При обстреле Васильевки Запорожской области пострадали 12 человек
В результате удара со стороны ВСУ по Васильевке пострадали 12 местных жителей, среди которых один ребенок, 2024 года рождения, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Он в своем Telegram-канале сообщил, что ребенок находится в стабильном состоянии и его жизни ничто не угрожает. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
До этого Балицкий сообщал, что в результате обстрела многоэтажного дома на улице Театральной пострадали десять человек, из которых трое находятся в крайне тяжелом состоянии. Он подчеркнул: «Идет массированный обстрел со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа. Противник обстрелял многоквартирный дом на ул. Театральной, на данный момент известно о десяти пострадавших, три человека в крайне тяжелом состоянии».
Губернатор добавил, что поддерживает постоянную связь с оперативными службами. При этом отмечается, что сохраняется опасность новых ударов по району.
Ранее Балицкий сообщил, что в результате украинского массированного обстрела Васильевского муниципального округа погибла женщина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли массированный удар дронами по городу Васильевка в Запорожской области. В результате атаки разрушена часовню. Одна пострадавшая была госпитализирована.