил, что принято решение о формировании этих подразделений, и подготовительные мероприятия уже начались. По словам Зеленского, работа новых штурмовых войск стартует примерно через неделю или десять дней. Президент отметил, что современные штурмовые войска будут оснащены дронами и соответствующим техническим обеспечением. Зеленский заявил: «Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Сейчас все готовится, и, я думаю, где-то (через) неделю-десять дней все будет работать. Современные штурмовые войска с дроновой составляющей, со всем остальным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине не осталось никакой законной власти. Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой.

    Комментарии (9)
    20 сентября 2025, 20:44 • Новости дня
    Мирошник в стихах высмеял призыв Ющенко «идти на Москву»

    Мирошник в стихах высмеял призыв Ющенко идти на Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в стихотворной форме прокомментировал призыв экс-президента Украины Виктора Ющенко послать ВСУ «на Москву».

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в стихах ответил на просьбу ТАСС прокомментировать слова бывшего президента Украины Виктора Ющенко, который предложил ВСУ «идти на Москву».

    Мирошник заявил: «Чем меньше шансов быть в окопе, чем больше тупости в мозгу, тем больше хочется пехоту послать в Москву, в Москву, в Москву».

    Дипломат подчеркнул, что по пустословию и управляемости извне Ющенко уступает лишь Зеленскому, и предположил, что бывшему главе Украины лучше удается заниматься пчеловодством, чем политикой.

    «Престарелого Ющенко укусили любимые пчелы. В 2004 он киевский престол был не способен взять без третьего тура и манипуляций западников, а сегодня, разглядывая очередной пенек в своем имении под Киевом, готов отправить отступающую армию «на Москву». Засаленная седина Ющенко – не признак мудрости, а многозначительное чавканье – демонстрация заторможенности и скудоумия», – заявил Мирошник.

    Ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил о необходимости для Киева идти дальше бывших государственных границ и продвигаться к Москве.

    Комментарии (10)
    20 сентября 2025, 12:29 • Видео
    Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

    Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 19:07 • Новости дня
    Балицкий предупредил о последствиях катастрофы на ЗАЭС для Европы

    Балицкий заявил о риске катастрофы для Европы из-за ударов ВСУ по ЗАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная авария на Запорожской атомной электростанции из-за ударов ВСУ может привести к радиационным последствиям как для региона, так и для всей Европы, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий заявил в своем Telegram-канале, что потенциальная катастрофа на Запорожской атомной электростанции из-за постоянных атак Вооруженных сил Украины может затронуть не только Запорожскую область, но и всю Европу.

    «Киевскому режиму плевать. Они готовы рискнуть будущим всей планеты ради своих политических амбиций», – заявил Балицкий.

    По словам Балицкого, Запорожская АЭС продолжает функционировать благодаря защите России и самоотверженности сотрудников станции. Он подчеркнул, что делается все возможное, чтобы сохранить работоспособность объекта и предотвратить угрозу радиационной аварии на фоне продолжающихся атак.

    Губернатор также обратил внимание на недостаточное освещение ситуации в иностранных СМИ, несмотря на недавние визиты журналистов из США, Бразилии, Чехии и Франции на станцию. Он отметил, что их репортажи замалчиваются, а эксперты МАГАТЭ, которых эвакуировали во время последней атаки дронов, ограничиваются только формальными докладами о радиационном фоне.

    Балицкий выразил недовольство отсутствием решительных заявлений и осуждения обстрелов со стороны МАГАТЭ и западных стран. По его мнению, международное агентство и западные СМИ демонстрируют двойные стандарты и игнорируют угрозу безопасности миллионов людей ради политической конъюнктуры.

    Он пообещал, что региональные власти и персонал ЗАЭС продолжат защищать станцию, восстанавливать разрушенное и рассказывать правду о ситуации, чтобы предотвратить опасные игры с ядерной безопасностью.

    Ранее на территории вблизи топливных складов Запорожской АЭС вспыхнул пожар после артиллерийского обстрела.

    Глава Запорожской области Евгений Балицкий на прошлой неделе сообщил о сбитом FPV-дроне у территории ЗАЭС.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо указал на опасность обстрелов Запорожской АЭС и подчеркнул ответственность Украины и западных стран за возможные последствия.

    Комментарии (5)
    20 сентября 2025, 15:57 • Новости дня
    Зеленский предложил Румынии и Польше вступить в войну с дронами

    Зеленский высказал Польше и Румынии идею совместной борьбы с дронами

    Зеленский предложил Румынии и Польше вступить в войну с дронами
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Украины предложил Польше и Румынии координировать силы ПВО для совместного перехвата дронов, пролетающих вблизи их границ на западе страны.

    Украинский лидер Владимир Зеленский предложил Польше и Румынии согласованно сбивать беспилотники, угрожающие их воздушному пространству, передает передает РБК.

    По словам Зеленского, ПВО Украины сбивают все, что летит как на украинскую, так и на польскую территорию, и аналогично должна поступать Польша. Президент подчеркнул, что Румыния могла бы действовать по тому же принципу, ограничив операции западными районами, близкими к своим границам. Он уточнил, что на другие страны Киев не рассчитывает.

    На прошлой неделе Варшава и Бухарест сообщили о нарушениях своего воздушного пространства дронами. Польша зафиксировала около 20 беспилотников, которые сочла российскими, в ночь с 9 на 10 сентября. Минобороны России заявило, что удары наносились по западным регионам Украины, а объекты на территории Польши не планировались, использованные дроны не способны пролететь больше 700 км.

    В Румынии 14 сентября был обнаружен дрон у побережья Дуная близ Одесской области Украины, для перехвата которого были подняты два истребителя F-16. Аппарат, однако, изменил курс и вернулся на Украину. Российское посольство в Румынии назвало обвинения надуманными и необоснованными.

    Случаи нарушения воздушных границ привели к объявлению НАТО операции «Восточный часовой» по укреплению обороны. Глава МИД Польши допускал возможность введения бесполетной зоны над Украиной, однако румынский президент идею не поддержал.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что такие меры могут привести к войне между НАТО и Москвой.

    Бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис заявил о необходимости закрытия неба над Украиной, несмотря на риск эскалации конфликта.

    Комментарии (10)
    21 сентября 2025, 07:40 • Новости дня
    Десятки солдат ВСУ добровольно сдались в плен через специальный бот

    Tекст: Ирма Каплан

    Организатор российского проекта по разработке бота для помощи военнослужащим ВСУ добровольно сдаться в плен сообщил об успешной работе бота и десятках спасенных от гибели украинцев.

    «С помощью бота несколько десятков человек уже смогли перейти линию фронта и сейчас находятся в безопасности», – рассказал организатор проекта РИА «Новости».

    Группа российских волонтеров создала бот @FREE_SOLDIER2022 для помощи украинским гражданам, которых насильно мобилизовали в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) или солдатам для добровольной сдачи в плен.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Херсонском и Запорожском направлениях солдаты ВСУ регулярно обращались с просьбой обеспечить возможность добровольно сдаться в плен, рассказали в российских силовых структурах.

    Группа украинских военных в Новониколаевке ошибочно оказалась на позициях российских войск и без сопротивления сдалась в плен.

    Комментарии (4)
    20 сентября 2025, 19:13 • Новости дня
    Ющенко призвал Киев идти на Москву

    Бывший президент Украины Ющенко призвал Киев идти на Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил о необходимости для Киева идти дальше бывших государственных границ и продвигаться к Москве.

    Виктор Ющенко в интервью YouTube-каналу высказал мнение, что Киев не должен ограничиваться возвращением к границам 1991 года, передает RT. По его словам, некоторые политики довольствуются такими целями, однако сам он считает их недостаточными.

    «Мы по-разному считаем, что такое победа. Кто-то говорит: «Да оставьте линию так, как она есть, и то слава богу». А я не хочу так оставлять».

    Когда интервьюер уточнил, означает ли это движение на Москву, Ющенко ответил утвердительно: «На Москву».

    В завершение Ющенко выразил надежду, что Украина сможет стать, по его словам, «бронежилетом Европы».

    Ранее Владимир Зеленский предупредил депутатов правящей партии «Слуга народа» о необходимости «трудных решений» в случае ухудшения обстановки на фронте.

    Зеленский также предложил Польше и Румынии координировать работу сил ПВО для совместного перехвата дронов вблизи западных границ страны.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что российские войска развивают наступление почти по всей линии боевых действий в зоне спецоперации на Украине.

    Комментарии (13)
    20 сентября 2025, 19:24 • Новости дня
    Надпись «Слава России» появилась на табло поезда из Киева в Закарпатье

    Tекст: Вера Басилая

    В поезде, следовавшем из Киева в Рахов Закарпатской области, пассажиры заметили на электронном табло фразу «Слава России».

    Инцидент с появлением надписи произошел на электронном табло поезда Киев–Рахов в городе Яремче, передает РИА «Новости». Полиция Ивано-Франковской области подтвердила получение сообщения об этом утром в субботу.

    Правоохранители провели осмотр места происшествия и изъяли планшетное устройство, с которого осуществляется программирование табло, говорится в сообщении местной полиции. Ведомство начало проверку обстоятельств случившегося и выясняет, как именно могла появиться такая надпись.

    Официальные лица пока не предоставили дополнительной информации о возможных подозреваемых либо о происхождении надписи.

    После событий 2014 года власти Украины ведут политику, направленную на ограничение использования русского языка и всего, что связано с Россией. В 2019 году Верховная рада приняла закон, который обязывает граждан использовать украинский язык во всех сферах жизни.

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила исключить из конституции страны упоминание русского языка.

    Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинские зумеры и представители старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 01:53 • Новости дня
    Зеленский объявил санкции против Гуцул, Мизулиной и внука де Голля

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о трех пакетах санкций в отношении физических и юридических лиц России, указы о них опубликованы на сайте президента Украины.

    Всего в списках подсанкционных указаны 66 физических лиц и 13 компаний, против которых применено блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений и лишение всех украинских госнаград, передает ТАСС.

    В этот раз Зеленский поместил в списки главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул и внука первого президента Франции генерала Шарля де Голля Пьера. Кроме Гуцул в санкционном списке упомянуты еще 10 молдавских политиков.

    Среди россиян подсанкционными стали глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, первый замглавы МВД Андрей Кикоть, директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль выразил желание оформить российское гражданство. Также он заявил о намерении переехать в Москву ради сохранения семейных и традиционных ценностей для своих детей.

    Комментарии (3)
    20 сентября 2025, 23:45 • Новости дня
    Захарова высмеяла лингвистические проблемы пассажиров поезда на Львов

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале эпизод в поезде на Львов, в котором пассажирка требовала у соседей по купе прекратить изъясняться по-русски.

    «Представляете, только ребята дверь в спальню закроют, из окна вопрос: «По-москальски будэте или по-эвропейски?» – поиронизирована в посте дипломат.

    Захарова приложила к посту ссылку на материал украинского издания «Страна», в котором запечатлен момент, когда в поезде, следующем во Львов, между пассажирами возникает словесный конфликт из-за русского языка.

    «А куда вы едете?» – спрашивает на украинском пассажирка с верхней полки.

    «Во Львов», – отвечает девушка снизу.

    «А почему вы тогда говорите по-русски? Вы что, в Россию едете? Вы русифицируете наших детей, сиди ома и не едь во Львов. Возвращайся домой в Россию, я предупредила!» – стращает хрипом сверху будущая европейка с Украины.

    Молодой человек снизу, реагируя на происходящее жестами и пытаясь съесть сосиску в тесте, закатывает глаза и показывает жест «ОК», не сказав ни единого слова.

    Ранее в этот день стало известно, что в поезде, следовавшем из Киева в Рахов Закарпатской области, пассажиры заметили на электронном табло фразу «Слава России».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему украинские зумеры и представители старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 14:43 • Новости дня
    В Самарской области при атаке БПЛА погибли четыре человека

    Федорищев сообщил о гибели четырех человек при атаке БПЛА на Самарскую область

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ночной атаки беспилотников на территорию Самарской области погибли четыре человека, еще один получил ранения и находится под наблюдением врачей, заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

    В результате ночной атаки беспилотников в Самарской области погибли четыре человека, сообщил Федорищев в своем официальном аккаунте ВКонтакте.

    Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что власти региона поддерживают постоянную связь с пострадавшими семьями. Он пообещал, что им будет оказана необходимая помощь, включая материальную поддержку.

    Также губернатор сообщил, что в результате атаки пострадал еще один человек. По его словам, лучшие врачи региона сейчас делают все возможное, чтобы восстановить его здоровье.

    Минобороны сообщило, что в ночь на субботу в Самарской области было сбито 15 вражеских беспилотников.

    ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 160 беспилотниками.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 18:08 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Запорожье, Днепропетровске и Чернигове

    Tекст: Вера Басилая

    Сразу в нескольких городах на Украине, включая Запорожье, Днепропетровск (украинское название – Днепр) и Чернигов, раздались взрывы, после чего в регионах была объявлена воздушная тревога, сообщили украинские СМИ.

    Информация о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье поступила от агентства «Укринформ», передает ТАСС.

    Известно, что в районах области, находящихся под контролем украинских властей, объявлена воздушная тревога.

    В Днепропетровске также были зафиксированы взрывы, сообщает украинский телеканал «Новости. Live».

    В Чернигове на севере Украины вновь прогремел взрыв, пишет украинское издание «Общественное. Новости». Издание ранее уже сообщало о взрыве в этом городе. В настоящее время в Черниговской области также действует воздушная тревога.

    ВС России уничтожили позицию зенитно-ракетного комплекса С-300 ВСУ в Черниговской области.

    Подполье в Днепропетровске заявило о поражении заводов по дооснащению техники ВСУ.

    Минобороны сообщило об ударе по производству дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 22:22 • Новости дня
    Захарова: За всеми решениями Ющенко стоит его жена из Госдепа

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за призывами Виктора Ющенко «идти на Москву» и другими заявлениями стоит его супруга Кэтрин Клэр Чумаченко, работавшая в Госдепе США.

    Бывший президент Украины Виктор Ющенко принимает все свои решения под влиянием жены, сотрудницы Госдепа США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет «Комсомольская правда».

    Захарова заявила, что родители Кэтрин Клэр Чумаченко – остарбайтеры. Это вывезенные на принудительные работы в Третий рейх славяне.. По словам дипломата, нацисты считали славян трудовой силой или подлежащими уничтожению.

    Мария Захарова также напомнила, что после окончания Второй мировой войны семья Чумаченко оказалась в США. Там они, по ее словам, присоединились к сообществу украинских националистов.

    Ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил о необходимости для Киева «идти дальше бывших государственных границ» и продвигаться к Москве.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал это заявление в стихотворной форме.

    Комментарии (2)
    20 сентября 2025, 15:39 • Новости дня
    Зеленский вновь поднял вопрос о «корейской» и «финской» моделях для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский допустил возможность прекращения конфликта без финального мирного соглашения, отметив, что киевские власти не рассматривают ни «корейскую», ни «финскую» модель урегулирования.

    Владимир Зеленский вновь высказался по поводу возможных моделей завершения конфликта на Украине, ссылаясь на опыт Корейского полуострова и Финляндии, передает РИА «Новости».

    Глава киевского режима подчеркнул, что ситуация отличается от корейской, поскольку там война окончилась без финального мирного договора. По его словам, «может случиться, что не будет финального документа об окончании войны», а президент Франции Эммануэль Макрон ранее отмечал, что гарантии безопасности можно предоставлять уже при прекращении огня, не дожидаясь итогового урегулирования.

    Зеленский добавил, что никто на Украине не рассматривает варианты «корейской», «финской» или иных моделей, потому что у страны «своя история». Он указал, что прекращение огня, по мнению ряда западных лидеров, уже достаточно для предоставления гарантий безопасности.

    Президент России Владимир Путин ранее заявил, что целью урегулирования должна стать не краткосрочная передышка, а долгосрочный мир, основанный на уважении интересов всех народов, проживающих в регионе. Путин подчеркнул, что власти России продолжат отстаивать интересы российского народа, что и составляет цель спецоперации на Украине.

    Война на Корейском полуострове в 1950-1953 годах завершилась перемирием, а не мирным договором. Вдоль 38-й параллели была создана демилитаризованная зона, а формально КНДР и Южная Корея до сих пор официально находятся в состоянии войны.

    Ранее Владимир Зеленский допустил возможность реализации «корейского сценария» при урегулировании конфликта на Украине. Также  Зеленский предупредил депутатов «Слуги народа» о необходимости принятия «трудных решений» в случае ухудшения ситуации на фронте.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что международно-правовое признание возвращения Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России является условием для установления прочного мира на Украине.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 16:07 • Новости дня
    WSJ: Трамп планирует провести двусторонние переговоры с аш-Шараа и Зеленским

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом ведет подготовку к двусторонним переговорам президента США Дональда Трампа с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает газета The Wall Street Journal/

    В публикации Wall Street Journal отмечается, что администрация Трампа планирует встречи с мировыми лидерами, среди которых называются аш-Шараа и Зеленский, передает РИА «Новости»

    В сообщении также говорится, что Трамп может впервые за свой второй президентский срок встретиться с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем. Даты возможных встреч в настоящее время не уточняются.

    Ранее Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков уточнил, что предложения Москвы остались без внятного ответа со стороны Киева, что исключает обсуждение формата трехстороннего саммита с участием США.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Трампа.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 02:55 • Новости дня
    Марочко сообщил о максимальной результативности ВС России близ Хатнего

    Tекст: Ирма Каплан

    На текущей неделе ВС России заняли стратегические укрепрайоны и лесополосы у Хатнего Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, назвав этот участок самым результативным у российских бойцов.

    «Если мы говорим о харьковском направлении, то самый успешный участок был в районе населенного пункта Хатнее: мы развивали успех в районе Мелового: как на север, так и на юг. Занят ряд украинских позиций, лесополос, которые ранее были под боевиками, а также взяты под контроль важные укрепрайоны противника», –  сказал он ТАСС.

    Марочко указал на то, что у Хатнего ВС России формируют «довольно серьезную» буферную зону на стыке с Курской областью, что позволит обезопасить жителей России от ударов противника.

    Ранее Марочко заявил, что группировки войск «Центр» и «Восток» за прошедшую неделю достигли заметных успехов, продвигаясь в Днепропетровской области и формируя буферные зоны у ДНР.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области в ночь на 19 сентября произошли взрывы, в результате которых были поражены производственные объекты и военная инфраструктура, включая завод по сборке БПЛА, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Комментарии (0)
